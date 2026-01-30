Bedrogozva akart tanúskodni

Saját maga sétált bele a csapdába egy 24 éves csornai fiatalember, amikor bódult állapotban jelent meg idézésére a helyi rendőrkapitányságon. Bár a férfi csak tanúként érkezett a kihallgatásra, zavart koordinációja és különös viselkedése azonnal gyanút keltett a tapasztalt nyomozókban. Az elvégzett gyorsteszt hamar igazolta a hatóságok sejtését, a pozitív THC-eredmény után pedig a fiatal kénytelen volt beismerni, hogy a találkozó előtt nem sokkal kábítószer került a szervezetébe. A váratlan fordulat következtében a férfi szerepköre pillanatok alatt megváltozott: a jegyzőkönyv lezárása helyett kábítószer birtoklása miatt indítottak ellene büntetőeljárást, így tanúból gyanúsítottként távozott az őrsről – írta az Origo.hu.

Fotó: MTI/Mihádák Zoltán

Bilincsben végezte

A csornai fiatalember végül a bizonyítékok súlya alatt megtört, és a rendőrkapitányságon részletes beismerő vallomást tett. Beismerte, hogy a tanúkihallgatás előtti bódultsága nem egyszeri eset volt: nemcsak saját használatra vásárolt, hanem a környezetében élőknek is rendszeresen értékesített a tiltott anyagokból. Az őszinte vallomást követő házkutatás során a nyomozók jelentős mennyiségű, porciózott kábítószeradagot és a gyanú szerint üzletelésből származó készpénzt is találtak a lakásán.

Az eredetileg rutinműveletnek induló kihallgatás így végül őrizetbe vétellel és letartóztatási indítvánnyal zárult. Az ügy tanulságos mementója annak, hogyan válhat valaki egyetlen óvatlan, bódult megjelenéssel egyszerű tanúból súlyos büntetőeljárás alá vont gyanúsítottá.