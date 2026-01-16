Rapid – Orbán Viktor nézőpontja: Két év alatt nyolcszázezer ember halálát finanszírozza Brüsszel + videó

A hóhelyzettel indította a Rapid adását főszerkesztőnk és vendége, ahol Boros Bánk Levente elmondta, hogy a megszokottól eltérő fennakadások nem voltak, de ezt nem neki, hanem az embereknek kell megítélni. Emlékeztetett, az elmúlt 15-16 éven nem volt olyan szituáció, amikor a kormány ne tudott volna cselekedni, ide sorolta a Covidot, a migránskérdést, a háborús helyzetet, azt, hogy lesz-e gáz, tudunk-e fűteni vagy világítani, valamint a hideg és a rendkívüli hóhelyzet is ilyen volt. Mint fogalmazott, a személyes tapasztalat cáfolja azt, amit Magyar Péter szeretne elhitetni az emberekkel, és ennél fontosabb nincs.

Néző László kiemelte, a hó és a hideg el fog múlni, viszont egy dolog nem akar változni, mégpedig a brüsszeli hülyeség. Felidézte a reggeli interjúból, hogy az európai intézmények mennyire prés alá akarják szorítani Magyarországot Ukrajna finanszírozásának ügyében, a javaslatokról készült dokumentumot a kormány nyilvánosságra is hozta.

Feltette a kérdést, vajon meddig lehet az unió tagországainak állampolgárait ennyire hülyíteni, miközben éppen tegnap jelentette ki Trump amerikai elnök, hogy a béke legnagyobb kerékkötője, akadályozója maga Zelenszkij ukrán elnök.

Válaszában Boros Bánk Levente ismét felhozta a migráció példáját, mert aki már járt nyugati nagyvárosokban, az láthatta, hogy felhígultak a társadalmak, a közbiztonság sincs jó állapotban, miközben számolatlanul szórták a pénzt a migránsoknak, azt látni, hogy ezek a társadalmak feladták önmagukat. Hozzátette, miért gondolnánk azt, hogy ha a nyugati politikai elit háborúba akarja vezetni az Európai Uniót vagy a saját országait, mindezt megtámogatva a saját médiumaival, akkor ne tudná a felszín alatt tartani a társadalmi elégedetlenséget? Adminisztratív módon próbálják elnyomni az érezhető és látható társadalmi felháborodást ezekben az országokban, ebből a szempontból Nyugat-Európa elesett, ez a kérdés már eldőlt – tette hozzá. Ukrajna és a háború kérdéseben egyre erősebb hangokat hallani az ellenzők részéről, Közép-Európában leginkább, de ha a nyugatiak is bőrükön fogják érezni a háború árát, akkor fordulhat a széljárás, de addig ki kell tartanunk a nyomással szemben, mert a magyar embereknek nem kellene megtapasztalniuk, hogy ők fizetik a szó szoros értelmében a háború árát, vagyis Ukrajna működését, háborús költségeit vagy éppen fiataljaink szembesülnek a fronton a borzalmakkal.

Azt is részletesen kifejtették, milyen európai országokban indultak eljárások a közösségi médiában tett bejegyzések miatt, és mi ennek az oka. Szembenállás a politikai elvekkel, amit a szólásszabadság megvonása követ?

Boros Bánk Levente szerint nálunk nincs olyan helyzet, mint Nagy-Britanniában, de a durva posztokat hazánkban Magyar Péterék vezették be, ez a jelenség a Tisza-vezér megjelenése óta látható, mert a Tisza Párt és támogató azt gondolják, hogy mindent megengedhetnek maguknak.