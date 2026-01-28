majkabrfkittas vezetés

Gyanúsítottként hallgatták ki Majkát

Gyanúsítottként hallgatták ki Majkát ittas vezetés miatt. Decemberben egy igazoltatáskor bebizonyosodott, hogy a rapper alkoholos állapotban ült volán mögé.

Magyar Nemzet
2026. 01. 28. 20:38
Majka, rendőrség, ittas vezetés YouTube
Majkát ittas vezetésen érték a rendőrök (Forrás: Facebook) Majka
Majkát ittas vezetésen érték a rendőrök (Forrás: Facebook)

Mint korábban megírtuk, tavaly decemberben az ismert rapper egy rendezvény után indult haza, ám pár száz méter megtétele után igazoltatták a rendőrök, és bebizonyosodott, hogy

ittas állapotban ült volán mögé.

Majka a közösségi oldalán ismerte el, hogy a koccintás után indult haza késő este, ám pár száz méter után igazoltatták a rendőrök. A zenész-műsorvezető sajnálatát fejezte ki, és hangsúlyozta, hogy vállalja a következményeket.

„Mérhetetlenül sajnálom, a következményeket vállalom. Sajnálom, nincs rá mentség” – írta Majka.

A BRFK korábban közölte, hogy büntetőeljárás van folyamatban Majka ittas vezetési ügyében, amely szakértők bevonásával zajlik.

A kérdéses ügyben a nyomozók járművezetés ittas állapotban vétség gyanúja miatt egy férfit gyanúsítottként hallgattak ki 2026. január 27-én, valamint a rendőrök már korábban

kezdeményezték a vezetési jogosultságának szüneteltetését,

amelyet az illetékes járási hivatal határozatban elrendelt – közölte a BRFK. A hatályos jogszabályok alapján ilyen esetben a vezetői engedély bevonása is megtörténhet, ennek időtartamáról az eljárásban döntenek.

Borítókép: Majka (Forrás: YouTube)

