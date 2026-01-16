Kivonult a TEK az Ifjúsági Körútra, miután két férfi fegyverrel fenyegetőzött

A portál információi szerint még a Terrorelhárítási Központ (TEK) is kivonult a helyszínre, ezért megkérdezték a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Rendőrkapitányságot, hogy mi történhetett. A tájékoztatás szerint január 16-án délelőtt Győrben az Ifjúság körúton rendőri intézkedés történt, miközben a Győri Rendőrkapitányságra két embert előállítottak.