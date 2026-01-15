Kigyulladt egy családi ház Hajdúböszörményben

Csütörtök este tűz ütött ki egy mintegy 70 négyzetméteres családi ház egyik helyiségében Hajdúböszörményben, az Erkel Ferenc utcában – írta a Haon.

Illusztráció Fotó: Viacheslav Life Studio / Shutterstock

A helyszínre a Hajdú-Bihar vármegyei hivatásos tűzoltók vonultak, akik vízsugarakkal rövid időn belül megfékezték és eloltották a lángokat, így a tűz nem terjedt tovább az épületben.

A házban két ember tartózkodott, akik még a tűzoltók kiérkezése előtt elhagyták az ingatlant.

Állapotuk miatt mentőt is riasztottak hozzájuk a helyszínre – közölte a Hajdú-Bihar Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.