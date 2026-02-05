Kisfiú támadt a pedagógusra. A megdöbbentő történet a délelőtti iskolai órákban zajlott. Az ügyészség tájékoztatása szerint egy tanár értesítette az igazgatót, hogy a gyermek – aki az év eleje óta pedagógiai és szociális támogatásban részesül – „krízisállapotba” került, és elhagyta az osztálytermet, írja a Le Figaro.
Egy hétéves kisfiú késsel fenyegette meg egy francia iskola igazgatóját
Sokkoló eset történt a dél-franciaországi Pau városában: egy mindössze hétéves kisfiú késsel fenyegette meg egy általános iskola igazgatóját és egy alkalmazottját. A gyermek ellen életkora miatt nem indult büntetőeljárás, az ügy azonban újabb aggasztó epizód a francia oktatási intézményeket érintő késes támadások sorában.
A kisfiú kést ragadott
Az igazgató ezt követően a tanári szobába kísérte a kisfiút, hogy ott nyugodt körülmények között beszéljen vele. A helyzet azonban gyorsan elfajult. A gyermek előbb szidalmazta az igazgatót, majd a tanári szobában – amely egyben konyhaként is szolgál – megragadott egy kést, és azzal fenyegette meg az iskolavezetőt, miközben az telefonon próbálta elérni a gyermek gyámját.
A kisfiút később a pau-i rendőrkapitányságon hallgatták meg, ahol elismerte az inzultust, és azt mondta, azért ragadta meg a kést, hogy az igazgató „hagyja abba a szidást”. Amikor az igazgató elhagyta a helyiséget, a gyermek letette a kést.
Mivel a fiú életkora miatt a francia jog szerint nem képes a cselekedetei következményeinek felismerésére, büntetőeljárás nem indult ellene. Az iskola vezetője ennek ellenére feljelentést tett, hogy felhívja a figyelmet az esetre és segítse a gyermek megfelelő támogatását.
További Külföld híreink
Egyre gyakoribbak a késes támadások az iskolákban
Az eset különösen aggasztó annak fényében, hogy az elmúlt hónapokban több súlyos késes támadás is történt francia oktatási intézményekben.
Sanary-sur-Mer városában egy középiskolás diák megkéselt egy tanárnőt, akinek állapota továbbra is kritikus.
Tavaly szeptemberben Benfeldben egy tanárt támadtak meg késsel egy kollégiumban, Antibes-ben pedig egy volt diák sebesített meg egy tanulót és egy tanárnőt egy kertészeti szakközépiskolában.
További Külföld híreink
Borítókép: Illusztráció (Fotó: AFP)
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Putyin: Oroszország ereje a népek megbonthatatlan egységében rejlik
Oroszország multikulturális szövetét történelmi folytonosság jellemzi.
Zelenszkij a békét elfogadná, de viszonozni vonakodna
Az ukrán elnök még több pénzt akar.
Életfogytiglani börtönre ítéltek egy magyar állampolgárt Ausztriában, mert kivégezte a volt élettársát
Azt mondja, pszichológiai problémái vannak, de a pszichológus szerint nincsenek.
Készül a jogszabály a 16 éven aluliak közösségimédia-használatának korlátozására a szomszédban
Meg akarják előzni a negatív hatásokat.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Putyin: Oroszország ereje a népek megbonthatatlan egységében rejlik
Oroszország multikulturális szövetét történelmi folytonosság jellemzi.
Zelenszkij a békét elfogadná, de viszonozni vonakodna
Az ukrán elnök még több pénzt akar.
Életfogytiglani börtönre ítéltek egy magyar állampolgárt Ausztriában, mert kivégezte a volt élettársát
Azt mondja, pszichológiai problémái vannak, de a pszichológus szerint nincsenek.
Készül a jogszabály a 16 éven aluliak közösségimédia-használatának korlátozására a szomszédban
Meg akarják előzni a negatív hatásokat.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!