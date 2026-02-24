kocsis mátékazincbarcikazebra dpk

Kocsis Máté Kazincbarcikán mutatja be a Zebra DPK-t

Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője a közösségi oldalán jelentette be, hogy kedden Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyébe, Kazincbarcikára látogat a Zebra DPK alapítójaként.

Magyar Nemzet
2026. 02. 24. 16:51
Forrás: Kocsis Máté Facebook oldala
A politikus gondolt azokra is, akik a távolság miatt nem tudnak részt venni az eseményen, ezért este 6-kor várja az érdeklődőket a közösségi oldalán.

A Zebra a liberális álhírgyártás szimbólumává vált: mindenhol ott van, ahol a hamis hírek jelen vannak, a Telextől az RTL-en át a Gulyáságyúig. 

Az álhírek terjesztőit szembesíti a tetteikkel, és a hazugságok nyomába ered.

 A csatlakozók azok lehetnek, akik ellenzik a liberális kettős beszédet és a gyűlölködő álhírterjesztést a közösségi médiában

 

Borítókép: Kocsis Máté (Forrás: Facebook)

 

