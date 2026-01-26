Minden mindennel összefügg: a közel-keleti helyzet Magyarország biztonságát is érinti + videó

Rendkívüli

A közel-keleti térség biztonsági folyamatai Magyarország számára is meghatározók – hangsúlyozta Szalay-Bobrovniczky Kristóf Tel-Avivban, az izraeli védelmi minisztériumban tett látogatása során.

Magyar Nemzet
2026. 01. 26. 18:53
Szalay-Bobrovniczky Kristóf Forrás: Facebook
Szalay-Bobrovniczky Kristóf a Facebook-videójában arról számolt be, hogy Tel-Avivban, az izraeli védelmi minisztériumban folytatott tárgyalásokat, ahol Magyarország és Izrael zászlaja egymás mellett jelezte a két ország együttműködésének jelentőségét.

A honvédelmi miniszter elmondta:

találkozott az izraeli védelmi miniszterrel, és átfogó tájékoztatást kapott a közel-keleti biztonsági helyzetről, különös tekintettel a Gázát és Iránt érintő nemzetközi viszonyokra, valamint az izraeli hadsereg állapotára és jövőbeli terveire.

Hangsúlyozta: mindez Magyarországnak is kiemelten fontos, mivel a Közel-Keleten zajló események közvetlen hatással vannak Európa és hazánk biztonságára is. A miniszter szerint

a jelenlegi nemzetközi helyzetben különösen fontos a naprakész információk megszerzése és a stratégiai partnerségek erősítése.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf úgy fogalmazott: a békéhez erő szükséges, ezért Magyarország folytatja a honvédelmi képességek fejlesztését és a nemzetközi együttműködések elmélyítését.

Amint arról lapunk is beszámolt, kétoldalú katonai kapcsolatokról, védelemiparról, a védelmi technológiák fejlődéséről tárgyalt az izraeli védelmi miniszterrel Szalay-Bobrovniczky Kristóf. A honvédelmi miniszter ma reggel tudatta a közösségi oldalán, hogy Izraelbe utazik.

 

Borítókép: Szalay-Bobrovniczky Kristóf (Forrás: Facebook)

 

Fontos híreink

