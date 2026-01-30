ukrajnabrüsszeltisza pártgyurcsány ferencbajnai gordon

Mandiner Mesterterv: Visszaköszön 2006, most a Tisza Párt hazudik és konvergál + videó

Beszédes nevek a Tisza Pártnál.

2026. 01. 30. 19:32
A Tisza új igazolásával, Kapitány Istvánnal pózol Magyar Péter (Forrás: Facebook)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Bajnai Gordon embereit igazolta a Tisza Párt, de vajon jó választás volt -e Orbán Anita? Veszélybe kerül Magyar Péter, Bajnai ismét miniszterelnök szeretne lenni? Brüsszel és Ukrajna magyar kormányváltás akar, de vajon ki a főnök ebben az operatív műveletben? Húsz évvel ezelőtt Gyurcsány hazudott, de az emberek elhitték neki, hogy nem lesz megszorítás, majd , és nagyon fájt. A Mandiner Mesterterv című podcastműsorában ezekről a témákról kérdezte Kereki Gergő, a Mandiner.hu főszerkesztője két állandó vendégét, Mráz Ágoston Sámuelt, a Nézőpont Intézet vezetőjét és G.Fodor Gábort, a XXI.Század Intézet stratégiai igazgatóját.

Beszédes nevek a Tisza Pártnál, gazdáik hoztak egy Magyart, majd jött a Kapitány, most pedig egy új Orbánnal, azaz az „LNG-lady”-vel, Orbán Anitával erősítenek.

Az elemzők szerint öngólt lőtt Magyar Péter, ugyanis Orbán Anita azonnal elkezdett arról beszélni, hogy ki kell állni Ukrajna mellett, folytatni kell a háborút, nem kell olcsó orosz gázt vásárolni, jobb lesz a drágább cseppfolyós az országnak, legyen NATO-tag a szomszédos ország, vagyis csupa olyan téma került nála szóba, amelyet a Tisza-vezér és csapata látványosan került a kampányban, mert ugye, mint tudjuk, ha mindenről beszélnek, akkor megbuknak. Nem mellékesen azt is kimondta, hogy hazánk lengyel körözött bűnözőket rejteget, miközben ezt maga Tusk se merné megtenni, csupán gyanúsítottakról beszél, vagyis Orbán Anitának nem erőssége a percíz megfogalmazás.

Felmerül a kérdés, miként került a Bajnai-kör embere Magyar Péter árnyékkormányába?

Vendégeink szerint ebben az operatív akcióban maga Bajnai Gordon lehet a főnök, ezért hozza be saját embereit az ellenzéki politikai térbe. Azt is tudjuk, hogy ő már volt MSZP-s miniszterelnök egy évig, közvetlenül Gyurcsány Ferenc után, az sem elképzelhetetlen, hogy ismét erre a pozícióra pályázik. 

Aztán egyre többen megerősítik a kiugrott tiszások közül is, ami eddig már kiszivárgott, hogy jelentős megszorításra készül a Tisza Párt, de azt nem saját programjukként aposztrofálják, hanem konvergenciaprogramnak nevezik egymás között, amelynek lényege, hogy Brüsszel minden kérését teljesíteni fogják, a magyaroknak pedig fájni fog éppúgy, mint a Gyurcsány-Bajnai kormányok idején. 

Mráz és G.Fodor részletesen kifejtette, miért nem szabad elhinni annak a szombaton nyilvánosságra kerülő Tisza programnak egyetlen sorát sem, amivel kampányolni fognak, ugyanis abban csak hazug tételmondatok szerepelnek majd.

Emlékeztettek arra, hogy 

2006-ban Gyurcsány Ferenc akkori MSZP-s miniszterelnök a csillagos eget is letagadta, megegyeztek az akkori uniós biztossal, hogy a választás előtt egy szót sem szólnak a megszorító csomagról, majd jött a fekete leves, ugyanis a választók hittek Gyurcsánynak, megválasztották és nyakunkba kaptunk egy olyan konvergenciaprogramot, amelynek a súlyát még most is érezzük a vállunkon.

A Mesterterv vendégei szerint a Tisza Párt egy „kánaáni programmal” jön elő szombaton, ezzel fog házalni, amit csak a Facebookos tiszások hisznek majd el. 

Az adásban kiemelten foglalkoztak azzal, hogy a Tisza megszorító csomagjának elemei milyen módon és hány embert érintenének. De nem maradt ki az sem, hogy az ellenzék, amennyiben nem lesz kormányváltás miként készül ellenállásra. Megvitatták: az ukrán titkosszolgálat is bele akar avatkozni a választásba, mert az az érdekük, hogy kormányváltás legyen Magyarországon, amivel folytathatják a háborút és uniós tagok lehetnek.

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelektisza

Francesca, mint mindig!

Bayer Zsolt avatarja

Igen, ez is kötelező olvasmány, már persze ha nem vagy agyhalott Tisza-szektás, és/vagy rohadék propagandista vagy „politikus” ugyanott.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.