Jön az olvadás, de nem lesz zökkenőmentes

A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 2 és 9 Celsius-fok között alakul. Késő estére –1 és +8 fok közé csökken a hőmérséklet.

Forrás: HungaroMet Zrt.2026. 01. 25. 7:27
Általában erősen felhős, borult idő várható vasárnap. A látási viszonyok nagyrészt javulnak, de a Nyugat-Dunántúlon és északkeleten maradhatnak tartósabban párás, ködös területek. Mindeközben délnyugat felől ismét egyre többfelé várható eső, záporeső – estig jellemzően még csak hazánk nyugati felén, kétharmadán. 

Esőt és szelet hoz az enyhülés

Többfelé megélénkül, főként az Észak-Dunántúlon a délkeleti, keleti, a Dél-Alföldön a déli szél erősödik meg, utóbbi tájakon viharos lökések is előfordulhatnak. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 2 és 9 fok között alakul, de helyenként a nyugati határszélen alacsonyabb, míg a szelesebb délkeleten magasabb értéket is mérhetünk. Késő estére –1 és +8 Celsius-fok közé csökken a hőmérséklet.

Borítókép: Illusztráció (Forrás: Getty Images)


