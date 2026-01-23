Orbán Viktor és a béka is hazatért, szombaton már Kaposvárra vár mindenkit + videó

Orbán Viktor hazaért Brüsszelből, a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérről posztolt egy videóösszeállítást. A miniszterelnök Davosból, a Béketanács megalapítása után ment egyenesen Brüsszelbe, ahol az ukránpárti európai vezetőkkel csatázott. A magyar kormányfő szerint Zelenszkij fordítva ül a lovon, míg az európai döntéshozók fizetnének, mint a katonatiszt.

Hazatérős videójához azt írta: A béka is hazatért! A felvételből kiderül, hogy mire utalt a miniszterelnök:

72 órás meló

Nem sokkal később egy galériát is megosztott a kormányfő, az egyik képen ezt írta: 72 órás meló. Szombaton azonban már a Kaposvárra vár mindenkit a miniszterelnök, ahol a Digitális Polgári Körök, ahol Háborúellenes Gyűlést tartanak majd, amit portálunk szövegesen is közvetít majd.