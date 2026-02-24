Kocsis Máté Kazincbarcikán mutatja be a Zebra DPK-t

Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyébe, Kazincbarcikára látogat el kedden a Zebra DPK alapítója, Kocsis Máté – tudatta a Fidesz frakcióvezetője közösségi oldalán.

A politikus gondolt azokra is, akik a távolság miatt nem tudnak részt venni az eseményen, ezért este 6-kor várja az érdeklődőket a közösségi oldalán.

A Zebra a liberális álhírgyártás szimbólumává vált: mindenhol ott van, ahol a hamis hírek jelen vannak, a Telextől az RTL-en át a Gulyáságyúig.

Az álhírek terjesztőit szembesíti a tetteikkel, és a hazugságok nyomába ered.

A csatlakozók azok lehetnek, akik ellenzik a liberális kettős beszédet és a gyűlölködő álhírterjesztést a közösségi médiában