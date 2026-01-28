Szökevény terroristát kaptak el Dunavarsányban + videó

Terrorcselekmény bűntette miatt a bíróság két év hat hónap börtönbüntetésre ítélt egy 49 éves férfit, de nem kezdte meg a letöltését, és megszökött a végrehajtás elől – írja a Szon.
A Nyíregyházi Törvényszék elfogatóparancsa alapján a tavaly október óta körözött F. Gy. felkerült a rendőrség top 50 legkeresettebb személye közé.
A szabolcsi nyomozók végül
Dunavarsányban fogták el a szökevényt január 27-én,
és a kiszabott szabadságvesztés letöltése érdekében büntetés-végrehajtási intézetbe vitték.
