Rapid – Orbán Viktor nézőpontja: Két év alatt nyolcszázezer ember halálát finanszírozza Brüsszel + videó

Arra a hipotézisre szórja el a pénzt Brüsszel, hogy a fronton Ukrajna megnyerheti a háborút, ami a gyermekmesék határán is túl van – fogalmazott Orbán Viktor a Kossuth rádiónak adott interjújában. A miniszterelnök szerint az unió elképzelése, hogy Ukrajna majd az orosz jóvátételből visszafizeti a kölcsönt, soha nem valósul meg. Kiemelte azt is, hogy mivel Brüsszelnek elfogyott a pénze, ezért a tagállamokat pumpolja, és hazánknak is eljuttatta a követelési listát, de mi nem változtatjuk meg a bevezetett jóléti intézkedéseket. A kormányfő szerint csak akkor maradunk ki a háborúból, ha nemzeti kormánya lesz Magyarországnak, akkor nem mennek magyar fiatalok a frontra. Orbán Viktor azt is elmondta, hogy új világrend jön, a jelenlegi recseg-ropog, a liberális világrendet a nemzetek korszaka váltja fel, amire mi már 2010 óta készülünk. A miniszterelnök reggeli interjúját – amelyből a hóhelyzet sem maradt ki – a Rapidban Néző László, a Magyar Nemzet főszerkesztője és Boros Bánk Levente, a Nézőpont intézet kutatási igazgatója, helyettes vezetője elemezte.

2026. 01. 16. 11:45
A hóhelyzettel indította a Rapid adását főszerkesztőnk és vendége, ahol Boros Bánk Levente elmondta, hogy a megszokottól eltérő fennakadások nem voltak, de ezt nem neki, hanem az embereknek kell megítélni. Emlékeztetett, az elmúlt 15-16 éven nem volt olyan szituáció, amikor a kormány ne tudott volna cselekedni, ide sorolta a Covidot, a migránskérdést, a háborús helyzetet, azt, hogy lesz-e gáz, tudunk-e fűteni vagy világítani, valamint a hideg és a rendkívüli hóhelyzet is ilyen volt. Mint fogalmazott, a személyes tapasztalat cáfolja azt, amit Magyar Péter szeretne elhitetni az emberekkel, és ennél fontosabb nincs.  

Néző László kiemelte, a hó és a hideg el fog múlni, viszont egy dolog nem akar változni, mégpedig a brüsszeli hülyeség. Felidézte a reggeli interjúból, hogy az európai intézmények mennyire prés alá akarják szorítani Magyarországot Ukrajna finanszírozásának ügyében, a javaslatokról készült dokumentumot a kormány nyilvánosságra is hozta. 

Feltette a kérdést, vajon meddig lehet az unió tagországainak állampolgárait ennyire hülyíteni, miközben éppen tegnap jelentette ki Trump amerikai elnök, hogy a béke legnagyobb kerékkötője, akadályozója maga Zelenszkij ukrán elnök. 

Válaszában Boros Bánk Levente ismét felhozta a migráció példáját, mert aki már járt nyugati nagyvárosokban, az láthatta, hogy felhígultak a társadalmak, a közbiztonság sincs jó állapotban, miközben számolatlanul szórták a pénzt a migránsoknak, azt látni, hogy ezek a társadalmak feladták önmagukat. Hozzátette, miért gondolnánk azt, hogy ha a nyugati politikai elit háborúba akarja vezetni az Európai Uniót vagy a saját országait, mindezt megtámogatva a saját médiumaival, akkor ne tudná a felszín alatt tartani a társadalmi elégedetlenséget? Adminisztratív módon próbálják elnyomni az érezhető és látható társadalmi felháborodást ezekben az országokban, ebből a szempontból Nyugat-Európa elesett, ez a kérdés már eldőlt – tette hozzá. Ukrajna és a háború kérdéseben egyre erősebb hangokat hallani az ellenzők részéről, Közép-Európában leginkább, de ha a nyugatiak is bőrükön fogják érezni a háború árát, akkor fordulhat a széljárás, de addig ki kell tartanunk a nyomással szemben, mert a magyar embereknek nem kellene megtapasztalniuk, hogy ők fizetik a szó szoros értelmében a háború árát, vagyis Ukrajna működését, háborús költségeit vagy éppen fiataljaink szembesülnek a fronton a borzalmakkal. 

Azt is részletesen kifejtették, milyen európai országokban indultak eljárások a közösségi médiában tett bejegyzések miatt, és mi ennek az oka. Szembenállás a politikai elvekkel, amit a szólásszabadság megvonása követ?  

Boros Bánk Levente szerint nálunk nincs olyan helyzet, mint Nagy-Britanniában, de a durva posztokat hazánkban Magyar Péterék vezették be, ez a jelenség a Tisza-vezér megjelenése óta látható, mert a Tisza Párt és támogató azt gondolják, hogy mindent megengedhetnek maguknak.  

Rátértek arra is, hogy Ukrajnával kapcsolatban petíciót indít a kormány. Boros Bánk Levente szerint ez azért más, mint egy nemzeti konzultáció, mert felszólítást tartalmaz.  

Néző László felvetette, hogy nem elég nekünk az ukrán–orosz háború, csak kapkodjuk a fejünk, mi történik a világban, utalt Venezuelára, Iránra és Grönlandra is, valamint az új világrendre. De vajon ez miként hat Magyarországra? 

Boros Bánk Levente szerint a legfontosabb politikusi, államférfiúi erény, ha valaki minden helyzetre felkészül, amit Orbán Viktor miniszterelnök már 2010 óta tesz, ez ennek a része, ehhez a témához tartozik, amelyet alaposan szétszálazott főszerkesztőnk és vendége az idei év első Rapid című podcast műsorunkban. 

 

Czopf Áron
idezojelekszubjektivitás

Három pillér

Czopf Áron avatarja

A közösségi média önmagunk keresésének, fogyasztásának és elemésztésének páratlan eszköze, a szubjektivitás temploma, piaca és fóruma is egyben.

