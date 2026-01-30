Rendkívüli

Bedrogozva akart tanúskodni

Bedrogozva akart tanúskodni

Meghökkentő fordulatot vett egy tanúkihallgatás a csornai rendőrkapitányságon, amikor a beidézett fiatalember viselkedése gyanút ébresztett az eljáró tisztekben. A rendőrök hamar rájöttek, hogy a férfi nem csupán zavartan viselkedik, hanem frissen fogyasztott kábítószer hatása alatt állt a hatósági eljárás közben is.

2026. 01. 30. 12:49
Bedrogozva ment el tanúskodni a rendőrségre (Illusztráció)
Bedrogozva ment el tanúskodni a rendőrségre (Illusztráció) Forrás: Pexels
Saját maga sétált bele a csapdába egy 24 éves csornai fiatalember, amikor bódult állapotban jelent meg idézésére a helyi rendőrkapitányságon. Bár a férfi csak tanúként érkezett a kihallgatásra, zavart koordinációja és különös viselkedése azonnal gyanút keltett a tapasztalt nyomozókban. Az elvégzett gyorsteszt hamar igazolta a hatóságok sejtését, a pozitív THC-eredmény után pedig a fiatal kénytelen volt beismerni, hogy a találkozó előtt nem sokkal kábítószer került a szervezetébe. A váratlan fordulat következtében a férfi szerepköre pillanatok alatt megváltozott: a jegyzőkönyv lezárása helyett kábítószer birtoklása miatt indítottak ellene büntetőeljárást, így tanúból gyanúsítottként távozott az őrsről – írta az Origo.hu.

Abony, 2022. november 16. Rendőrségi házkutatás során elkőkerült kábítószergyanús anyag és kanál egy abonyi családi házban 2022. november 16-án. A Terrorelhárítási Központ speciálisan képzett műveleti egységei kábítószer-kereskedelem bűntettének megalapozott gyanúja miatt hajtottak végre akciót egy abonyi család házában, ahol 175 gramm arany ékszert, öt okostelefont, fecskendőket, mérleget, kanalat, már kiporciózott pakkokat, és több mint 600 gramm kábítószergyanús anyagot, továbbá mintegy 8 millió forintot foglaltak le. A rendőrség kábítószer-kereskedelemmel gyanúsítja a családot, az apa és az anya részben beismerő vallomást tett. MTI/Mihádák Zoltán
Fotó: MTI/Mihádák Zoltán

Bilincsben végezte

A csornai fiatalember végül a bizonyítékok súlya alatt megtört, és a rendőrkapitányságon részletes beismerő vallomást tett. Beismerte, hogy a tanúkihallgatás előtti bódultsága nem egyszeri eset volt: nemcsak saját használatra vásárolt, hanem a környezetében élőknek is rendszeresen értékesített a tiltott anyagokból. Az őszinte vallomást követő házkutatás során a nyomozók jelentős mennyiségű, porciózott kábítószeradagot és a gyanú szerint üzletelésből származó készpénzt is találtak a lakásán.

Az eredetileg rutinműveletnek induló kihallgatás így végül őrizetbe vétellel és letartóztatási indítvánnyal zárult. Az ügy tanulságos mementója annak, hogyan válhat valaki egyetlen óvatlan, bódult megjelenéssel egyszerű tanúból súlyos büntetőeljárás alá vont gyanúsítottá.

