Kiderült, hogy mennyit keres a Tisza Párt újbudai influenszere

Csaknem ötmillió forintba kerül évente a XI. kerületi adófizetőknek Pitz Dániel, a Tisza Párttal szimpatizáló influenszer. A Magyar Nemzet által benyújtott közérdekű adatigénylések nyomán kiderült, hogy Pitz Dániel havonta bruttó 416 ezer forintot keres.

Pitz Dániel (Forrás: Facebook/Pitz Dániel)

Az Újbuda alpolgármesterének, Kreitler-Sas Máténak dolgozó influenszer feladata a rendelkezésünkre bocsátott szerződések szerint az EU-s pályázatok figyelése, javaslattétel, projektkoordináció, a pályázatokkal kapcsolatban alpolgármestere kommunikáció segítése, szakmai támogatás.

Arról ugyanakkor nem közölt információkat a lapunkkal a XI. kerület önkormányzata, hogy

pontosan milyen projektek köthetők Pitz Dániel munkásságához Újbudán, mindössze egy olyan, nyilvánosan is elérhető honlapra irányítottak minket, amelyen az európai uniós pályázatokat listázzák.

A tiszás véleményvezér nem sokkal azután jelent meg az újbudai önkormányzatnál, hogy a választásokat követően Kis-Fleischmann Éva régi SZDSZ-es politikusok, illetve háttéremberek segítségével került kulcspozícióba a legnépesebb fővárosi kerületben.

Pitznek a kerületi feladatok elvégzése mellett tengernyi szabadideje is marad, ugyanis hetente jelentkezik újabb és újabb tartalmakkal a közösségimédia-oldalain.

Ezen tartalmak döntő többsége természetesen a Tisza Párt álláspontját közvetíti a nagyközönségnek. Az újbudai adófizetőknek és Kis-Fleischmann Éva támogatásának köszönhetően a tiszás influenszer például Menczer Tamás, a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatójának piliscsabai fórumán is feltűnt, a baloldali narratívát szajkózva.

Pitz Dániel egyébként korábban az LMP színeiben politizált, korábban a párt ifjúsági szervezetének is vezetője volt. 2018-ban Budapesten, a XI. és XXII. kerületben indult az országgyűlési választáson. Habár a választás előtt arról adott ki közleményt, hogy ha visszalépett volna a többi ellenzéki jelölt, akkor ő lett volna a legesélyesebb a győzelemre, végül a szavazatok négy százalékát gyűjtötte be, a győztes egy másik ellenzéki jelölt, Molnár Gyula lett, akkor még MSZP-s színekben.