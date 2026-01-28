dunavarsánytop 50börtönbüntetés

Szökevény terroristát kaptak el Dunavarsányban + videó

A 49 éves férfi megszökött a börtönbüntetés elől. Több hónapig bujkált, mire rátaláltak és őrizetbe vették.

Magyar Nemzet
2026. 01. 28. 21:09
Man, police and handcuffs on criminal for arrest, crime or justice in theft, robbery or violence in city. Closeup of male person, officer or security guard cuffing hands of suspect, thief or gangster 2383720757
Terrorcselekmény bűntette miatt a bíróság két év hat hónap börtönbüntetésre ítélt egy 49 éves férfit, de nem kezdte meg a letöltését, és megszökött a végrehajtás elől – írja a Szon.

A Nyíregyházi Törvényszék elfogatóparancsa alapján a tavaly október óta körözött F. Gy. felkerült a rendőrség top 50 legkeresettebb személye közé.

A szabolcsi nyomozók végül

Dunavarsányban fogták el a szökevényt január 27-én,

és a kiszabott szabadságvesztés letöltése érdekében büntetés-végrehajtási intézetbe vitték.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Shutterstock)


