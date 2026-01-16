terrorelhárítási központgyőrtekgyőri rendőrkapitányság

Kivonult a TEK az Ifjúsági Körútra, miután két férfi fegyverrel fenyegetőzött

Megszólalt a rendőrség.

Magyar Nemzet
Forrás: Kisalföld2026. 01. 16. 16:52
illusztráció Fotó: Mihádák Zoltán Forrás: MTI Fotószerkesztõség
Volt egy kis ijedtség az Ifjúság körúton Győrben, mert két férfi fegyverrel fenyegetőzött – értesült a Kisalföld. 

A portál információi szerint még a Terrorelhárítási Központ (TEK) is kivonult a helyszínre, ezért megkérdezték a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Rendőrkapitányságot, hogy mi történhetett. A tájékoztatás szerint január 16-án délelőtt Győrben az Ifjúság körúton rendőri intézkedés történt, miközben a Győri Rendőrkapitányságra két embert előállítottak. 

Az eset körülményeit a rendőrség vizsgálja – fűzték hozzá. Az ügyről részletesebben a Kisalföld cikkében olvashat. 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

