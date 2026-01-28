Késes támadó gyilkolt Luxemburgban

Halálosan megsebesült egy 35 éves francia nő egy késes támadásban Luxemburg fővárosának Limpertsberg nevű kerületében, a feltételezett elkövetőt, egy 27 éves férfit őrizetbe vették, és szerdán bíróság elé állították – erősítette meg a Luxemburgi Nagyhercegség ügyészsége. A késes támadó az információk szerint nem is az országban élt, indítékai pedig továbbra is ismeretlenek.

A késes támadó indítéka egyelőre ismeretlen

Fotó: MARIJAN MURAT / DPA

A támadás kedden kora délután történt. Az ügyészség közlése szerint egy késsel felfegyverzett férfi két nőt sebesített meg súlyosan: egy francia állampolgárt és egy 36 éves luxemburgi nőt, majd elmenekült.

A luxemburgi rendőrség közleménye szerint mindkét áldozat életveszélyesen megsérült, egyikük nem sokkal később belehalt sérüléseibe, míg a másik nőt súlyos állapotban kórházba szállították.

A Luxemburger Wort napilap beszámolója szerint a támadás helyszíne egy lakóépület volt a limpertsbergi sugárúton, a rendőrség lezárta a környéket. A lap forrásai szerint az incidens röviddel 14 óra után történt, és összefüggésben állhatott egy betöréssel, ezt azonban a rendőrség hivatalosan nem erősítette meg.