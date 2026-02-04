Arne Slot dilemmája: kispadra száműzze a világ egyik legjobb tizenegyesölőjét?

Azt már Moldova György szatíráiból is tudjuk, hogy egy focicsapatban van olyan poszt, amit általában kissé flúgos emberek töltenek be. Nos, ők a kapusok, akik ellentétben mondjuk a csatárokkal, egyszerűen nem hibázhatnak, mert mindaz a győzelembe kerülhet, míg a támadó, ha kihagy 3-4 helyzetet, de végül egyszer betalál, még bőven lehet a meccs hőse. Ráadásul manapság a hálóőrök felkészítésében fontos szerepet tölt be, hogy egy adott ellenféllel szemben pontosan tudja, hova lövi a szabadrúgásokat, hova érkeznek a beadásai, illetve miként végi el a büntetőket. Utóbbi fontosságára tökéletesen felhívja a figyelmet, hogy amikor a végső győzelemre is esélyes Spanyolország ellen tizenegyespárbajban végül Marokkó diadalmaskodott a 2022-es katari vb nyolcaddöntőjében. Hogy miért? Nos, Luis Enrique elárulta, hogy a marokkóiak kapusa, Yassine Bono 10 büntetőből 8-szor helyesen tippelte meg az irányt, ennek köszönhetően kivédte Carlos Soler és Sergio Busquets tizenegyesét, míg Pablo Sarabia lövésénél is rajta volt a labdán, ám helyette a kapufa hárított.

A kapusok szerepe egyre fontosabb, ezt a marokkói válogatott hálóőre is bizonyította 2022-es katari vb-n a spanyolok elleni büntetőpárbajban Fotó: Europress/AFP/Jose Breton

Kik a legjobb tizenegyesölő kapusok? Szempont kérdése…

Kevés magányosabb pillanat van a futballban, mint amikor egy kapus büntetővel néz szembe. Ráadásul a kiterjedt történelmi adatbázisok szerint az esetek körülbelül 76 százalékában a kapuban köt ki a labda. Nem éppen a legjobb statisztika mindez a kapusok számára, ám a Marca felméréséből – amely az elmúlt négy szezonban Európa öt legjobb bajnokságában rúgott közel 2000 büntetőt tartalmazó adatbázisán alapul – kiderül, kik azok a hálóőrök, akik a tizenegyeslövők rémálmaiban szerepelnek.

A cikk azokra a kapusokra is összpontosít, akik legalább 20 büntetővel néztek szembe a fent említett időszakban, de mint később látható lesz, érdemes volt azok között is kutakodni, akiknek eddig csak tíz büntetőt rúgtak.

A Girona argentin kapusa találta el legtöbbször, hogy az ellenfél játékosa hova szeretné lőni a büntetőt Forrás: Marca.com

Nagyon fontos szempont a kapusnál, hogy tisztában legyen azzal, egy adott ítéletvégrehajtó hova lövi általában a tizenegyeseket. Ebből a szempontból egyértelműen a legjobb kapus a mezőnyben a Girona argentin hálóőre, Paulo Gazzaniga, aki 76 százalékban eltalálta, vajon hova rúgja a büntetőt az ellenfél játékosa.