A lugosi ügyészség csütörtökön hivatalosan is alátámasztotta azokat a korábban megjelent sajtóhíreket, amelyek szerint a kedden történt, hét ember életet követelő közúti tragédia során elhunyt mikrobuszvezető többféle kábítószer hatása alatt állt – számolt be cikkében a Maszol.
Többféle kábítószer és alkohol hatása alatt volt a Temes megyei halálos baleset sofőrje
Hivatalosan is megerősítették, hogy a szörnyű balesetet okozó kisbusz sofőrje alkohol és többfajta kábítószer hatása alatt állt. A görög focidrukkereket szállító jármű egy kamionnal ütközött frontálisan, miután szabálytalanul áttért a szemközti sávba. A tragédiában hét személy meghalt és hármat súlyos sérülésekkel kórházba szállítottak.
A News.ro megkeresésére Bertha Serena Constantinescu szóvivő arról tájékoztatott, hogy a 29 éves sofőr szervezetében kokaint, marihuánát és alkoholt is kimutattak.
A baleset helyszínén lefoglalt, feltételezhetően illegális anyagok laboratóriumi elemzésének eredményeit ugyanakkor még nem tették közzé, ahogyan a jármű műszaki állapotával kapcsolatban sem született eddig hivatalos megállapítás.
A tragédia akkor következett be, amikor a PAOK görög labdarúgócsapat szurkolóit szállító kisbusz Lugos térségében előzési manőverbe kezdett, majd összeütközött egy szembejövő teherautóval. Az ütközés következtében heten meghaltak, további három utas megsérült.
A hatóságok csütörtökön katonai repülőgéppel juttatták vissza Görögországba az elhunytak földi maradványait, valamint két sebesültet, míg a harmadik sérült állapota ezt egyelőre nem tette lehetővé.
Az Agerpres a kórház sajtószolgálatára hivatkozva arról számolt be, hogy a nyaki csigolyatörést szenvedett fiatal férfit megoperálták az idegrendszeri károsodás veszélye miatt. A műtét eredményes volt, a beteget még szerdán intubálták és lélegeztetőgépre kapcsolták. Állapota stabil, jelenleg azonban nem alkalmas szállításra.
Borítókép: Kegyhely a görög focicsapat elhunyt szurkolóinak emlékére (Fotó: AFP)
