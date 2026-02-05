Szijjártó PéterbékeDonald Trump

Szijjártó Péter szerint a béke nem lenne kérdés, ha Trumpon múlna

Ha csak az Egyesült Államokon múlna, Ukrajnában már véget ért volna a háború – jelentette ki a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter szerint az amerikai közvetítéssel elindult megállapodások egyértelműen a béke irányába mutatnak.

Magyar Nemzet
2026. 02. 05. 21:13
Donald Trump az Egyesült Államok elnöke Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Ha csak Donald Trump amerikai elnökön múlna, akkor már béke lenne Ukrajnában, amit jól tanúsítanak a béke irányába mutató friss megállapodások is – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön.

Szijjártó Péter a béke elérése érdekében tett amerikai erőfeszítéseket méltatta
Szijjártó Péter a béke elérése érdekében tett amerikai erőfeszítéseket méltatta Fotó: AFP

A minisztérium közlése szerint a tárcavezető az orosz–ukrán fogolycsere-megállapodás és az amerikai–orosz katonai egyeztetések újraindításának hírére reagálva arról számolt be, hogy ha csak Donald Trumpon és ha csak az amerikai kormányon múlna, akkor már béke lenne Ukrajnában.

Sajnos Brüsszel és a nyugat-európaiak ássák alá a béketörekvéseket, azonban történt két jó dolog is a mai napon. Amerikai közvetítéssel és amerikai segítséggel egy orosz–ukrán megállapodás született a hadifoglyok cseréjéről. Több száz ember térhet haza újra a családjához, a szeretteihez. Ez jó hír

 – tudatta.

„És fantasztikusan jó hír az, hogy az Egyesült Államok és Oroszország úgy döntött, hogy helyreállítják a magas szintű katonai párbeszédet” – fűzte hozzá. Szijjártó Péter leszögezte, hogy Közép-Európában világos, hogy ha az amerikaiak és az oroszok jó viszonyban vannak egymással, akkor a térség is biztonságban van.

És hogyha az amerikaiak és az oroszok újraindítják a katonai párbeszédet, akkor az azt jelenti, hogy a világ biztonsága is jobb helyzetbe került, mint volt azt megelőzően. Ez mindenképpen egy remek lépés az oroszok és az amerikaiak részéről, mi ezt üdvözöljük, és ebből is világosan látszik, hogy ha csak az amerikaiakon múlt volna, akkor már béke lenne Ukrajnában, még pontosabban, ha csak Donald Trumpon és az ő amerikai kormánya múlt volna, akkor már béke lenne Ukrajnában

 – mondta.

„Felszólítjuk az európaiakat, felszólítjuk Brüsszelt, hogy ne akadályozzák a béketörekvéseket, és semmilyen módon ne ássák alá az orosz–amerikai katonai párbeszéd helyreállítását” – tette hozzá. Az orosz–ukrán fogolycsere mellett az Egyesült Államok és Oroszország csütörtökön megállapodott a magas szintű katonai kapcsolattartás újraindításáról, amelyet a 2022-ben kirobbant ukrajnai háború miatt szakítottak meg.

Borítókép: Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke (Fotó: AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekkönyvtár

Ünnep az MTA-ban

Bayer Zsolt avatarja

Éljen az akadémiai szabadság!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu