Mandiner Mesterterv: Visszaköszön 2006, most a Tisza Párt hazudik és konvergál + videó

Bajnai Gordon embereit igazolta a Tisza Párt, de vajon jó választás volt -e Orbán Anita? Veszélybe kerül Magyar Péter, Bajnai ismét miniszterelnök szeretne lenni? Brüsszel és Ukrajna magyar kormányváltás akar, de vajon ki a főnök ebben az operatív műveletben? Húsz évvel ezelőtt Gyurcsány hazudott, de az emberek elhitték neki, hogy nem lesz megszorítás, majd , és nagyon fájt. A Mandiner Mesterterv című podcastműsorában ezekről a témákról kérdezte Kereki Gergő, a Mandiner.hu főszerkesztője két állandó vendégét, Mráz Ágoston Sámuelt, a Nézőpont Intézet vezetőjét és G.Fodor Gábort, a XXI.Század Intézet stratégiai igazgatóját.

Beszédes nevek a Tisza Pártnál, gazdáik hoztak egy Magyart, majd jött a Kapitány, most pedig egy új Orbánnal, azaz az „LNG-lady”-vel, Orbán Anitával erősítenek.

Az elemzők szerint öngólt lőtt Magyar Péter, ugyanis Orbán Anita azonnal elkezdett arról beszélni, hogy ki kell állni Ukrajna mellett, folytatni kell a háborút, nem kell olcsó orosz gázt vásárolni, jobb lesz a drágább cseppfolyós az országnak, legyen NATO-tag a szomszédos ország, vagyis csupa olyan téma került nála szóba, amelyet a Tisza-vezér és csapata látványosan került a kampányban, mert ugye, mint tudjuk, ha mindenről beszélnek, akkor megbuknak. Nem mellékesen azt is kimondta, hogy hazánk lengyel körözött bűnözőket rejteget, miközben ezt maga Tusk se merné megtenni, csupán gyanúsítottakról beszél, vagyis Orbán Anitának nem erőssége a percíz megfogalmazás.

Felmerül a kérdés, miként került a Bajnai-kör embere Magyar Péter árnyékkormányába?

Vendégeink szerint ebben az operatív akcióban maga Bajnai Gordon lehet a főnök, ezért hozza be saját embereit az ellenzéki politikai térbe. Azt is tudjuk, hogy ő már volt MSZP-s miniszterelnök egy évig, közvetlenül Gyurcsány Ferenc után, az sem elképzelhetetlen, hogy ismét erre a pozícióra pályázik.

Aztán egyre többen megerősítik a kiugrott tiszások közül is, ami eddig már kiszivárgott, hogy jelentős megszorításra készül a Tisza Párt, de azt nem saját programjukként aposztrofálják, hanem konvergenciaprogramnak nevezik egymás között, amelynek lényege, hogy Brüsszel minden kérését teljesíteni fogják, a magyaroknak pedig fájni fog éppúgy, mint a Gyurcsány-Bajnai kormányok idején.