Rendkívüli

Szlovákia leállítja az Ukrajnának nyújtott sürgősségi áramellátást + videó

késelésmol campusszületésnapi buliétterem

Késeléssel végződött a születésnapi buli a Mol Campus éttermében

Egy 19 éves férfi ragadott kést, miután két társaság összekülönbözött.

Magyar Nemzet
Forrás: Index, 24.hu2026. 02. 23. 17:42
A MOL Campus Fotó: Balogh Zoltán Forrás: MTI Fotószerkesztõség
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Késelés történt a Mol Campus tetején található Virtu étteremben – értesült az Index. 

Miután megkeresték a rendőrséget, kiderült, hogy február 21-én éjszaka két társaság összeszólalkozott, verekedni kezdtek, aztán egy férfi két másikat megszúrt. Megtudták azt is, hogy egyikük életveszélyes, míg a másik könnyű sérüléseket szenvedett. Közölték azt is, hogy a BRFK Életvédelmi Osztálya emberölés bűntett kísérlete miatt indított eljárást. 

A feltételezett elkövetőt, egy 19 éves férfit egy napon belül elfogták, gyanúsítottként kihallgatták és őrizetbe vették, további egy embert pedig csoportosan elkövetett garázdaság bűntett gyanúja miatt hallgattak ki gyanúsítottként 

– olvasható a válaszlevélben. Időközben a 24.hu azt is megtudta, hogy egy születésnapi buli végződött késeléssel szombat éjszaka a Mol Campuson működő étteremben. Gasz Péter, a Fővárosi Főügyészség helyettes szóvivője közölte, hogy az ügyészség indítványozta a több ember sérelmére elkövetett emberölés kísérletével gyanúsított 19 éves férfi letartóztatását.

Beszélt arról is, hogy a férfi létfontosságú szervekre támadt, és a szökés, elrejtőzés, bűnismétlés, illetve az eljárás meghiúsításának veszélye miatt indítványozták a letartóztatását.

 

 

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekmagyarország

„Erőprojekció”

Bayer Zsolt avatarja

Ja, az EU természetesen továbbra is kussol.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu