Kocsis Máté Kazincbarcikán mutatja be a Zebra DPK-t

Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyébe, Kazincbarcikára látogat el kedden a Zebra DPK alapítója, Kocsis Máté – tudatta a Fidesz frakcióvezetője közösségi oldalán.
A politikus gondolt azokra is, akik a távolság miatt nem tudnak részt venni az eseményen, ezért este 6-kor várja az érdeklődőket a közösségi oldalán.
A Zebra a liberális álhírgyártás szimbólumává vált: mindenhol ott van, ahol a hamis hírek jelen vannak, a Telextől az RTL-en át a Gulyáságyúig.
Az álhírek terjesztőit szembesíti a tetteikkel, és a hazugságok nyomába ered.
A csatlakozók azok lehetnek, akik ellenzik a liberális kettős beszédet és a gyűlölködő álhírterjesztést a közösségi médiában
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!