Sírrablás Nógrádban: letartóztatás lett a vége

Újabb megdöbbentő bűncselekmény rázta meg Nógrád vármegyét. Az endrefalvai temető nyugalmát sírrablással és súlyos rongálással zavarták meg, az ügyben a bíróság már döntött a gyanúsítottak sorsáról.

2026. 01. 16. 13:24
Kegyeletsértő bűncselekmény miatt rendelt el letartóztatást a Balassagyarmati Járásbíróság két férfival szemben, akik az év végén az endrefalvai temetőben törtek fel egy családi kriptát. Az elkövetőket nemcsak lopás kísérletével, hanem sírrablással és jelentős rongálással is gyanúsítják – írta az Origo.

Sírrablók a temetőben
Fotó: Police.hu

A bíróság megállapítása szerint a férfiak előre eltervezetten érkeztek a helyszínre, ám megfelelő eszközök hiányában különösen barbár módszerhez folyamodtak. A temető egyik lépcsőjének fémkorlátját letörték, majd a betonalapzattal együtt kifeszített fémdarabot használták arra, hogy feltörjék a kripta fedlapját.

 

Értéktárgyak után kutattak

A nyomozás adatai szerint az elkövetők egy 2019-ben elhunyt helyi lakos sírját rongálták meg. A kriptába bemászva a koporsót felnyitották, a holttestet kiemelték, majd a ruházatot és a sír környezetét is átkutatták, abban bízva, hogy értékes tárgyakat találnak majd.

Bár zsákmányhoz nem jutottak, tettükkel súlyos kegyeletsértést követtek el és jelentős anyagi kárt okoztak. A rongálás mértéke meghaladja az 1,2 millió forintot.

 

Jog­erős döntés született

A Balassagyarmati Törvényszék közlése szerint a letartóztatást a bűnismétlés veszélye, valamint a köznyugalom védelme indokolta. A bíróság döntése jogerőre emelkedett, így a két férfi jelenleg is előzetes letartóztatásban van.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Pixabay.com)

