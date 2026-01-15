tűzhajdúböszörménycsaládi ház

Kigyulladt egy családi ház Hajdúböszörményben

Csütörtök este egy hajdúböszörményi családi ház egyik helyisége kapott lángra az Erkel Ferenc utcában, a tűzoltók körülhatárolták és eloltották a tüzet – közölte a Hajdú-Bihar Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.

Magyar Nemzet
2026. 01. 15. 22:30
Illusztráció Forrás: naplo.hu
Csütörtök este tűz ütött ki egy mintegy 70 négyzetméteres családi ház egyik helyiségében Hajdúböszörményben, az Erkel Ferenc utcában – írta a Haon.

Budapest, Hungary January 17, 2024 - Icing of cars during abnormal weather conditions in Hungary, Hungarian emergency services workers prepare for their work
Illusztráció Fotó: Viacheslav Life Studio / Shutterstock

A helyszínre a Hajdú-Bihar vármegyei hivatásos tűzoltók vonultak, akik vízsugarakkal rövid időn belül megfékezték és eloltották a lángokat, így a tűz nem terjedt tovább az épületben.

A házban két ember tartózkodott, akik még a tűzoltók kiérkezése előtt elhagyták az ingatlant.

 Állapotuk miatt mentőt is riasztottak hozzájuk a helyszínre – közölte a Hajdú-Bihar Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.

Borítókép:Illusztráció (Forrás: naplo.hu)


Google News
A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

