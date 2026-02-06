A hadsereg mentette meg a nigériai keresztényeket

A fegyveresek január 18-án rohanták meg az észak-nigériai Kaduna állam egyik falujának két templomát.

A Nigériai Keresztény Szövetség közlése szerint 177 hívet a közeli erdőkbe hurcoltak el, közülük 11-en megszöktek, 166-an pedig eltűntek. A rendőrség kezdetben azt állította, hogy nem történt emberrablás, majd később közölte, hogy a listán szereplő személyek közül 80-an a közeli falvakba menekültek, és azóta már visszatértek otthonukba.

Governor Uba Sani @ubasanius Welcomes Kurmin Wali Kidnap Victims



Governor Uba Sani has received the remaining 172 worshippers abducted from churches in Kurmin Wali, Kajuru LGA, marking a major victory for Kaduna State and the Federal Government’s efforts.



A total of 183 people… pic.twitter.com/3Dqoqzr33M — Arewa Source (@Arewa_Source) February 5, 2026

Csütörtökön John Hayab tiszteletes, a Nigériai Keresztény Szövetség északi régiójának vezetője elmondta, hogy az ellentmondások és nézeteltérések után megerősítheti: minden hívő kiszabadult.

„Annyi biztos, hogy megmentették őket. Senki sem kért tőlünk pénzt, és senki sem vett el tőlünk egy fillért sem. Természetesen a banditák továbbra is előállnak mindenféle követeléssel, de nincs, amit adni tudnánk” – tette hozzá.