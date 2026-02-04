legjobb tizenegyesölőliverpoolunion berlingironapaulo gazzanigamamardashvilifrederik rönnowkapusok

Arne Slot dilemmája: kispadra száműzze a világ egyik legjobb tizenegyesölőjét?

Egyre fontosabb szerep hárul azokra egy-egy mérkőzésen, akik elvégzik, vagy éppen megpróbálják kivédeni a bírók által megítélt büntetőket. Továbbjutások, bajnoki címek, nemzetközi kupasikerek múlnak azon, hogy a kapusok mennyire rendelkeznek jó intuícióval, reflexszel, valamint mennyire képesek hárítani az adott lövést, ha azt kitalálták, hova rúgja az ellenfél. Egészen elképesztő mutatókkal rendelkeznek ezekben a mutatókban azok a kapusok, akik egy felmérés szerint szinte megbabonázzák a tizenegyest rúgókat.

Molnár László
2026. 02. 04. 5:50
A Liverpool kapusa, Giorgi Mamardashvili elképesztő érzékkel védi a büntetőket
A Liverpool kapusa, Giorgi Mamardashvili elképesztő érzékkel védi a büntetőket Fotó: Europress/AFP/Ralf Ibing
Azt már Moldova György szatíráiból is tudjuk, hogy egy focicsapatban van olyan poszt, amit általában kissé flúgos emberek töltenek be. Nos, ők a kapusok, akik ellentétben mondjuk a csatárokkal, egyszerűen nem hibázhatnak, mert mindaz a győzelembe kerülhet, míg a támadó, ha kihagy 3-4 helyzetet, de végül egyszer betalál, még bőven lehet a meccs hőse. Ráadásul manapság a hálóőrök felkészítésében fontos szerepet tölt be, hogy egy adott ellenféllel szemben pontosan tudja, hova lövi a szabadrúgásokat, hova érkeznek a beadásai, illetve miként végi el a büntetőket. Utóbbi fontosságára tökéletesen felhívja a figyelmet, hogy amikor a végső győzelemre is esélyes Spanyolország ellen tizenegyespárbajban végül Marokkó diadalmaskodott a 2022-es katari vb nyolcaddöntőjében. Hogy miért? Nos, Luis Enrique elárulta, hogy a marokkóiak kapusa, Yassine Bono 10 büntetőből 8-szor helyesen tippelte meg az irányt, ennek köszönhetően kivédte Carlos Soler és Sergio Busquets tizenegyesét, míg Pablo Sarabia lövésénél is rajta volt a labdán, ám helyette a kapufa hárított. 

A kapusok szerepe egyre fontosabb, ezt a marokkói válogatott hálóőre is bizonyította 2022-es katari vb-n a spanyolok elleni büntetőpárbajban
A kapusok szerepe egyre fontosabb, ezt a marokkói válogatott hálóőre is bizonyította 2022-es katari vb-n a spanyolok elleni büntetőpárbajban Fotó: Europress/AFP/Jose Breton

Kik a legjobb tizenegyesölő kapusok? Szempont kérdése…

Kevés magányosabb pillanat van a futballban, mint amikor egy kapus büntetővel néz szembe. Ráadásul a kiterjedt történelmi adatbázisok szerint az esetek körülbelül 76 százalékában a kapuban köt ki  a labda. Nem éppen a legjobb statisztika mindez a kapusok számára, ám a Marca felméréséből – amely az elmúlt négy szezonban Európa öt legjobb bajnokságában rúgott közel 2000 büntetőt tartalmazó adatbázisán alapul – kiderül, kik azok a hálóőrök, akik a tizenegyeslövők rémálmaiban szerepelnek.

A cikk azokra a kapusokra is összpontosít, akik legalább 20 büntetővel néztek szembe a fent említett időszakban, de mint később látható lesz, érdemes volt azok között is kutakodni, akiknek eddig csak tíz büntetőt rúgtak.

A Girona argentin kapusa találta el legtöbbször, hogy az ellenfél játékosa hova szeretné lőni a büntetőt
A Girona argentin kapusa találta el legtöbbször, hogy az ellenfél játékosa hova szeretné lőni a büntetőt Forrás: Marca.com

Nagyon fontos szempont a kapusnál, hogy tisztában legyen azzal, egy adott ítéletvégrehajtó hova lövi általában a tizenegyeseket. Ebből a szempontból egyértelműen a legjobb kapus a mezőnyben a Girona argentin hálóőre, Paulo Gazzaniga, aki 76 százalékban eltalálta, vajon hova rúgja a büntetőt az ellenfél játékosa.

Paulo Gazzaniga (Girona)

  • 22 lövés, 16 eltalált irány, 73%

Frederik Rönnow (Union Berlin)

  • 21 lövés, 14 eltalált irány, 66,7%

Giorgi Mamardashvili (Liverpool)

  • 21 lövés, 12 eltalált irány, 57,1%

David Soria (Getafe)

  • 25 lövés, 14 eltalált irány, 56%

Finn Dahmen (Augsburg)

  • 20 lövés, 10 eltalált irány, 50%

Ugyanakkor az is jól látható az adatokból, hogy az egy dolog, hogy az irányt eltalálja a kapus, attól még a büntető nincs kivédve. Ha a fentiekhez hozzátesszük, hogy melyik kapus mennyi tizenegyest fogott meg, bizony a sorrend megfordul. 

Ugyanis ebben a szegmensben Rönnow és Mamardashvili viszi a prímet, ugyanis mindketten 21 lövésből hatot-hatot hárítottak, ami 28,6 százalékos védési hatékonyság. 

Mamardashvili büntetőknél tapasztalt mutatói
Mamardashvili büntetőknél tapasztalt mutatói     Fotó: Marca.com

A Liverpool második számú hálóőre esetében kimagasló eredménynek számít, hogy ha megérezte az irányt, akkor kilenc alkalommal hozzáért a labdához, míg minden második büntetőt ki is védte (12-6). Ezzel szemben Gazzaniga ugyan 16 alkalommal jó irányba vetődött, de „csak” öt alkalommal védett.

Frederik Rönnow bravúrja:

A legjobb tizenegyesölő kapusok piaci értékei:

  • Paulo Gazzaniga (Girona) – 2 millió euró
  • Frederik Rönnow (Union Berlin) – 2,5 millió euró
  • Giorgi Mamardashvili (Liverpool) – 28 millió euró
  • David Soria (Getafe) – 3 millió euró
  • Finn Dahmen (Augsburg) – 12 millió euró
  • Kamil Grabara (Wolfsburg) – 12 millió euró
  • Alex Meret (Napoli) – 14 millió euró

A kapusok szempontjából nagyon nem mindegy, hogy a lövő játékos hova helyezi a labdát. Amint Mamardashvili grafikáján is látható, ugyan helyesen találta ki, hova megy majd a lövés, ám mivel a labda végül a felső sarokba vágódott, az ilyen büntetőt lehetetlen kivédeni. A Liverpool kapusa ugyanakkor alacsony lövések esetén több mint 60 százalékos pontossággal találja el, hova érkezhet a labda, Rönnow esetében ez az adat 50, míg Soriánál a félmagas lövéseknél éri el az 50 százalékot.

A Girona 34 éves kapusa, Paulo Gazzaniga jóval többet ér csapata számára, mint a Transfermarkt által megállapított 2 millió euró
A Girona 34 éves kapusa, Paulo Gazzaniga jóval többet ér csapata számára, mint a Transfermarkt által megállapított 2 millió euró Fotó: Europress/AFP/Alberto Gardin

Már érkeznek az élmezőnybe az új specialisták

Természetesen érdemes megnézni azokat a hálóőröket is, akik ugyan nem néztek szembe a felmérés alapjául szolgáló 20 büntetővel, de legalább 10 alkalommal lőttek nekik tizenegyest. Nos, itt is találunk egy olyan kapust, akinek a mutatói kimagaslóak, és ő nem más, mint a Wolfsburg lengyel kapusa, Kamil Grabara.

Grabara statisztikája a neki lőtt büntetők alapján

  • 11 lövés
  • 10 eltalált irány (90,9% pontosság)
  • 4 kivédett büntető (40%).

 

Kamil Grabara mutatói a büntetőknél
Kamil Grabara mutatói a büntetőknél    Fotó: Marca.com

Mellette az olasz bajnoki címvédő, a Napoli kapusa, Alex Meret említhető, aki 10 büntetőből hétszer eltalálta a jó irányt, majd négy alkalommal védeni is tudott, ami 57 százalékos védési hatékonyságnak felel meg (7-ből 4).

A fentiek alapján kijelenthető, hogy Arne Slot, a Liverpool menedzsere milyen kényelmes helyzetben van, hiszen elsőszámú hálóőre, a brazil Alisson mellett egy valóságos tizenegyesölő kapus is a rendelkezésére áll Mamardashvili személyében. Érdekes, a grúz kapus nyári érkezése előtt is hasonló volt a helyzet, ugyanis a tartalékok közé sorolt, azóta már távozott Caoimhín Kelleher is aránylag jó százalékban hárította a büntetőket, mégis Alisson volt az elsőszámú hálóőr. Az már nagy kérdés, hogy amikor esély mutatkozik arra, hogy egy fontos találkozó büntetőpárbajban dőljön el, Slot vajon a dél-amerikai vagy a grúz portás szolgálataira tart majd igényt.

Mamardashvili büntetőpárbajai:

