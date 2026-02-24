Megvan a döntés, letartóztatják a férfit, aki a Mol Campus éttermében megkéselt két embert

Az ügyészség a terhelt jelenlétének biztosítása és a bizonyítás befolyásolásának, továbbá a bűnismétlés lehetőségének megakadályozása érdekében indítványozta a terhelt letartóztatásának elrendelését.

A rendelkezésre álló adatok alapján a Budai Központi Kerületi Bíróság nyomozási bírája megállapította, hogy – a vizsgált bűncselekmény tárgyi súlyára és jellegére, az elkövetés körülményeire, továbbá a kiszabható büntetés mértékére tekintettel – a terhelt esetében a szökés és az elrejtőzés, valamint az eljárás befolyásolásának veszélye megalapozottan feltehető.