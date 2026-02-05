Teljes és feltétlen támogatásáról biztosította a magyar kormányfőt Donald Trump . Az amerikai elnök szerint Orbán Viktor „igazán erős és határozott vezető”, és „soha nem okoz csalódást Magyarország nagyszerű népének”.
Donald Trump támogatásáról biztosította Orbán Viktort, ha Amerikán múlna, már béke lenne
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök számára politikailag kedvezőbb lehet a háború elvesztése, mint egy területfeladással járó béke. Donald Trump amerikai elnök teljes és feltétlen támogatásáról biztosította Orbán Viktort – íme a nap legfontosabb külpolitikai hírei.
Ne tegyen háborúpárti nyilatkozatokat! – szólította fel Mark Rutte NATO-főtitkárt a magyar kormány nevében a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter szerint a főtitkár Kijevben elmondott beszéde ellentétes a NATO érvényben lévő döntéseivel. A külügyminiszter szerint ha csak az Egyesült Államokon múlna, Ukrajnában már véget ért volna a háború, az amerikai közvetítéssel elindult megállapodások egyértelműen a béke irányába mutatnak.
További Külföld híreink
Kijev kész a tűzszünetre, de ehhez Moszkva beleegyezésére van szükség, mondta az ukrán elnök. Volodimir Zelenszkij ugyanakkor azt is kijelentette: Ukrajna nem hajlandó lemondani a megszállt területeiről, és nem ír alá ezek státusát érintő megállapodást. Ráadásul egy nyolcszázezer fős ukrán hadsereg felállítását vizionálta, aminek fenntartásához európai pénzekkel számolt. Szakértők szerint az ukrán államfő számára politikailag kedvezőbb lehet az orosz–ukrán háború elvesztése, mint egy olyan békemegállapodás elfogadása, amely területfeladással járna.
További Külföld híreink
Az iráni Forradalmi Gárda hivatalosan is szolgálatba állította a Horramsahr ballisztikus rakéta negyedik generációját. Az aggasztó lépés egybeesik Irán katonai doktrínájának átalakításával, amely védekező megközelítés helyett már támadóbb hozzáállást priorizál.
További Külföld híreink
Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök és Donald Trump amerikai elnök (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Kaiser Ákos)
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Trump sokkoló látleletet adott a hanyatló Európáról
Az amerikai elnök szerint a migráció és az energia által pusztítja el önmagát a kontinens.
Amerikai–orosz megállapodást jelentettek be
Az ukrajnai harcok folytatódnak, de a háttérben új megállapodások születnek.
Szergej Lavrov: Oroszország készen áll arra, hogy semleges és jóindulatú országként tekintsen Ukrajnára
Moszkvának nem a területek, hanem az ott élők a fontosak.
Marokkóban több mint 143 ezer embert evakuáltak a heves esők miatt
A hatóságok több tartományban meteorológiai figyelmeztetést adtak ki.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Trump sokkoló látleletet adott a hanyatló Európáról
Az amerikai elnök szerint a migráció és az energia által pusztítja el önmagát a kontinens.
Amerikai–orosz megállapodást jelentettek be
Az ukrajnai harcok folytatódnak, de a háttérben új megállapodások születnek.
Szergej Lavrov: Oroszország készen áll arra, hogy semleges és jóindulatú országként tekintsen Ukrajnára
Moszkvának nem a területek, hanem az ott élők a fontosak.
Marokkóban több mint 143 ezer embert evakuáltak a heves esők miatt
A hatóságok több tartományban meteorológiai figyelmeztetést adtak ki.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!