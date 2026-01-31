Rendkívüli

Soha többé háborút: dugig megtelt a hatvani csarnok a DPK háborúellenes gyűlésén – kövesse nálunk élőben! + videó

Kollár Kinga

Madeirai luxusvilla, elképesztő részvény- és kötvényportfólió – így él Kollár Kinga, az EU-források visszatartását ünneplő tiszás

Hat ingatlanja van a tiszás álláshalmozó politikusnak. Az uniós és egyben fővárosi közgyűlési képviselő továbbra is tulajdonosa egy madeirai ingatlannak, és évi 100 milliós jövedelem is összejöhet neki. Bemutatjuk a friss vagyonnyilatkozatát.

Munkatársunktól
2026. 01. 31. 11:11
Kollár Kinga, a Tisza Párt EP-képviselője MTI Fotószerkesztõség Purger Tamás
Tavaly a tiszás Kollár Kinga eltérő vagyonnyilatkozatokat adott le fővárosnak, illetve az Európai Parlamentnek. A képviselő ezért utólag végzett javításokat a vagyonbevallásán. Valóban nem lehet egyszerű az uniós pénzek visszatartása felett örvendő politikusnak átlátni az anyagi helyzetét, ugyanis hat ingatlan és számos részvény tulajdonosa, cége is van, és több helyről kap fizetést is.

Összesen hat ingatlan szerepel a nyilatkozatban:

  • Gödöllőn egy 1004 négyzetméteres telken fekvő 155 m²-es családi ház tulajdonos felerészben.
  • Esztergomban egy 897 négyzetméteres telken elhelyezkedő, 100 négyzetméteres ház kizárólagos tulajdonosa.
  • Budapest I. kerületében birtokol egy 30 négyzetméteres lakást, egyedüli tulajdonosként.
  • Erzsébetvárosban egy 53 négyzetméteres és egy 114 négyzetméteres lakásban is 50 százalékos tulajdoni hányaddal bír.
  • A portugáliai Madeirán (Funchal) Kollár egy 153 négyzetméteren fekvő 104 négyzetméteres nyaraló tulajdonosa felerészben. Az ingatlant 2022-ben vásárolta.

Kollár Kinga a részvényeinek listáját „a” ponttól „z” pontig sorolja, ezentúl pedig még egy újabb alpontrendszeres felsorolás is található a vagyonnyilatkozatában, „a)”-tól „an)” pontig.

De nézzük az érdekesebb tételeket!

Kollár nem fogadta meg a tavaly év elején a Telex által közzétett felhívást, amelyben egy szociológus, Kapitány Balázs  gyakorlatilag arra hívott fel, hogy az ellenzékiek ne pénzeljék megtakarításaikkal a magyar államot. A tiszás politikus tízmillió forintot meghaladó összegben tulajdonol állampapírokat, méghozzá euróalapúakat.

Az is igaz ugyanakkor, hogy Kollár Kinga évek óta egyre kevesebb állampapírba befektetett megtakarítással rendelkezik: korábban még 32,3 millió forint állampapír-megtakarítása volt, ez az összeg nagyjából 14 millió forintra csökkent.

A brüsszeli-budapesti politikus mindemellett részvényekkel is rendelkezik, 50 százalékos tulajdoni arányban. A teljes részvényvagyon egyik része több mint tízmillió forint, illetve további több mint 80 ezer dollár értékű, ami 30 millió forintot jóval meghaladó dolláralapú megtakarítást jelent. Ezen összegek fele Kolláré, a fele-fele tulajdonlás miatt.

Készpénzről a képviselőnő nem számolt be, pénzintézeti számlakövetelése önállóan közel 15 millió forint, közös tulajdonban, 50 százalékos részarányban több mint 22 millió forint. Tartozása 8,6 millió forint, adóstársként.

Kollár a fővárosi képviselői fizetésén kívül megkapja az uniós pénzeket is, 8517 eurót (plusz költségtérítést!) keres havonta, ami több mint 3,2 millió forintnak felel meg. Jelentős bevételi forrása származik még szálláshely-szolgáltatásból is, hiszen bruttó 5,3 millió forint is ütheti a markát havonta. Továbbra is beltagja, 50 százalékos tulajdonosa a YOLO Services Bt.-nek.

Kollár ingatlanvagyonát korábban a Mandiner 700 millió forintos nagyságrendűre becsülte, amelyet komoly részvényvagyon is kiegészít, a Kollárhoz folyamatosan érkező brüsszeli és szálláshely-szolgáltatásból származó pénzek mellett.

