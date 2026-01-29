autóbalesetRomániaszurkolók

Többféle kábítószer és alkohol hatása alatt volt a Temes megyei halálos baleset sofőrje

Hivatalosan is megerősítették, hogy a szörnyű balesetet okozó kisbusz sofőrje alkohol és többfajta kábítószer hatása alatt állt. A görög focidrukkereket szállító jármű egy kamionnal ütközött frontálisan, miután szabálytalanul áttért a szemközti sávba. A tragédiában hét személy meghalt és hármat súlyos sérülésekkel kórházba szállítottak.

Magyar Nemzet
2026. 01. 29. 18:40
Kegyhely a görög focicsapat elhunyt szurkolóinak emlékére Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A lugosi ügyészség csütörtökön hivatalosan is alátámasztotta azokat a korábban megjelent sajtóhíreket, amelyek szerint a kedden történt, hét ember életet követelő közúti tragédia során elhunyt mikrobuszvezető többféle kábítószer hatása alatt állt – számolt be cikkében a Maszol.

Hét görög focidrukker vesztette életét a közúti balesetben, a sofőr kábítószer és alkohol hatása alatt volt
Hét görög focidrukker vesztette életét a közúti balesetben, a sofőr kábítószer és alkohol hatása alatt volt Fotó: AFP

A News.ro megkeresésére Bertha Serena Constantinescu szóvivő arról tájékoztatott, hogy a 29 éves sofőr szervezetében kokaint, marihuánát és alkoholt is kimutattak.

A baleset helyszínén lefoglalt, feltételezhetően illegális anyagok laboratóriumi elemzésének eredményeit ugyanakkor még nem tették közzé, ahogyan a jármű műszaki állapotával kapcsolatban sem született eddig hivatalos megállapítás.

A tragédia akkor következett be, amikor a PAOK görög labdarúgócsapat szurkolóit szállító kisbusz Lugos térségében előzési manőverbe kezdett, majd összeütközött egy szembejövő teherautóval. Az ütközés következtében heten meghaltak, további három utas megsérült. 

A hatóságok csütörtökön katonai repülőgéppel juttatták vissza Görögországba az elhunytak földi maradványait, valamint két sebesültet, míg a harmadik sérült állapota ezt egyelőre nem tette lehetővé.

Az Agerpres a kórház sajtószolgálatára hivatkozva arról számolt be, hogy a nyaki csigolyatörést szenvedett fiatal férfit megoperálták az idegrendszeri károsodás veszélye miatt. A műtét eredményes volt, a beteget még szerdán intubálták és lélegeztetőgépre kapcsolták. Állapota stabil, jelenleg azonban nem alkalmas szállításra.
 

Borítókép: Kegyhely a görög focicsapat elhunyt szurkolóinak emlékére (Fotó: AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Pozsonyi Ádám
idezojelekmunka

Juj, mit mondott!

Pozsonyi Ádám avatarja

Van olyan ismerősük, esetleg rokonuk, aki társaságban néha megszólal, s vihogva ezt mondja: „Ismeritek? Két rendőr utazik a vonaton…” Na, őt töröljék a Facebookról! Szakítsák meg az ismeretséget, ne beszélgessenek vele, a lányukat semmiképp ne adják hozzá!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu