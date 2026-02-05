Egy hétéves kisfiú késsel fenyegette meg egy francia iskola igazgatóját

A kisfiú kést ragadott

Az igazgató ezt követően a tanári szobába kísérte a kisfiút, hogy ott nyugodt körülmények között beszéljen vele. A helyzet azonban gyorsan elfajult. A gyermek előbb szidalmazta az igazgatót, majd a tanári szobában – amely egyben konyhaként is szolgál – megragadott egy kést, és azzal fenyegette meg az iskolavezetőt, miközben az telefonon próbálta elérni a gyermek gyámját.

A kisfiút később a pau-i rendőrkapitányságon hallgatták meg, ahol elismerte az inzultust, és azt mondta, azért ragadta meg a kést, hogy az igazgató „hagyja abba a szidást”. Amikor az igazgató elhagyta a helyiséget, a gyermek letette a kést.

Mivel a fiú életkora miatt a francia jog szerint nem képes a cselekedetei következményeinek felismerésére, büntetőeljárás nem indult ellene. Az iskola vezetője ennek ellenére feljelentést tett, hogy felhívja a figyelmet az esetre és segítse a gyermek megfelelő támogatását.