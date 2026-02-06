Nigériahadseregüldözött keresztényekkiszabadítás

A hadsereg mentette meg a nigériai keresztényeket

Nigériában a keresztényüldözés továbbra is országos problémát jelent. Az észak-nigériai Kaduna állam két templomából raboltak el 166 keresztényt még januárban, akiket most a hadsereg jelentése szerint maradéktalanul kiszabadítottak fogságukból.

Magyar Nemzet
2026. 02. 06. 3:00
Illusztráció
Illusztráció Fotó: KOLA SULAIMON Forrás: AFP
A nigériai biztonsági szolgálatok kiszabadították azt a 166 keresztényt, akit fegyveresek hurcoltak el januárban az észak-nigériai Kaduna állam egyik falujának két templomából – közölte csütörtökön a Nigériai Keresztény Szövetség. Az ország keresztény gyülekezeteit képviselő szövetség az imádság erejének és a hadsereg műveleteinek tulajdonította a kadunai akció sikerét, részleteket azonban nem közölt arról, hogy mikor és hogyan szabadították ki a szóban forgó embereket. Sem a hadsereg, sem a rendőrség vagy a helyi kormányzat nem nyilatkozott egyelőre az ügyben.

A nigériai hadsereg kiszabadította az elrabolt keresztényeket
A nigériai hadsereg kiszabadította az elrabolt keresztényeket Fotó: AFP

A fegyveresek január 18-án rohanták meg az észak-nigériai Kaduna állam egyik falujának két templomát.

A Nigériai Keresztény Szövetség közlése szerint 177 hívet a közeli erdőkbe hurcoltak el, közülük 11-en megszöktek, 166-an pedig eltűntek. A rendőrség kezdetben azt állította, hogy nem történt emberrablás, majd később közölte, hogy a listán szereplő személyek közül 80-an a közeli falvakba menekültek, és azóta már visszatértek otthonukba.

Csütörtökön John Hayab tiszteletes, a Nigériai Keresztény Szövetség északi régiójának vezetője elmondta, hogy az ellentmondások és nézeteltérések után megerősítheti: minden hívő kiszabadult.

„Annyi biztos, hogy megmentették őket. Senki sem kért tőlünk pénzt, és senki sem vett el tőlünk egy fillért sem. Természetesen a banditák továbbra is előállnak mindenféle követeléssel, de nincs, amit adni tudnánk” – tette hozzá.

Caleb Ma’aji tiszteletes, a szövetség kadunai vezetője szintén megerősítette, hogy a szóban forgó híveket szabadon engedték, és hozzátette: éppen most tért vissza a kadunai kormányzói palotából, ahol a kormányzó személyesen fogadja a kiszabadult embereket.

Az emberrablások sorozata felkeltette az Egyesült Államok elnökének, Donald Trumpnak a figyelmét is, és azzal vádolta Nigéria kormányát, hogy nem biztosít elegendő védelmet az országban élő keresztényeknek. A nigériai hatóságok közölték, hogy együttműködnek Washingtonnal a biztonság javítása érdekében, és tagadták, hogy szisztematikus keresztényüldözés folyna az országban.

Borítókép: Illusztráció (Fotó:AFP)

