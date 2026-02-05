Donald Trump támogatásáról biztosította Orbán Viktort, ha Amerikán múlna, már béke lenne

Kijev kész a tűzszünetre, de ehhez Moszkva beleegyezésére van szükség, mondta az ukrán elnök. Volodimir Zelenszkij ugyanakkor azt is kijelentette: Ukrajna nem hajlandó lemondani a megszállt területeiről, és nem ír alá ezek státusát érintő megállapodást. Ráadásul egy nyolcszázezer fős ukrán hadsereg felállítását vizionálta, aminek fenntartásához európai pénzekkel számolt. Szakértők szerint az ukrán államfő számára politikailag kedvezőbb lehet az orosz–ukrán háború elvesztése, mint egy olyan békemegállapodás elfogadása, amely területfeladással járna.