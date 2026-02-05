Megverték, aki lebuktatta a tiszásokat: nyomoz a rendőrség

Garázdaság bűntette miatt nyomozást rendelt el a rendőrség annak a férfinak a feljelentése alapján, akit állítása szerint a tiszás Csík Miklós családtagjai vertek meg – derült ki a hatóság lapunknak adott válaszából.

A támadás oka az lehetett, hogy Rácz Richárd korábban kitálalt Pócs János fideszes országgyűlési képviselőnek, hogy a Tisza Párt támogatója, Csík Miklós és emberei húszezer forintért és benzinpénzért szerveztek be rovott múltú személyeket a gyöngyösi Lázárinfó megzavarására.

Az esettel összefüggésben a miniszterelnök is megszólalt. Orbán Viktor elmondta: ilyen nem fordult elő 1990 óta, mióta demokrácia van Magyarországon. A kormányfő mindenkit arra kért, legyen észnél a kampány hátralevő részében.

Visszatérve a támadáshoz: Rácz Richárdot a verés után pár nappal a családjával együtt fenyegették meg, ráadásul vascsövek voltak a támadóknál, akik Rácz állítása szerint Csík testvérei voltak. Ebben az ügyben Tényi István fordult a hatósághoz.