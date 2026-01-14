Kihúzták a lottót, egy szerencsés játékos csaknem 300 millió forintot nyert

Az idei évben először töltött ki valaki telitalálatos lottószelvényt Magyarországon. 2026-ban január elsején is sorsoltak mind 5-ös, mind pedig a 6-os lottót, és azóta is már többször húztak ki nyerőszámokat, de telitalálat eddig nem született. Erre január 14-ig kellett várni, amikor is a skandináv lottón lett valakinek nagy szerencséje, ugyanis eltalálta mind a 7 nyerőszámot. A Szerencsejáték Zrt. oldaláról kiderül, hogy ezzel a húzással több mint 290 millió forintot nyert a szerencsés játékos.

Valakinek pénzesőt hozott január 14-e, két hetet kellett várni az első telitalálatra 2026-ban. Fotó: Shutterstock

A 3. heti Skandináv lottó sorsoláson a következő számokat húzták ki:

Első számsorsolás:

7

18

19

21

23

24

27

Második számsorsolás:

7

8

10

14

15

27

31

Nyeremények:

7 találatos szelvény 1 darab, nyereménye 290 906 715 forint.

6 találatos szelvény 47 darab, nyereményük egyenként 357 720 forint;

5 találatos szelvény 2458 darab, nyereményük egyenként 6840 forint;

4 találatos szelvény 39 561 darab, nyereményük egyenként 2200 forint.