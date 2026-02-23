Késeléssel végződött a születésnapi buli a Mol Campus éttermében

Miután megkeresték a rendőrséget, kiderült, hogy február 21-én éjszaka két társaság összeszólalkozott, verekedni kezdtek, aztán egy férfi két másikat megszúrt. Megtudták azt is, hogy egyikük életveszélyes, míg a másik könnyű sérüléseket szenvedett. Közölték azt is, hogy a BRFK Életvédelmi Osztálya emberölés bűntett kísérlete miatt indított eljárást.