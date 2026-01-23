választásbudapesti nagykövetségegyesült államokNemzeti Választási Irodaegyeztetésdelegáció

Fókuszban a választások: az NVI elnökével egyeztetett a budapesti amerikai nagykövetség

Az Amerikai Egyesült Államok budapesti nagykövetségének delegációja csütörtökön egyeztetett a Nemzeti Választási Iroda elnökével, Nagy Attilával – tudatta az Nemzeti Választási Iroda. Az egyeztetés középpontjában az idei általános országgyűlési választások előkészítésének folyamata állt.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2026. 01. 23. 11:27
Egyeztetést folytatott az Egyesült Államok budapesti nagykövetségének delegációja a Nemzeti Választási Iroda (NVI) elnökével, Nagy Attilával – közölte az intézmény.

Ballot box with Hungarian state coat of arms and voting envelope on a table
Fotó: ZenitX / Illusztráció/Shutterstock

A megbeszélésen a nagykövetség részéről Caroline Savage ideiglenes ügyvivő, Richard Heater, a politikai osztály diplomatája, valamint Hegedűs Máté politikai munkatárs vett részt. Az egyeztetés középpontjában az idei általános országgyűlési választások előkészítésének folyamata állt. 

A felek áttekintették a magyar országgyűlési választási rendszert, a választás megszervezésének jogszabályi és intézményi kereteit, valamint a legfrissebb jogszabályi változásokat.

A megbeszélés során szó esett a választások lebonyolítását érintő aktuális feladatokról, különösen a választók, jelöltek, jelölő szervezetek és nemzetközi megfigyelők tájékoztatásáról, továbbá azokról az intézkedésekről és garanciális elemekről, amelyek a jogszerű, átlátható és biztonságos választási folyamatot hivatottak garantálni – tették hozzá.

Hangsúlyozták, hogy 

a Nemzeti Választási Iroda kiemelt célja a szakmai párbeszéd és a nemzetközi kapcsolatok erősítése,

 amely hozzájárulhat a választási eljárás folyamatos fejlesztéséhez.

Amint arról beszámoltunk, Sulyok Tamás köztársasági elnök január 13-án jelentette be, hogy az idei országgyűlési választásokat április 12-én tartják. 

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Shutterstock)


