Kihúzták a lottót, egy szerencsés játékos csaknem 300 millió forintot nyert

Itt az év első telitalálata. A skandináv lottó sorsolásán ütötte meg valaki a főnyereményt.

Magyar Nemzet
2026. 01. 14. 22:43
Fotó: Bozsó Katalin
Az idei évben először töltött ki valaki telitalálatos lottószelvényt Magyarországon. 2026-ban január elsején is sorsoltak mind 5-ös, mind pedig a 6-os lottót, és azóta is már többször húztak ki nyerőszámokat, de telitalálat eddig nem született. Erre január 14-ig kellett várni, amikor is a skandináv lottón lett valakinek nagy szerencséje, ugyanis eltalálta mind a 7 nyerőszámot. A Szerencsejáték Zrt. oldaláról kiderül, hogy ezzel a húzással több mint 290 millió forintot nyert a szerencsés játékos. 

pénz, bankjegy, készpénz
Valakinek pénzesőt hozott január 14-e, két hetet kellett várni az első telitalálatra 2026-ban. Fotó: Shutterstock

A 3. heti Skandináv lottó sorsoláson a következő számokat húzták ki:

Első számsorsolás:

  • 18 
  • 19 
  • 21 
  • 23 
  • 24 
  • 27 

Második számsorsolás:

  • 10
  • 14 
  • 15
  • 27
  • 31

Nyeremények:

7 találatos szelvény 1 darab, nyereménye 290 906 715 forint.

6 találatos szelvény 47 darab, nyereményük egyenként 357 720 forint; 

5 találatos szelvény 2458 darab, nyereményük egyenként 6840 forint; 

4 találatos szelvény 39 561 darab, nyereményük egyenként 2200 forint.

