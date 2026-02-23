Késelés történt a Mol Campus tetején található Virtu étteremben – értesült az Index.
Késeléssel végződött a születésnapi buli a Mol Campus éttermében
Egy 19 éves férfi ragadott kést, miután két társaság összekülönbözött.
Miután megkeresték a rendőrséget, kiderült, hogy február 21-én éjszaka két társaság összeszólalkozott, verekedni kezdtek, aztán egy férfi két másikat megszúrt. Megtudták azt is, hogy egyikük életveszélyes, míg a másik könnyű sérüléseket szenvedett. Közölték azt is, hogy a BRFK Életvédelmi Osztálya emberölés bűntett kísérlete miatt indított eljárást.
A feltételezett elkövetőt, egy 19 éves férfit egy napon belül elfogták, gyanúsítottként kihallgatták és őrizetbe vették, további egy embert pedig csoportosan elkövetett garázdaság bűntett gyanúja miatt hallgattak ki gyanúsítottként
– olvasható a válaszlevélben. Időközben a 24.hu azt is megtudta, hogy egy születésnapi buli végződött késeléssel szombat éjszaka a Mol Campuson működő étteremben. Gasz Péter, a Fővárosi Főügyészség helyettes szóvivője közölte, hogy az ügyészség indítványozta a több ember sérelmére elkövetett emberölés kísérletével gyanúsított 19 éves férfi letartóztatását.
Beszélt arról is, hogy a férfi létfontosságú szervekre támadt, és a szökés, elrejtőzés, bűnismétlés, illetve az eljárás meghiúsításának veszélye miatt indítványozták a letartóztatását.
