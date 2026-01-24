manófalvaparthóból formálbudakalászkülönlegesszobor

Új szobrokkal gazdagodott Manófalva, de siessen, ha látni szeretné

Budakalász határában a művészet ereje szállt szembe az értelmetlen pusztítással, miután a helyiek és az alkotó nem hagyták veszni a folyóparti csodát. A hóból formált új szobrok és az állatetető körüli összefogás bizonyítja, hogy újra feléledhet a varázslatos Manófalva.

Munkatársunktól
2026. 01. 24. 21:58
Manófalva új külsőt kapotta téli időszakra Forrás: Facebook/Római-parti Kőkert
Tavaly ősszel vandál pusztítás áldozatául esett a budakalászi part egyik legkülönlegesebb látványossága: ismeretlenek kegyetlen módon tették tönkre az állatetetőt és a köré épített, mesebeli világot. A helyszín – amely korábban rengeteg látogatót vonzott – a szakértők szerint éppen növekvő népszerűsége miatt kerülhetett a vandálok célkeresztjébe. A pusztítók végül rombadöntötték Manófalva birodalmát – írta az Origo.hu.

Manófalva új szobrai

A fagyos idő és a korábbi rombolás sem szegte kedvét az alkotónak, aki visszatért a Duna-partra, 

és hóból formált tiszavirág-életű szobrokkal lehelt új lelket a területbe. 

Bár a közelgő olvadás hamarosan eltünteti ezeket a törékeny alakzatokat, a művész töretlen gondoskodása a madarakról és mókusokról azt ígéri, hogy a tavaszi ébredéssel tartósabb formában is újjászületik a part menti mesevilág.

Aki élőben szeretné megcsodálni ezeket a különleges hómunkákat, annak nincs vesztegetni való ideje, hiszen a természet hamarosan magához veszi őket. Aki viszont otthonról kíváncsi a látványra, a Blikk videós beszámolójában felfedezheti, hogy néz ki az újjáéledt Manófalva.


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

