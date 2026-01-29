Többféle kábítószer és alkohol hatása alatt volt a Temes megyei halálos baleset sofőrje

Az Agerpres a kórház sajtószolgálatára hivatkozva arról számolt be, hogy a nyaki csigolyatörést szenvedett fiatal férfit megoperálták az idegrendszeri károsodás veszélye miatt. A műtét eredményes volt, a beteget még szerdán intubálták és lélegeztetőgépre kapcsolták. Állapota stabil, jelenleg azonban nem alkalmas szállításra.



