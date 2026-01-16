nézőpont intézettisza pártmi hazánkxxi századparlamentországgyűlésfidesz

Újabb pofon a Tiszának, továbbra is vezet a Fidesz

Továbbra is vezetnek a kormányzópártok, a Fidesz 45, a Tisza negyven százalékon áll – derült ki egy újabb felmérésből. A XXI. Század Intézet közvélemény-kutatása szerint a DK nem jutna be a parlamentbe, a Mi Hazánk azonban hét százalékkal átlépné a küszöböt.

Magyar Nemzet
2026. 01. 16. 12:15
Fotó: Forrás: Facebook Forrás: Forrás: Facebook
Nem történt változás az erőviszonyokban, 

továbbra is vezetnek a kormányzópártok,

 ugyanaz áll az eredményjelző táblán: Fidesz 45, Tisza negyven – derül ki a XXI. Század Intézet legfrissebb felméréséből. Mint írták, a parlamenti bejutásért folyó küzdelem esélyeiben sincs lényegi változás: mindössze annyi az eltérés decemberhez képest, hogy a Kétfarkúakat most a kutatás öt százalékra méri, így viszont már négypárti lenne a parlament. 

A Mi Hazánk továbbra is bejutna az Országgyűlésbe (hét százalék), a DK pedig nem érné el az ötszázalékos küszöböt (változatlanul három százalék).

Négypárti parlament alakulhat

Mint fogalmaztak, három hónap van hátra a választásokig, most már tényleg mindenre április 12. felől kell nézni, vagyis azt kell tudnunk megítélni, hogy mindennek, ami történik, van-e jelentősége, hatása a választás kimenetelére nézve. Ha innen nézünk rá a múlt év decemberére és január első két hetére, azt mondhatjuk, hogy semmi olyan nem történt, ami változtatott volna az erőviszonyokon. 

A Fidesz megy előre, teszi a dolgát, már nyár óta magasabb fokozatba kapcsolt, és egyáltalán nem lassít. 

Sorra jönnek az emberek élethelyzetét javító kormányzati intézkedések. Ezzel szemben a Tisza változatlanul az üldöző pozíciójában van, de nincs olyan téma, esemény, elrugaszkodási pont, amely lehetővé tette volna a felzárkózást, nemhogy az előzést. 

A Tisza nem tud már hová növekedni, már a múlt évben elérte a plafont

– olvasható a felmérésben.

A XXI. Század Intézet mellett több közvélemény-kutató is egyértelmű Fidesz előnyt mért az utóbbi hónapokban. A Nézőpont Intézet legutóbbi kutatása szerint a karácsonyi szünetben lényegében nem mozdultak meg a pártpreferenciák, és ezzel állandósulni látszik a kormánypárt előnye. A Fidesz január 10-i kongresszusa után készített felmérés szerint 

a Fidesz–KDNP a listás szavazatok 47 százalékát, míg a Tisza Párt negyven százalékát szerezné meg. Harmadik erőként a Mi Hazánk Mozgalom jutna be a parlamentbe hatszázalékos eredménnyel.

Mint írták, a Fidesz kongresszusa tudatosan a nyugodt erő képét igyekezett hangsúlyozni: a világrendetlenség és nemzetközi bizonytalanság idején a biztos választás üzenete érthető, és értelmezhető ellenpontként jelenik meg. A Nézőpont elemzése úgy látja, hogy 

a kormányzóképesség, a vezetői tapasztalat és a nemzetközi kapcsolatrendszer súlya a következő hónapokban tovább nőhet, miközben a kormánypárt támogatottságát a jóléti intézkedések is erősítik. 

Ezzel szemben a Tisza Párt a karácsonyi szünetben sem tudott tematikusan megújulni. A képviselőjelöltek nyilatkozatstopját követően a párt kommunikációja a „Szőlő utcázásra” épült, ám ez nem volt alkalmas a tábor bővítésére. 

A kutatás szerint a kormány rendpárti válasza és a politikusi érintettség hiánya sem kedvezett a Tisza politikai haszonszerzési kísérleteinek.

Az elemzés külön kitér Bajnai Gordon megjelenésére is, amely nem segítette az ellenzéki kampányt, a megkérdezettek 56 százalékának inkább nem szimpatikus a megszorításairól emlékezetes volt miniszterelnök.

 

 

Hasonló eredményre jutott az Alapjogokért Központ, felmérésük szerint állandósult a kormánypártok vezetése. 

A januári adatfelvétel alapján a kormánypártokra 49 százalék, a Tiszára 41 százalék szavazna egy mostani választáson. Rajtuk kívül csak a Mi Hazánk jutna a parlamentbe, a DK és a Magyar Kétfarkú Kutyapárt két százalékon rekedt.

 

 

Mint írták, a jobboldal elmúlt hónapokban mért népszerűség-növekedése és stabilizálódása mögött az húzódhat meg, hogy a választás napjához, április 12-hez közeledve 

egyre többen érzik úgy, hogy a biztos választás valóban biztosabb, mint a veszélyes alternatíva.

Magyar Péter és pártja ezzel szemben bizonytalanságot – „nem fogunk mindent elmondani, mert akkor megbukunk” –, sőt 

a brüsszeli fősodor döntéseinek végrehajtását emelte programja részévé,

többkulcsos szja-val, a családtámogatások csökkentésével vagy a nyugdíjrendszer privatizációjának tervével. Ezt a választók egyre jelentősebb része láthatóan veszélyként értékeli.

