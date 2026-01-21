Jelentősen javítottak helyezésükön a magyar egyetemek a nemzetközi rangsorokban + videó

A magyar egyetemek ismét előreléptek a nemzetközi rangsorokban – mondta a kulturális és innovációs miniszter szerdán a Facebookon.

Hankó Balázs a közösségi oldalára feltöltött videóban közölte: megjelent a Times Higher Education szakterületi rangsora, amelyben a Semmelweis Egyetem a legjobb kétszáz intézmény közé került.

„Ez jelentős előrelépés” – hangsúlyozta, hozzátéve:

a Semmelweis Egyetem Közép-Európa legjobb orvostudományi egyeteme lett.

A miniszter szerint 2030-ra tartható az a célkitűzés, hogy legyen magyar felsőoktatási intézmény a világ száz legjobbja között.

Hankó Balázs beszámolt arról is, hogy

12 magyar egyetem van a legjobb öt százalékban.

Míg 2020-ban 24 szakterületen, most már hatvan szakterületen vagyunk ott az első öt százalékban – emelte ki.

A részletekről közölte: a Szegedi Tudományegyetem 11 tudományterületen került a legjobbak közé, kilenc egyetem a műszaki-mérnöki, hét a fizikai, szintén hét pedig a gazdaságtudományi területen.

A tárcavezető hangsúlyozta:

jók a magyar egyetemek; háromból két magyar hallgató olyan egyetemre jár, ami a világ egyetemeinek legjobb öt százalékában van.

„Hajrá, magyar egyetemek, hajrá, magyar egyetemisták, a jelentkezési határidő február 15” – zárta videóját a miniszter.