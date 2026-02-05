tisza pártrendőrségtényi istvánpócs jános

Megverték, aki lebuktatta a tiszásokat: nyomoz a rendőrség

Nyomozást indított a rendőrség azután, hogy bántalmazták azt az informátort, aki leleplezte, hogy húszezer forintot fizettek tiszás szimpatizánsok bűnözőknek a gyöngyösi Lázárinfó megzavarásáért. Az ügyben garázdaság bűncselekménye vetődött fel.

Munkatársunktól
2026. 02. 05. 17:55
Magyar Péter és Csík Miklós (Forrás: Facebook)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Garázdaság bűntette miatt nyomozást rendelt el a rendőrség annak a férfinak a feljelentése alapján, akit állítása szerint a tiszás Csík Miklós családtagjai vertek meg – derült ki a hatóság lapunknak adott válaszából.

 

A támadás oka az lehetett, hogy Rácz Richárd korábban kitálalt Pócs János fideszes országgyűlési képviselőnek, hogy a Tisza Párt támogatója, Csík Miklós és emberei húszezer forintért és benzinpénzért szerveztek be rovott múltú személyeket a gyöngyösi Lázárinfó megzavarására.

Az esettel összefüggésben a miniszterelnök is megszólalt. Orbán Viktor elmondta: ilyen nem fordult elő 1990 óta, mióta demokrácia van Magyarországon. A kormányfő mindenkit arra kért, legyen észnél a kampány hátralevő részében.

Visszatérve a támadáshoz: Rácz Richárdot a verés után pár nappal a családjával együtt fenyegették meg, ráadásul vascsövek voltak a támadóknál, akik Rácz állítása szerint Csík testvérei voltak. Ebben az ügyben Tényi István fordult a hatósághoz.

 

               
       
       
       

            További játékainkhoz kattintson ide!        

   

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekkönyvtár

Ünnep az MTA-ban

Bayer Zsolt avatarja

Éljen az akadémiai szabadság!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu