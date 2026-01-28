Luxemburgkéses támadásügyészség

Késes támadó gyilkolt Luxemburgban

Luxemburgban egy 35 éves francia nő életét veszítette egy támadás során. A késes támadó a hírek szerint nem is az országban lakott, indítékai pedig továbbra sem ismertek. A támadás másik áldozatát életveszélyes sérülésekkel szállították kórházba.

Magyar Nemzet
2026. 01. 28. 22:00
Fotó: MARIJAN MURAT Forrás: DPA
Halálosan megsebesült egy 35 éves francia nő egy késes támadásban Luxemburg fővárosának Limpertsberg nevű kerületében, a feltételezett elkövetőt, egy 27 éves férfit őrizetbe vették, és szerdán bíróság elé állították – erősítette meg a Luxemburgi Nagyhercegség ügyészsége. A késes támadó az információk szerint nem is az országban élt, indítékai pedig továbbra is ismeretlenek. 

A késes támadó indítéka egyelőre ismeretlen
Fotó: MARIJAN MURAT / DPA

A támadás kedden kora délután történt. Az ügyészség közlése szerint egy késsel felfegyverzett férfi két nőt sebesített meg súlyosan: egy francia állampolgárt és egy 36 éves luxemburgi nőt, majd elmenekült.

A luxemburgi rendőrség közleménye szerint mindkét áldozat életveszélyesen megsérült, egyikük nem sokkal később belehalt sérüléseibe, míg a másik nőt súlyos állapotban kórházba szállították.

A Luxemburger Wort napilap beszámolója szerint a támadás helyszíne egy lakóépület volt a limpertsbergi sugárúton, a rendőrség lezárta a környéket. A lap forrásai szerint az incidens röviddel 14 óra után történt, és összefüggésben állhatott egy betöréssel, ezt azonban a rendőrség hivatalosan nem erősítette meg.

Az RTL tévécsatorna úgy tudja, hogy az elhunyt nő egy ingatlanügynökség alkalmazottja volt, aki lakásbemutató miatt tartózkodott az épületben, ahol két kiadó apartmant hirdettek. A súlyosan sérült másik nő feltehetően ugyanazon házban lakott.

A francia Républicain Lorrain napilap kedden este arról számolt be, hogy az áldozat a francia Moselle megye északi részéből származott.

A rendőrség tájékoztatása szerint a feltételezett elkövető menekülése közben autójával balesetet szenvedett egy közeli utcában, ahol nekiütközött egy fekete BMW-nek. A helyszínen igazságügyi szakértők mintákat vettek a járműből.

A rendőrség végül a Luxemburg városától néhány kilométerre fekvő Strassen és Bridel közötti erdős területen fogta el a feltételezett támadót. A hatóságok nagyszabású akciót hajtottak végre a Biergerkräiz és Bridel térségében, és arra kérték a lakosságot, hogy ne vegyenek fel stopposokat, valamint azonnal jelentsenek minden gyanús viselkedést.

Az ügyészség közölte: a férfi nem Luxemburgban él, és semmilyen családi kapcsolatban nem áll az áldozatokkal. A nyomozás eddigi adatai szerint más személy nem volt érintett az ügyben. A gyanúsított kihallgatása szerdán délután is tartott, indítékai továbbra sem ismertek.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

