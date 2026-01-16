Sírrablás Nógrádban: letartóztatás lett a vége

Kegyeletsértő bűncselekmény miatt rendelt el letartóztatást a Balassagyarmati Járásbíróság két férfival szemben, akik az év végén az endrefalvai temetőben törtek fel egy családi kriptát. Az elkövetőket nemcsak lopás kísérletével, hanem sírrablással és jelentős rongálással is gyanúsítják – írta az Origo.
A bíróság megállapítása szerint a férfiak előre eltervezetten érkeztek a helyszínre, ám megfelelő eszközök hiányában különösen barbár módszerhez folyamodtak. A temető egyik lépcsőjének fémkorlátját letörték, majd a betonalapzattal együtt kifeszített fémdarabot használták arra, hogy feltörjék a kripta fedlapját.
Értéktárgyak után kutattak
A nyomozás adatai szerint az elkövetők egy 2019-ben elhunyt helyi lakos sírját rongálták meg. A kriptába bemászva a koporsót felnyitották, a holttestet kiemelték, majd a ruházatot és a sír környezetét is átkutatták, abban bízva, hogy értékes tárgyakat találnak majd.
Bár zsákmányhoz nem jutottak, tettükkel súlyos kegyeletsértést követtek el és jelentős anyagi kárt okoztak. A rongálás mértéke meghaladja az 1,2 millió forintot.
Jogerős döntés született
A Balassagyarmati Törvényszék közlése szerint a letartóztatást a bűnismétlés veszélye, valamint a köznyugalom védelme indokolta. A bíróság döntése jogerőre emelkedett, így a két férfi jelenleg is előzetes letartóztatásban van.
Borítókép: Illusztráció (Fotó: Pixabay.com)
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!