Súlyos bűncselekmény miatt jelentették fel a tiszásokat lebuktató férfi támadóit

Állítása szerint újból megtámadták, sőt a családját is fenyegették annak a tarnazsadányi férfinak, aki leleplezte a gyöngyösi Lázárinfón balhézó tiszás szimpatizánsokat. Tényi István emiatt feljelentést tett a rendőrségen. Az ügyben csoportosan elkövetett garázdaság miatt indulhat eljárás.

2026. 02. 05. 15:46
Felfegyverkezve, csoportosan elkövetett garázdaság gyanújával tett feljelentést Tényi István Pócs János beszámolójára hivatkozva – tudta meg a Magyar Nemzet. A fideszes képviselő ugyanis arról beszélt, hogy Tarnazsadányban egy másik incidens is történt: ismét ugyanazt a férfit támadták meg, aki korábban kitálalt Pócsnak arról, hogy 20 ezer forintért és benzinpénzért szerveztek be rovott múltú személyeket a gyöngyösi Lázárinfó megzavarására.

 

Rácz Richárd zaklatottan hívta fel a képviselőt, és mondta el neki, hogy újra megtámadták (pár napja a férfit egyszer már megverték, a rendőrségen feljelentést is tett), és ezúttal vascsövekkel mentek neki. A telefonbeszélgetésbe a megtámadott férfi édesanyja is bekapcsolódott, aki azt állította, hogy a támadóknál lőfegyvert is látott.

Tényi István mindezek miatt fordult a rendőrséghez.

 

               
       
       
       

