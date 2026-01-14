Száraz és enyhe volt a december, januárban kárpótol minket az időjárás

Nagyon enyhe és száraz volt 2025 decembere – hívta fel a figyelmet a HungaroMet Zrt. a honlapján. A hónap középhőmérséklete országos átlagban 3 Celsius-fok volt, ami jelentősen, 2,5 fokkal haladja meg az 1991–2020-as évek átlagát. Minden mérőállomáson fagypont felett volt a havi középhőmérséklet és nem alakult ki számottevő különbség a hegyi és síkvidéki területek között – tették hozzá.

Az elemzés szerint a legalacsonyabb havi átlagot általában Kékestetőn mérik, viszont decemberben a magasabb hegycsúcsok gyakran az alacsony szintű rétegfelhőzet fölött voltak, ahol napos és enyhébb volt az időjárás, emiatt

nem a Kékesen volt a legalacsonyabb a havi középhőmérséklet, hanem Szentgotthárd Farkasfa állomáson.

Az anticiklonos idő miatt a 2025-ös év utolsó hónapjában kevés csapadék hullott, a havi csapadék országos átlagban – az eddig beérkezett adatok alapján – csupán 13,8 milliméter, ami 70 százalékkal elmarad az 1991–2020 közötti évek 45,6 milliméteres átlagától, és ezzel a tizedik legszárazabb december 1901 óta.

Az országon belül jelentősebb különbségek alakultak ki: a Dunántúl nyugati felén még esett 30–40 milliméter, a Dunától keletre viszont jellemzően 10 milliméter alatt, északkeleten nagy területen 0 és 5 milliméter között volt a havi csapadékösszeg.

Az északi, északkeletei tájakon helyenként a 2025-ös december volt a legenyhébb és/vagy legszárazabb december a 20. század eleje óta.

Ehhez képest a január mínusz 25 Celsius-fokos csúcsokkal rúgta be az ajtót, és már az év első napján behavazott volt az ország nagy része.

Borítókép: Szánkót húz egy férfi a havas debreceni Nagyerdőben 2025. december 30-án (Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt)