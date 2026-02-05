Súlyos bűncselekmény miatt jelentették fel a tiszásokat lebuktató férfi támadóit

Felfegyverkezve, csoportosan elkövetett garázdaság gyanújával tett feljelentést Tényi István Pócs János beszámolójára hivatkozva – tudta meg a Magyar Nemzet. A fideszes képviselő ugyanis arról beszélt, hogy Tarnazsadányban egy másik incidens is történt: ismét ugyanazt a férfit támadták meg, aki korábban kitálalt Pócsnak arról, hogy 20 ezer forintért és benzinpénzért szerveztek be rovott múltú személyeket a gyöngyösi Lázárinfó megzavarására.

Rácz Richárd zaklatottan hívta fel a képviselőt, és mondta el neki, hogy újra megtámadták (pár napja a férfit egyszer már megverték, a rendőrségen feljelentést is tett), és ezúttal vascsövekkel mentek neki. A telefonbeszélgetésbe a megtámadott férfi édesanyja is bekapcsolódott, aki azt állította, hogy a támadóknál lőfegyvert is látott.

Tényi István mindezek miatt fordult a rendőrséghez.