Két párt indulását elutasította a választási bizottság

Nyilvántartásba vette az első jelölőszervezeteket az áprilisi országgyűlési választásra csütörtöki ülésén a Nemzeti Választási Bizottság (NVB). A választáson indulni szándékozó jelölőszervezeteknek nyilvántartásba kell vetetniük magukat; a szervezetek folyamatosan juttatják el kérelmeiket az NVB-hez. A közös jelöltet, listát állító jelölőszervezeteknek külön-külön kell nyilvántartásba vetetniük magukat. A bizottságnak a bejelentéstől számított négy napon belül kell döntenie a jelölőszervezet nyilvántartásba vételéről, ehhez előbb a Nemzeti Választási Iroda (NVI) ellenőrzi a bejelentett szervezet létezését és adatainak hitelességét.
Az NVB csütörtöki ülésén – mivel a bejelentések megfeleltek a jogszabályban támasztott követelményeknek – 26 jelölőszervezetet vett nyilvántartásba:
- Demokratikus Koalíció
- Mi Hazánk Mozgalom
- Szabad Ország Mozgalom
- Fidesz – Magyar Polgári Szövetség
- Kereszténydemokrata Néppárt
- Országos Horvát Önkormányzat,
- Tea Párt Közösség
- Jobbik Magyarországért Mozgalom
- Magyar Munkáspárt
- Tisztelet és Szabadság Párt
- Otthon Védelme Ingatlan Párt
- Magyarországi Romák Országos Önkormányzata
- Országos Ruszin Önkormányzat
- Szociáldemokraták Pártja
- Országos Lengyel Önkormányzat
- Országos Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat
- Magyarországi Németek Országos Önkormányzata
- A Szolidaritás Pártja
- Normális Élet Pártja
- Hallassuk a Hangunkat Szövetségesei Párt
- Magyar Szocialista Párt
- Országos Szlovák Önkormányzat
- Magyar Kétfarkú Kutya Párt
- Országos Örmény Önkormányzat
- Magyarországi Románok Országos Önkormányzata
- Merj Magyarország Párt
Az NVB visszautasította az Összefogás a Civilekért Párt, valamint a Vállalkozók Szövetsége a Reformokért nevű párt nyilvántartásba vételét,
mert a két szervezet bejelentésekor eljárt, képviseleti joggal bíró személy megbízása megszűnt, képviseleti joga sem a választás kitűzésének időpontjában, sem a szervezet bejelentésének időpontjában már nem állt fenn, így a bejelentések nem feleltek meg a jogszabályi követelményeknek. Az NVB határozatai nem jogerősek, ellenük három napon belül lehet felülvizsgálatot kérni a Kúriától.
