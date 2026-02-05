nemzeti választási irodafidesz - magyar polgári szövetségválasztás

Két párt indulását elutasította a választási bizottság

A Nemzeti Választási Bizottság csütörtöki ülésén 26 jelölőszervezetet vett nyilvántartásba az áprilisi országgyűlési választásra, miután bejelentéseik megfeleltek a jogszabályi feltételeknek. Az országos listákat legkésőbb március 7-ig lehet bejelenteni.

Magyar Nemzet
2026. 02. 05. 21:50
Hungarian Election Voting Concept With Flag Colors 2731657769 Illusztráció Shutterstock Mehes Daniel
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Nyilvántartásba vette az első jelölőszervezeteket az áprilisi országgyűlési választásra csütörtöki ülésén a Nemzeti Választási Bizottság (NVB). A választáson indulni szándékozó jelölőszervezeteknek nyilvántartásba kell vetetniük magukat; a szervezetek folyamatosan juttatják el kérelmeiket az NVB-hez. A közös jelöltet, listát állító jelölőszervezeteknek külön-külön kell nyilvántartásba vetetniük magukat. A bizottságnak a bejelentéstől számított négy napon belül kell döntenie a jelölőszervezet nyilvántartásba vételéről, ehhez előbb a Nemzeti Választási Iroda (NVI) ellenőrzi a bejelentett szervezet létezését és adatainak hitelességét.

Az NVB csütörtöki ülésén – mivel a bejelentések megfeleltek a jogszabályban támasztott követelményeknek – 26 jelölőszervezetet vett nyilvántartásba:

  • Demokratikus Koalíció
  • Mi Hazánk Mozgalom
  • Szabad Ország Mozgalom
  • Fidesz – Magyar Polgári Szövetség
  • Kereszténydemokrata Néppárt
  • Országos Horvát Önkormányzat,
  • Tea Párt Közösség
  • Jobbik Magyarországért Mozgalom
  • Magyar Munkáspárt
  • Tisztelet és Szabadság Párt
  • Otthon Védelme Ingatlan Párt
  • Magyarországi Romák Országos Önkormányzata
  • Országos Ruszin Önkormányzat
  • Szociáldemokraták Pártja
  • Országos Lengyel Önkormányzat
  • Országos Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat
  • Magyarországi Németek Országos Önkormányzata
  • A Szolidaritás Pártja
  • Normális Élet Pártja
  • Hallassuk a Hangunkat Szövetségesei Párt
  • Magyar Szocialista Párt
  • Országos Szlovák Önkormányzat
  • Magyar Kétfarkú Kutya Párt
  • Országos Örmény Önkormányzat
  • Magyarországi Románok Országos Önkormányzata
  • Merj Magyarország Párt

Az NVB visszautasította az Összefogás a Civilekért Párt, valamint a Vállalkozók Szövetsége a Reformokért nevű párt nyilvántartásba vételét,

mert a két szervezet bejelentésekor eljárt, képviseleti joggal bíró személy megbízása megszűnt, képviseleti joga sem a választás kitűzésének időpontjában, sem a szervezet bejelentésének időpontjában már nem állt fenn, így a bejelentések nem feleltek meg a jogszabályi követelményeknek. Az NVB határozatai nem jogerősek, ellenük három napon belül lehet felülvizsgálatot kérni a Kúriától.

Az április 12-i parlamenti választáson országos pártlistát az a párt állíthat, amely legalább tizennégy vármegyében és a fővárosban, legalább 71 egyéni választókerületben önálló jelöltet állított.

Az országgyűlési választáson az országos nemzetiségi önkormányzatok nemzetiségi listát állíthatnak, ennek feltétele, hogy a nemzetiségi önkormányzat közgyűlésének február 2-ig döntenie kellett a nemzetiségi lista állításáról, valamint szükséges a listaállításhoz a névjegyzékben nemzetiségi választópolgárként szereplő választópolgárok legalább egy százalékának ajánlása.

Az országos listákat legkésőbb március 7-én 16 óráig lehet bejelenteni az NVB-nél.

Az Országos Bírósági Hivatal tájékoztatása szerint az országgyűlési választások kitűzésének napján, január 13-án 168 jogerősen bejegyzett párt szerepelt a civil szervezetek nyilvántartásában. Négy évvel ezelőtt 43 pártot és 12 országos nemzetiségi önkormányzatot vettek nyilvántartásba a választásra.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Shutterstock)


További játékainkhoz kattintson ide!

add-square Választás 2026

Hazai pályára látogat Orbán Viktor, folytatódik az országjárás + videó

Választás 2026 20 cikk chevron-right

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekkönyvtár

Ünnep az MTA-ban

Bayer Zsolt avatarja

Éljen az akadémiai szabadság!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu