Kihúzták a lottót, egy szerencsés játékos csaknem 300 millió forintot nyert

Az idei évben először töltött ki valaki telitalálatos lottószelvényt Magyarországon. 2026-ban január elsején is sorsoltak mind 5-ös, mind pedig a 6-os lottót, és azóta is már többször húztak ki nyerőszámokat, de telitalálat eddig nem született. Erre január 14-ig kellett várni, amikor is a skandináv lottón lett valakinek nagy szerencséje, ugyanis eltalálta mind a 7 nyerőszámot. A Szerencsejáték Zrt. oldaláról kiderül, hogy ezzel a húzással több mint 290 millió forintot nyert a szerencsés játékos.
A 3. heti Skandináv lottó sorsoláson a következő számokat húzták ki:
Első számsorsolás:
- 7
- 18
- 19
- 21
- 23
- 24
- 27
Második számsorsolás:
- 7
- 8
- 10
- 14
- 15
- 27
- 31
Nyeremények:
7 találatos szelvény 1 darab, nyereménye 290 906 715 forint.
6 találatos szelvény 47 darab, nyereményük egyenként 357 720 forint;
5 találatos szelvény 2458 darab, nyereményük egyenként 6840 forint;
4 találatos szelvény 39 561 darab, nyereményük egyenként 2200 forint.
