Szökevény terroristát kaptak el Dunavarsányban + videó

Terrorcselekmény bűntette miatt a bíróság két év hat hónap börtönbüntetésre ítélt egy 49 éves férfit, de nem kezdte meg a letöltését, és megszökött a végrehajtás elől – írja a Szon.

A Nyíregyházi Törvényszék elfogatóparancsa alapján a tavaly október óta körözött F. Gy. felkerült a rendőrség top 50 legkeresettebb személye közé.

A szabolcsi nyomozók végül

Dunavarsányban fogták el a szökevényt január 27-én,

és a kiszabott szabadságvesztés letöltése érdekében büntetés-végrehajtási intézetbe vitték.

