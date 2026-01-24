Új szobrokkal gazdagodott Manófalva, de siessen, ha látni szeretné

Tavaly ősszel vandál pusztítás áldozatául esett a budakalászi part egyik legkülönlegesebb látványossága: ismeretlenek kegyetlen módon tették tönkre az állatetetőt és a köré épített, mesebeli világot. A helyszín – amely korábban rengeteg látogatót vonzott – a szakértők szerint éppen növekvő népszerűsége miatt kerülhetett a vandálok célkeresztjébe. A pusztítók végül rombadöntötték Manófalva birodalmát – írta az Origo.hu.
Manófalva új szobrai
A fagyos idő és a korábbi rombolás sem szegte kedvét az alkotónak, aki visszatért a Duna-partra,
és hóból formált tiszavirág-életű szobrokkal lehelt új lelket a területbe.
Bár a közelgő olvadás hamarosan eltünteti ezeket a törékeny alakzatokat, a művész töretlen gondoskodása a madarakról és mókusokról azt ígéri, hogy a tavaszi ébredéssel tartósabb formában is újjászületik a part menti mesevilág.
Aki élőben szeretné megcsodálni ezeket a különleges hómunkákat, annak nincs vesztegetni való ideje, hiszen a természet hamarosan magához veszi őket. Aki viszont otthonról kíváncsi a látványra, a Blikk videós beszámolójában felfedezheti, hogy néz ki az újjáéledt Manófalva.
