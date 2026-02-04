Belső széthúzás a Liverpoolnál? Van Dijk reakciója után nem maradtak kétségek

Az utóbbi mérkőzéseken magára találó Liverpool több hullámvölgyön is átesett már az idény folyamán, nem meglepő, hogy a szurkolók aggodalmasan követik nyomon a Virgil van Dijkék körüli helyzetet. A csapatkapitány korábban már többször is igyekezett megnyugtatni mindenkit, hogy a játékosok mindent megtesznek a javulás érdekében, ám a biztató szavak nem mindenkinél érték el a kívánt hatást: egyesek attól tartanak, hogy nincs minden rendben a futballisták között, és ez a belső széthúzás az oka az előző idényhez képest rosszabb szereplésnek.

Virgil van Dijk megvédte Arne Slotot Fotó: AFP/Darren Staples

Erre reagált most Van Dijk, aki elmondta, továbbra is érzi az egységet a játékosok között, annak ellenére is, hogy ebben az idényben a pályán és azon kívül is kihívásokkal kellett szembenézniük.

– A tény az, hogy címvédők vagyunk a Premier League-ben, mégsem voltunk eddig konzisztensen elég jók. Ez tény. Ha jön a kritika, egyszerűen el kell fogadnunk, és tenni a dolgunkat. Nem hiszem, hogy bárki megkérdőjelezhetné az összetartásunkat. Nyilvánvalóan vannak kihívások, ezeket mindenki másképpen kezeli.

A 34 esztendős holland védő szerint a legfontosabb, hogy együtt kell kezelniük és megoldani a problémákat, valamint változtatni néhány dolgon: – Az ilyen helyzetek csapatként erősebbé tesznek, és ha úgy jössz ki belőle, ahogy kell, akkor ez csak javíthat rajtatok közösségként és egyénenként is.

Virgil van Dijk szerint Arne Slot több tiszteletet érdemel

A Liverpool vasárnap a bajnoki címért küzdő Manchester Cityt fogadja az Anfielden. Noha Pep Guardiola együttese előrébb található a táblázaton, a legutóbbi eredmények alapján nem tűnnek esélytelenebbnek a Vörösök. A címvédőnél ennek ellenére nem realitás, hogy bekapcsolódjon az aranyéremért zajló küzdelembe, és ezért (is) több kritikát kapott Arne Slot, aki honfitársa szerint több tiszteletet érdemelne.

Ki a tiszteletlen? Ez a kérdés. Lehet, hogy éppen olyan emberek, akiknek nem számít a véleménye.

Van Dijk kiemelte, hogy nem ritka jelenség a tiszteletlenség a jtékosokkal, és a fiataloknak érdemes megtanulni, hogyan kezeljék ezeket a hangokat: „Gondolhatok a játékosokat érő tiszteletlenségre is. Ki tiszteletlen velük? Érdemes-e komolyan venni ezt, vagy egyszerűen továbblépni, és a feladatokra koncentrálni, hogy sikeres legyél Liverpool-játékosként?”