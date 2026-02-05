kisfiúigazgatóFranciaországfenyegetkés

Egy hétéves kisfiú késsel fenyegette meg egy francia iskola igazgatóját

Sokkoló eset történt a dél-franciaországi Pau városában: egy mindössze hétéves kisfiú késsel fenyegette meg egy általános iskola igazgatóját és egy alkalmazottját. A gyermek ellen életkora miatt nem indult büntetőeljárás, az ügy azonban újabb aggasztó epizód a francia oktatási intézményeket érintő késes támadások sorában.

Szabó István
Forrás: Le Figaro2026. 02. 05. 18:06
Illusztráció Egy francia rendőrautó Fotó: Antoine Boureau Forrás: Hans Lucas/AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Kisfiú támadt a pedagógusra. A megdöbbentő történet a délelőtti iskolai órákban zajlott. Az ügyészség tájékoztatása szerint egy tanár értesítette az igazgatót, hogy a gyermek – aki az év eleje óta pedagógiai és szociális támogatásban részesül – „krízisállapotba” került, és elhagyta az osztálytermet, írja a Le Figaro.

kisfiú
Illusztráció (Fotó: AFP)

A kisfiú kést ragadott

Az igazgató ezt követően a tanári szobába kísérte a kisfiút, hogy ott nyugodt körülmények között beszéljen vele. A helyzet azonban gyorsan elfajult. A gyermek előbb szidalmazta az igazgatót, majd a tanári szobában – amely egyben konyhaként is szolgál – megragadott egy kést, és azzal fenyegette meg az iskolavezetőt, miközben az telefonon próbálta elérni a gyermek gyámját.

A kisfiút később a pau-i rendőrkapitányságon hallgatták meg, ahol elismerte az inzultust, és azt mondta, azért ragadta meg a kést, hogy az igazgató „hagyja abba a szidást”. Amikor az igazgató elhagyta a helyiséget, a gyermek letette a kést.

Mivel a fiú életkora miatt a francia jog szerint nem képes a cselekedetei következményeinek felismerésére, büntetőeljárás nem indult ellene. Az iskola vezetője ennek ellenére feljelentést tett, hogy felhívja a figyelmet az esetre és segítse a gyermek megfelelő támogatását.

Egyre gyakoribbak a késes támadások az iskolákban

Az eset különösen aggasztó annak fényében, hogy az elmúlt hónapokban több súlyos késes támadás is történt francia oktatási intézményekben. 

Sanary-sur-Mer városában egy középiskolás diák megkéselt egy tanárnőt, akinek állapota továbbra is kritikus.

Tavaly szeptemberben Benfeldben egy tanárt támadtak meg késsel egy kollégiumban, Antibes-ben pedig egy volt diák sebesített meg egy tanulót és egy tanárnőt egy kertészeti szakközépiskolában.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: AFP) 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekkönyvtár

Ünnep az MTA-ban

Bayer Zsolt avatarja

Éljen az akadémiai szabadság!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu