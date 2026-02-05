Trump sokkoló látleletet adott a hanyatló Európáról

Donald Trump ismét nyíltan és kendőzetlenül beszélt Európa önsorsrontó útjáról, amely – szavai szerint – a migráció és az elhibázott energiapolitika miatt a pusztulás felé rohan.

Trump szerint Európa a migráció és az energia által pusztítja el magát (Fotó: AFP)

Az Egyesült Államok elnöke sokkoló őszinteséggel kritizálta a brüsszeli elitet és a nyugati liberális fősodort, akik a józan ész és a nemzeti érdekek ellenében hoznak olyan döntéseket, amelyek alapjaiban ássák alá a kontinens stabilitását, identitását és gazdasági erejét.

Európa egyre rosszabb helyzetbe kerül, tudjátok, Európa nagyon rosszul bánik a szélmalmokkal, a széllel tönkreteszik az országukat. Ott jártam, tudjátok, felismerhetetlen, amit tettek. Nagy problémájuk van

– írta az amerikai elnök.

A bevándorlás és az energia között Európa tönkreteszi magát, és jobb, ha okosak lesznek

– hangsúlyozta Donald Trump, hozzátéve, hogy az európai városokban járva igen szomorú a látvány.

.@POTUS on Europe: “They’ve got a big problem on their hands. Between immigration and energy, Europe is destroying itself – and they better get smart … it’s not recognizable, Europe, if you go through the different cities. It’s a very sad thing.” pic.twitter.com/jd9f0sBe4B — Department of State (@StateDept) February 5, 2026

Trump meglátásai egybecsengenek azoknak az európai szuverenista politikusok figyelmeztetéseivel, akik évek óta kongatják a vészharangot, de eddig süket fülekre találtak. A magyar kormány és Orbán Viktor miniszterelnök, akit az amerikai elnök feltétlen és teljes támogatásáról biztosított, például évek óta hangsúlyozza, hogy a migráció és a zöld átállás erőltetése elszívja a levegőt a kontinens elől, katasztrofális hatással van a versenyképességre, és

végső soron tönkreteszi Európát.

Az amerikai elnök diagnózisa, bár rövid és tömör, kíméletlen pontossággal világít rá a mai Európa legsúlyosabb, önmaga által okozott problémáira. A „nagy probléma”, amelyről beszél, nem valamiféle külső fenyegetés, hanem belülről fakadó, a brüsszeli progresszív politikák által generált válság.

Borítókép: Donald Trump amerikai elnök (Fotó: AFP)