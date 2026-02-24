fővárosi törvényszékletartóztatásétterem

Megvan a döntés, letartóztatják a férfit, aki a Mol Campus éttermében megkéselt két embert

Esélyt látnak arra, hogy megszökik vagy megpróbálja befolyásolni a tanúkat.

Magyar Nemzet
Forrás: Fővárosi Törvényszék2026. 02. 24.
bilincs
illusztráció Forrás: Pexels
A Budai Központi Kerületi Bíróság egy hónapra, azaz március 24-ig elrendelte egy férfi letartóztatását, akit több ember sérelmére elkövetett emberölés bűntettének kísérletével gyanúsítanak – adta hírül a Fővárosi Törvényszék. 

Azt írják, a megalapozott gyanú szerint február 22-én, nem sokkal éjfél után egy budapesti étteremben a terhelt és társasága, valamint egy másik társaság tagjai között szóváltásra, majd dulakodásra került sor. A társaság egyik tagja ököllel megütött egy férfit, aki a földre esett, ahol a gyanúsított egy késsel mellkason szúrta. A sértett életveszélyes állapotba került. A terhelt nem sokkal az első cselekményt követően egy másik férfinak is szúrt sérüléseket okozott.

Az ügyészség a terhelt jelenlétének biztosítása és a bizonyítás befolyásolásának, továbbá a bűnismétlés lehetőségének megakadályozása érdekében indítványozta a terhelt letartóztatásának elrendelését.

A rendelkezésre álló adatok alapján a Budai Központi Kerületi Bíróság nyomozási bírája megállapította, hogy – a vizsgált bűncselekmény tárgyi súlyára és jellegére, az elkövetés körülményeire, továbbá a kiszabható büntetés mértékére tekintettel – a terhelt esetében a szökés és az elrejtőzés, valamint az eljárás befolyásolásának veszélye megalapozottan feltehető.

Ezekre tekintettel a bíróság a kényszerintézkedéssel elérni kívánt célokat a gyanúsított esetében kizárólag letartóztatással látta biztosítottnak. A végzés nem végleges.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

