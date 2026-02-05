orbán balázsorbán viktorrezsicsökkentés

Orbán Balázs: Pozitív meglepetéseket hozhat a főváros a választáson + videó

Magyarország érdeke, hogy kimaradjon a háborúból, ne finanszírozza Ukrajnát és megőrizze a rezsicsökkentést – hangsúlyozta a miniszterelnök politikai igazgatója. Orbán Balázs hangsúlyozta: a Fidesz a cigánysággal együttműködésben tervezi megnyerni a választásokat.

Magyar Nemzet
2026. 02. 05. 22:37
Magyarország érdeke, hogy kimaradjon a háborúból, ne adja pénzét Ukrajnának, és megőrizze a rezsicsökkentést – mondta Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója a közmédia Kell még valamit mondanom, Ildikó? című podcastjében.

Budapest, 2026. február 5. Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója és Csuhaj Ildikó, az M5 csatorna vezető szerkesztője a közmédia Kell még mondanom valamit, Ildikó? című podcastjának felvételén a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) Kunigunda útjai székházának podcast-stúdiójában 2026. február 5-én. MTI/Balogh Zoltán
Orbán Balázs és Csuhaj Ildikó a Kell még valamit mondanom, Ildikó? podcastben (Fotó: MTI/Balogh Zoltán)

A politikus hangsúlyozta:

a februárban életbe lépett kormányzati intézkedések azt bizonyítják, hogy „aki a magyar úton jár, az jobban jár, mint aki a brüsszeli utat választja”.

Rámutatott: miközben több nyugat-európai, „háborúpárti” kormány megszorításokat vezet be és kivezeti az energetikai támogatásokat, Magyarországon a rezsicsökkentés mellett még rezsistop is van. Fontosnak nevezte, hogy az emberek érezzék: a béke és a biztonság politikája anyagi értelemben is előnyt jelent.

Orbán Balázs beszélt arról is, hogy a jobboldali, patrióta, szuverenista oldalon egyre többen jelennek meg olyanok, akik korábban nem vettek részt a közéletben. Mint mondta,

a Fidesz kampánya akkor lehet sikeres, ha segíti ennek a társadalmi mozgalomnak a kibontakozását.

Orbán Viktorról úgy fogalmazott: tőle azt lehet várni, hogy „ne vezesse az országot háborúba, ne adja a pénzünket Ukrajnának, védje meg a rezsicsökkentést”.

Az Orbán Viktor és Magyar Péter alkalmasságát vizsgáló közvélemény-kutatásokról kijelentette: a baloldalon több intézet „a politika szolgálóleányává változott”. Emlékeztetett:

Magyar Pétert saját szavazói sem tartják alkalmasnak komoly közjogi tisztség betöltésére.

Az ellenzékről szólva azt mondta, ahogy 2022-ben Márki-Zay Péter mögött, most Magyar Péter mögött is nemzetközi lobbihálózat áll, jelenleg a brüsszeli bürokraták és a liberális elit támogatásával. Megjegyezte: Magyar Péter „egy európai háborúpárti elit fogott embere”.

Hangsúlyozta: a Tisza Párt megpróbálja elhallgatni az összefüggést az orosz energia, Paks II. és a rezsicsökkentés között, holott „ha nincs orosz energia, nincs Paks II., ha nincs orosz gáz, akkor nincs rezsicsökkentés”.

Orbán Balázs kijelentette:

a magyarországi cigányság segítségével, együttműködésével, támogatásával tervezzük megnyerni az áprilisi országgyűlési választást.

Felidézte Orbán Viktor korábbi szavait is, miszerint „a cigányságnak szárnyakat kell adni”, és hozzátette: „a cigányság képviselői arról beszélnek, hogy (…) ők munkát szeretnének, lehetőséget”.

A szolidaritási hozzájárulással kapcsolatban úgy fogalmazott:

„álhírgyártás” zajlik, a kormányrendelet egy alkotmánybírósági döntést hajt végre.

Karácsony Gergely főpolgármesterről azt mondta: nem járható út, ha valaki nem tesz eleget törvényi kötelezettségeinek, a főpolgármester felelőssége Budapest működtetése.

Orbán Balázs elmondta:

Budapest nélkül nem lehet választást nyerni, ugyanakkor „pozitív meglepetések várhatók” a fővárosban.

Reményei szerint Orbán Viktor február 14-i évértékelőjében arról beszél majd, hogy az európai elit Ukrajna finanszírozását tekinti a legfontosabb projektnek, miközben „ha az ukrán jólétet építjük, abból nem lesz magyar jólét”.

 

Borítókép: Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója (Fotó: MTI/Balogh Zoltán)


