Kamu térképekkel tartják a lelket egymásban a tiszások

Miután a kormánypártokkal kapcsolatban elismerően nyilatkozó hangok is megjelentek több, a Tisza Párt szimpatizánsait tömörítő csoportban, a Magyar Péterhez közel álló kamuprofilok dezinformációs kampányba kezdtek.

Munkatársunktól
2026. 01. 16. 13:58
Közvélemény-kutatások által alá nem támasztott, összevissza színezett térképekkel és írásokkal tartják a lelket a Tisza-szimpatizánsokban. Az elmúlt hetekben több, a Tisza Pártot támogató Facebook-csoportban is feltűnően megszaporodtak azok a bejegyzések, amelyek látványos, ám forrásmegjelölés nélküli „választási térképekkel” és erősen optimista előrejelzésekkel próbálják megerősíteni a párt híveit.

A posztok közös jellemzője, hogy a 21 Kutatóközpont mandátumkalkulátorával készült térképekkel illusztrálták őket. A posztok tanúsága szerint a Tisza Párt az áprilisi választásokon elsöprő győzelmet aratna. A bejegyzések azonban jellemzően nem hivatkoznak ismert közvélemény-kutató intézetekre, módszertanra vagy forrásra.

Az ilyen jellegű posztok jelentős részét olyan frissen létrehozott, illetve a Tisza Párt dicsérésén, lájkolásán kívül mindössze minimális aktivitással rendelkező felhasználói fiókok teszik közzé, amelyeknek alig van ismerőse, korábbi bejegyzése vagy nyilvánosan is elérhető tartalma. 

Ezek a profilok a bejegyzéseikben napi szinten gyakran védik Magyar Pétert, illetve minden kritikát kormánypárti támadásnak minősítenek. 

A profilok aktivitása azok után nőtt meg látványosan, hogy a Tisza Pártot támogató csoportokban sorozatosan jelentek meg olyan vélemények, amelyekben a kormánypártok eredményeit elismerik, illetve kritikával élnek a Tisza Párt tevékenységével, vezetőivel kapcsolatban. 

Borítókép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke (Fotó: Hatlaczki Balázs)

