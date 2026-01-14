Kitálaltak a kormánytagok arról, hogy megy a munka a hidegben

Egy új videóban azt kérdezték a kormánytagoktól, hogy kitart-e ebben a hidegben is a lendület. A miniszterelnök a kérdésre azt válaszolta, előbb ki kell még olvadni. Orbán Balázs szerint pedig ilyenkor kell igazán begyújtani. Bóka János pedig arról beszélt, hogy különösen jó a lendület, ő maga még csúszkálni is szeret.

Azt, hogy Szijjártó Péter, Szalay-Bobrovniczky Kristóf és a többiek milyen válaszokat adtak, itt lehet megnézni: