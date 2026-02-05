Két párt indulását elutasította a választási bizottság

Nyilvántartásba vette az első jelölőszervezeteket az áprilisi országgyűlési választásra csütörtöki ülésén a Nemzeti Választási Bizottság (NVB). A választáson indulni szándékozó jelölőszervezeteknek nyilvántartásba kell vetetniük magukat; a szervezetek folyamatosan juttatják el kérelmeiket az NVB-hez. A közös jelöltet, listát állító jelölőszervezeteknek külön-külön kell nyilvántartásba vetetniük magukat. A bizottságnak a bejelentéstől számított négy napon belül kell döntenie a jelölőszervezet nyilvántartásba vételéről, ehhez előbb a Nemzeti Választási Iroda (NVI) ellenőrzi a bejelentett szervezet létezését és adatainak hitelességét.

Az NVB csütörtöki ülésén – mivel a bejelentések megfeleltek a jogszabályban támasztott követelményeknek – 26 jelölőszervezetet vett nyilvántartásba:

Demokratikus Koalíció

Mi Hazánk Mozgalom

Szabad Ország Mozgalom

Fidesz – Magyar Polgári Szövetség

Kereszténydemokrata Néppárt

Országos Horvát Önkormányzat,

Tea Párt Közösség

Jobbik Magyarországért Mozgalom

Magyar Munkáspárt

Tisztelet és Szabadság Párt

Otthon Védelme Ingatlan Párt

Magyarországi Romák Országos Önkormányzata

Országos Ruszin Önkormányzat

Szociáldemokraták Pártja

Országos Lengyel Önkormányzat

Országos Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat

Magyarországi Németek Országos Önkormányzata

A Szolidaritás Pártja

Normális Élet Pártja

Hallassuk a Hangunkat Szövetségesei Párt

Magyar Szocialista Párt

Országos Szlovák Önkormányzat

Magyar Kétfarkú Kutya Párt

Országos Örmény Önkormányzat

Magyarországi Románok Országos Önkormányzata

Merj Magyarország Párt

Az NVB visszautasította az Összefogás a Civilekért Párt, valamint a Vállalkozók Szövetsége a Reformokért nevű párt nyilvántartásba vételét,

mert a két szervezet bejelentésekor eljárt, képviseleti joggal bíró személy megbízása megszűnt, képviseleti joga sem a választás kitűzésének időpontjában, sem a szervezet bejelentésének időpontjában már nem állt fenn, így a bejelentések nem feleltek meg a jogszabályi követelményeknek. Az NVB határozatai nem jogerősek, ellenük három napon belül lehet felülvizsgálatot kérni a Kúriától.