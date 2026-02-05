donald trumptrumpvolodimir zelenszkijorbán viktororosz-ukrán háború

Donald Trump támogatásáról biztosította Orbán Viktort, ha Amerikán múlna, már béke lenne

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök számára politikailag kedvezőbb lehet a háború elvesztése, mint egy területfeladással járó béke. Donald Trump amerikai elnök teljes és feltétlen támogatásáról biztosította Orbán Viktort – íme a nap legfontosabb külpolitikai hírei.

Munkatársunktól
2026. 02. 05. 23:14
Orbán Viktor miniszterelnök és Donald Trump amerikai elnök Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Kaiser Ákos
Teljes és feltétlen támogatásáról biztosította a magyar kormányfőt Donald Trump . Az amerikai elnök szerint Orbán Viktor „igazán erős és határozott vezető”, és „soha nem okoz csalódást Magyarország nagyszerű népének”.

Ha Trumpon múlna, már béke lenne, de a NATO főtitkára továbbra is a háborút pártolja
Ha Trumpon múlna, már béke lenne, de a NATO főtitkára továbbra is a háborút pártolja (Fotó: AFP)

Ne tegyen háborúpárti nyilatkozatokat! – szólította fel Mark Rutte NATO-főtitkárt a magyar kormány nevében a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter szerint a főtitkár Kijevben elmondott beszéde ellentétes a NATO érvényben lévő döntéseivel. A külügyminiszter szerint ha csak az Egyesült Államokon múlna, Ukrajnában már véget ért volna a háború, az amerikai közvetítéssel elindult megállapodások egyértelműen a béke irányába mutatnak.

Kijev kész a tűzszünetre, de ehhez Moszkva beleegyezésére van szükség, mondta az ukrán elnök. Volodimir Zelenszkij ugyanakkor azt is kijelentette: Ukrajna nem hajlandó lemondani a megszállt területeiről, és nem ír alá ezek státusát érintő megállapodást. Ráadásul egy nyolcszázezer fős ukrán hadsereg felállítását vizionálta, aminek fenntartásához európai pénzekkel számolt. Szakértők szerint az ukrán államfő számára politikailag kedvezőbb lehet az orosz–ukrán háború elvesztése, mint egy olyan békemegállapodás elfogadása, amely területfeladással járna.

Az iráni Forradalmi Gárda hivatalosan is szolgálatba állította a Horramsahr ballisztikus rakéta negyedik generációját. Az aggasztó lépés egybeesik Irán katonai doktrínájának átalakításával, amely védekező megközelítés helyett már támadóbb hozzáállást priorizál.

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök és Donald Trump amerikai elnök (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Kaiser Ákos)

