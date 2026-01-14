középhőmérsékletországos átlaghungaromet zrtdecember

Száraz és enyhe volt a december, januárban kárpótol minket az időjárás

A tavalyi év utolsó hónapja a tízedik legszárazabb december volt 1901 óta.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2026. 01. 14. 14:59
Fotó: Czeglédi Zsolt Forrás: MTI
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Nagyon enyhe és száraz volt 2025 decembere – hívta fel a figyelmet a HungaroMet Zrt. a honlapján. A hónap középhőmérséklete országos átlagban 3 Celsius-fok volt, ami jelentősen, 2,5 fokkal haladja meg az 1991–2020-as évek átlagát. Minden mérőállomáson fagypont felett volt a havi középhőmérséklet és nem alakult ki számottevő különbség a hegyi és síkvidéki területek között – tették hozzá.

Az elemzés szerint a legalacsonyabb havi átlagot általában Kékestetőn mérik, viszont decemberben a magasabb hegycsúcsok gyakran az alacsony szintű rétegfelhőzet fölött voltak, ahol napos és enyhébb volt az időjárás, emiatt

nem a Kékesen volt a legalacsonyabb a havi középhőmérséklet, hanem Szentgotthárd Farkasfa állomáson.

Az anticiklonos idő miatt a 2025-ös év utolsó hónapjában kevés csapadék hullott, a havi csapadék országos átlagban – az eddig beérkezett adatok alapján – csupán 13,8 milliméter, ami 70 százalékkal elmarad az 1991–2020 közötti évek 45,6 milliméteres átlagától, és ezzel a tizedik legszárazabb december 1901 óta.

Az országon belül jelentősebb különbségek alakultak ki: a Dunántúl nyugati felén még esett 30–40 milliméter, a Dunától keletre viszont jellemzően 10 milliméter alatt, északkeleten nagy területen 0 és 5 milliméter között volt a havi csapadékösszeg.

Az északi, északkeletei tájakon helyenként a 2025-ös december volt a legenyhébb és/vagy legszárazabb december a 20. század eleje óta. 

Ehhez képest a január mínusz 25 Celsius-fokos csúcsokkal rúgta be az ajtót, és már az év első napján behavazott volt az ország nagy része. 

Borítókép: Szánkót húz egy férfi a havas debreceni Nagyerdőben 2025. december 30-án (Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt)


További játékainkhoz kattintson ide!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Kárpáti András
idezojelekfrancia

Ukrajna, Dom Perignon és a francia gazdák

Kárpáti András avatarja

Macron azt ígérte, az ukránok EU-csatlakozásával mindenki jól jár, de éppen fordítva történt.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu