Társadalmi katasztrófát okozna Magyar Péter



Kötelező sorkatonaság

Magyar Péter megpróbálja tagadni háborúpártiságát, mégis időről időre előkerülnek olyan megnyilvánulások a Tisza háza tájáról, amelyek jól bizonyítják, hogy a baloldali párt ugyanúgy menne a háborúpárti, európai fősodorral, ahogy azt a nyugat-európai országok teszik. Nem véletlenül, nemrég éppen Kéri László – akit Radnai Márk „az első tiszásnak” nevezett – vallotta be, hogy a Tisza Párt nem tudja elkerülni, hogy az ukránügyben egyértelmű állásfoglalást tegyen, vagyis, hogy a háború mellé álljon.

Ennek az irányzatnak legerősebb képviselője Ruszin-Szendi Romulusz, aki korábban gyanús ukrán katonai kapcsolataival kérkedett, majd kifejtette azt is, hogy támogatja a sorkatonaságot. Úgy fogalmazott, hogy „ha baj van, mindenkit be kell rántani”.

Ruszin-Szendi Romulusz néhány napja egy másik háborúpárti videót is közzétett a közösségi oldalán. A Párizsban tartott csúcstalálkozó kapcsán a Tisza tanácsadója és jelöltje arról értekezett, hogy szerinte az összegyűlt háborúpárti vezetők – Németország, Nagy-Britannia és Franciaország – valójában békét akarnak.

„Ma nem hivatalos csúcstalálkozót tartanak Párizsban. Az orosz–ukrán háború lezárása miatt. Hiába mondja az Orbán-adminisztráció, hogy csak az Egyesült Államok akarja a békét és minden európai ország háborúba akar menni. Látszik, hogy ez nem igaz. Közösen keresik a megoldást!” – mondta Ruszin-Szendi Romulusz.

A probléma csak az, hogy ennek a csúcstalálkozónak az eredménye egy háborúpárti döntés lett, amely csak még közelebb hozta Európához a vérfürdőt. Ugyanis a francia, brit és német vezetők vállalták, hogy fegyveres erőket telepítenek a háborús országba. De arról is döntöttek, hogy az Egyesült Királyság és Franciaország katonai központokat hoz létre Ukrajnában.



Megemelnék a személyi jövedelemadót

Brüsszel 2024. évi országjelentésének a 16. oldalán a Bizottság kijelenti, hogy „az adórendszer elégtelen a jövedelmi egyenlőtlenségek kijavítására”. A 2025. évi országjelentés 6. oldalán a Bizottság szintén kifogásolja a személyijövedelemadó-rendszer „alacsony progresszivitását” – vagyis azt, hogy a 15 százalékos egykulcsos adó helyett nincsenek magasabb adókulcsok.

Összhangban a brüsszeli iránymutatással, a Tisza gazdasági terve úgy fogalmaz: „az új szja-rendszer progresszívabb, igazságosabb közteherviselést eredményez.”

„A javasolt személyijövedelemadó-modell háromsávos progresszív struktúrán alapul, melyet célzott adójóváírás és jövedelmi sávokhoz kötött, fokozatosan csökkenő családi kedvezmény egészít ki.”

A dokumentum el is mondja, hogy mekkora bevételt várnának a sarcból „Az adóreform három pillére – progresszív szja, vagyonadó, különadó – átfogó szerkezeti változást hoz az adórendszerben”. „A reformcsomag éves szinten 1300 milliárd forint többletet biztosít, amely a GDP 2,2 százalékának felel meg” – áll a dokumentumban. Ezt a tervet megerősítette a megszorítócsomag egyik szerzője, Lengyel László is, aki egy podcastben arról beszélt: „itt előadhatod, hogy te le akarod vinni a személyijövedelemadó-kulcsot kilenc százalékra, ami egyébként kilyukasztja a költségvetést, de öt perc múlva kiderült, hogy ez egy hülyeség. Én értem, hogy a populizmus győz…”

Megvonnák a családtámogatásokat

A 2025. évi, Magyarországról szóló európai szemeszter keretében az Európai Bizottság országjelentése (a 2025. évi országjelentés) 3. oldalán a gazdasági sebezhetőségekről szóló alfejezetben a jelentés kárhoztatja, hogy „Magyarország a belföldi kereslet fellendítésének eszközeként széles körben nyújt gyenge célzottságú támogatott hiteleket a háztartásoknak és a vállalatoknak, és igazgatási eszközökkel szabályozza a jelzáloghitel-kamatokat”. Ugyanennek a dokumentumnak a 23. oldala kifejezetten támadja az otthonteremtési programok kedvezményes hitelrendszerét; és a fiataloknak járó lakbértámogatásokat sem tartja megfelelőnek.

Surányi György, a Tisza Párt tanácsadója, a baloldali megszorítócsomag egyik szerzője osztja Brüsszel álláspontját, korábban így támadta a tiszás tanácsadó az Otthon start programot: „fix kamatozású hitelről beszélünk, ez azt jelenti, hogy 25 évig valaki fogja fizetni azt a kockázatot, ami a fix kamatból ered”.



Áprilisban sokat veszíthetnének a nyugdíjasok

Szintén a 2025. évi, Magyarországról szóló európai szemeszter keretében az Európai Bizottság számára készített országjelentés (a 2025. évi országjelentés) az OECD 2024-es magyar nyugdíjrendszerről szóló anyagára hivatkozik, amelynek 6–7. oldalán a 13. havi nyugdíj kiigazítását, egy indexált felső határ bevezetését javasolja, amely a 13. havi nyugdíj csökkentését jelenti a jogosultak jelentős része számára.

A Tisza Párt megszorítócsomagja pedig már az egész állami nyugdíjrendszert eltörölné, és ennek kezdődátuma idén szeptember lenne.



„A magyar rendszer hosszú távú fenntarthatósága csak a demográfiai kitettség csökkentésével biztosítható, ehhez a magánpillérek fokozatos bevezetése elkerülhetetlen.”

„Hosszú távon fenntartható, egyéni számlás nyugdíjrendszer kiépítése – a pályakezdők 2026. szeptember 1-jétől kizárólag magánpillérben szereznek jogosultságot.” Tőkepiac erősítése – a magánnyugdíj-alapok vagyonfelhalmozása 20-30 éven belül a GDP jelentős hányadát eléri, ami növeli a hazai tőkepiaci likviditást és a gazdasági növekedési potenciált – áll a dokumentumban. A Tisza szakértői is hasonló állásponton vannak, amelynek többször is hangot adtak.

Surányi György, a Tisza-szigetek állandó előadója ennek megfelelően arról beszélt: „Semmi alapja nincs a 13. havi nyugdíjnak. Én földhözragadt vagyok, mindig 12 havi hozzájárulást fizettem. Miért kell 13 havit kapni?”

Lengyel László pedig úgy vélekedett a 14. havi juttatásról, hogy

„A politikai ciklusokhoz igazodó nyugdíjemelések tovább gyengítik a rendszer kiszámíthatóságát.”



Nemcsak a támogatásokat bukják a családok, többet is kell fizetniük



A 2025. évi országjelentés 22. oldalán a Bizottság részletesen kifejti a munkához és gyermekvállaláshoz kötött adókedvezményekről szóló kritikáját, ami szerinte igazságtalan előnyben részesíti a magasabb jövedelmű, kétkeresős, többgyermekes családokat: „A szociális támogatás nagy részét adójóváírásként nyújtják, ezért a magas jövedelmű háztartások magasabb ellátásban részesülnek, mint az alacsony jövedelmű csoportok. A két- vagy többgyermekes anyák 2025 februárjában bejelentett szja-mentessége a magas jövedelműek körében növelni fogja a háztartások jövedelmét, a legalacsonyabb jövedelmű családok esetében azonban csak korlátozottan fogja kifejteni hatását”.

Hasonló gondolatokat találunk a Tisza kiszivárgott megszorítócsomagjában is. A párt gazdasági terve már egész konkrétan levezeti, milyen módon szüntetné meg Magyar Péter kormánya a családi adókedvezményeket. A dokumentum szerint: „A családi kedvezmény a valós jogszabályok szerinti adóalap-csökkentésen alapul. A javasolt modellben ezek a kedvezmények az alsó jövedelmi sávban 100 százalékban, a középső sávban 70 százalékában, a felső sávban 50 százalékában érvényesíthetők.”



A dokumentumból az is kiderül, hogy körülbelül nem sokkal az átlagjövedelem felett már nem járna a családi adókedvezmény.





Surányi György az anyák adómentessége kapcsán is elszólta magát, konkrétan arról beszélt, azt ki kellene vezetni: „Attól, hogy a kismamák, az édesanyák visszatérítést kapnak, attól nem fogunk több terméket exportálni, viszont importálni többet fogunk. Tehát romlani fog a nettó export. Úgyhogy amennyivel nő a gazdaság a fogyasztás élénkülése miatt, annak egy jelentős részét erodálja, elviszi a nettó export romlása. Úgyhogy ezen az ágon nem lehet igazán gyors növekedést elérni, ha viszont ezt sem csinálja a kormány, akkor az organikus növekedésünk az nagyjából ilyen egy százalék körüli évente ebben a szerkezetben. Nyilván az a cél vagy az a feladat, hogyha majd lesz egy új kormány, akkor azonnal hozzáfogjon ennek a szerkezetnek a változtatásához.”



Padlássöprés jöhet a Tisza választási győzelme után

A 2025. évi Magyarországról szóló országjelentésben az Európai Bizottság kifogásolja az adómentes, hosszú lejáratú állampapírok rendszerét, és azt sürgeti, hogy Magyarország olyan kötvényeket bocsásson ki, amelyek után adót kell fizetni. A Tisza Párt gazdasági csomagjának is hangsúlyos eleme a vagyonok és a tőkejövedelmek megadóztatása, a kiszivárgott konvergenciaprogram szerint az osztalékból, árfolyamnyereségből, kamatból és ingatlanértékesítésből származó jövedelmek a háromsávos logika szerint adóznának. Az indoklás szerint: „Ez a rendszer mérsékli a munkajövedelmekhez képest fennálló adóterhelési különbségeket, és csökkenti az adóelkerülési ösztönzőket.”

Bod Péter Ákos egy podcastben meg is erősítette, hogy a Tisza megadóztatná a vagyonokat. Mint fogalmazott, „minden rendes országban Svédországtól Spanyolországig a vagyonokat megadóztatják, csak nálunk nem. A magyaroknál ez neuralgikus pont.”



Kezdődnének a kórházbezárások

A 2025. évi országjelentés 23. oldalán az Európai Bizottság azt rója fel Magyarország Kormányának, hogy túl sokat költ a kórházakra, ezért költséghatékonysági szempontból a kórházi ágyak csökkentését javasolja. A 109. oldalon ezt részletesen ki is fejtik:

„Mindez, a kórházi ágyak magas számával együtt (2022-ben 100 000 lakosra vetítve 590, ami jóval meghaladja az uniós átlagot), jól szemlélteti Magyarország erősen kórházcentrikus ellátási modelljét. Az egészségügyi rendszeren belül a kórházi ellátás túlzott mértékű igénybevétele akadályozhatja az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférést”.

Egyúttal utalást tesz a Tisza gazdasági megszorítócsomagja is arra, hogy az állam a kórházakon és az egészségügyi ellátásokon spórolna.

A dokumentum szerint: „A magyar egészségügyi reform hibrid modellt alakít ki, amely ötvözi az állami garanciát, a magánbiztosítói versenyt és a társadalmi szolidaritást. Ezáltal fenntartható finanszírozás, csökkenő egyenlőtlenségek, jobb egészségi állapot és nagyobb társadalmi bizalom érhető el.”

A Magyar Péter mellett nemrég felbukkant Kóka János már felvetette az egészségügyi intézmények leépítését, az Inforádiónak egyszerűen csak annyit válaszolt arra, hogy kinek lenne jó, ha kórházbezárások történnek, hogy „a magyar embereknek”.

Munkanélküliségi hullám indulna

A Bizottság a kormány által a kis- és középvállalkozásoknak nyújtott állami támogatásokat illeti kritikával, valamint bírálja a hazai vállalkozások alacsonyabb kiskereskedelmi adóit és a külföldi nagyvállalatok szerinte diszkriminatív szektorális különadóit, amelyek hazai vállalkozásokat nem sújtanak. A 2025. évi országjelentés 13. oldalon írtak szerint kifogásolja, hogy „az állam jelentős szerepet vállal a vállalatfinanszírozásban”, illetve hogy a vállalatoknak nyújtott állami támogatások – köztük a vissza nem térítendő támogatások – összesített szintje szintén a legmagasabb az EU-ban: 2017 és 2022 között évente átlagosan a GDP 2,6 százaléka volt (az uniós átlag 1,4 százalék volt.)

Ez a szellemisége a vállalatokat érintő társasági adórendszer átstrukturálására készülő baloldali megszorító Tisza-csomagnak is, amely jelentős adóemeléseket tartalmaz már a közepes vállalatokra nézve is.

A párt gazdasági csomagja szerint: „A társasági adórendszer átalakítása Magyarországon hosszú ideje napirenden van. Az egykulcsos, 9 százalékos adókulcs Európa legalacsonyabbja, ami rövid távon előnyöket jelentett a befektetésösztönzésben, azonban hosszú távon komoly költségvetési és igazságossági problémákat eredményezett.”

Kármán András, a Tisza Párt gazdasági főtanácsadója a Budapesti Corvinus Egyetemen tartott előadásában értekezett arról, hogy „kiugró mértékű a vállalatoknak nyújtott transzferek aránya, amit csak részben magyaráznak az EU-s támogatások”, ezeknek a csökkentésével, vagyis az állami támogatások elvonásával az állam pénzt takaríthat meg.