A minisztérium közlése szerint a tárcavezető az orosz–ukrán fogolycsere-megállapodás és az amerikai–orosz katonai egyeztetések újraindításának hírére reagálva arról számolt be, hogy ha csak Donald Trumpon és ha csak az amerikai kormányon múlna, akkor már béke lenne Ukrajnában.

Sajnos Brüsszel és a nyugat-európaiak ássák alá a béketörekvéseket, azonban történt két jó dolog is a mai napon. Amerikai közvetítéssel és amerikai segítséggel egy orosz–ukrán megállapodás született a hadifoglyok cseréjéről. Több száz ember térhet haza újra a családjához, a szeretteihez. Ez jó hír

– tudatta.

„És fantasztikusan jó hír az, hogy az Egyesült Államok és Oroszország úgy döntött, hogy helyreállítják a magas szintű katonai párbeszédet” – fűzte hozzá. Szijjártó Péter leszögezte, hogy Közép-Európában világos, hogy ha az amerikaiak és az oroszok jó viszonyban vannak egymással, akkor a térség is biztonságban van.

És hogyha az amerikaiak és az oroszok újraindítják a katonai párbeszédet, akkor az azt jelenti, hogy a világ biztonsága is jobb helyzetbe került, mint volt azt megelőzően. Ez mindenképpen egy remek lépés az oroszok és az amerikaiak részéről, mi ezt üdvözöljük, és ebből is világosan látszik, hogy ha csak az amerikaiakon múlt volna, akkor már béke lenne Ukrajnában, még pontosabban, ha csak Donald Trumpon és az ő amerikai kormánya múlt volna, akkor már béke lenne Ukrajnában

– mondta.