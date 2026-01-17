Részeg brit turisták loptak el egy nagykövetségi zászlót Budapesten

Szombat reggel érkezett a bejelentés, hogy az Andrássy úton valaki ellopta egy nagykövetség nemzeti zászlaját. A VI. kerületi rendőrök azonnal a zászló és a tettesek nyomába eredtek. Hamar kiderült, hogy nem egy profi, politikai indíttatású akcióról volt szó, inkább egy meggondolatlan, alkoholmámortól vezérelt heccről, amelyet brit turisták követtek el – írta az Origo.hu.

Részegen jó ötletnek tűnt zászlót lopni egy nagykövetségről (Fotó: illusztráció/Pexels)

A nyomozók gyorsan rátaláltak a tolvajok terézvárosi bérelt szállására, ahol a BRFK Bűnügyi Bevetési Osztály munkatársai letartóztatták az elkövetőket.

A tolvajok és a zászló is előkerült

A rendőrök a lakásban egy 19 és 24 éves brit állampolgárt találtak, valamint a keresett zászlót is meglelték. A fiatalok nem tagadták a bűncselekményt, elismerték, hogy ők törték le és vitték el a lobogót.

Állításuk szerint annyira ittasak voltak, hogy fogalmuk sem volt róla, pontosan milyen zászlót hoztak el, és mire kijózanodtak, már késő volt.

A turisták megbánták a tettüket, és elmondták, hogy nem akartak bajt okozni, ám a VI. kerületi nyomozók lopás vétsége miatt kihallgatták őket. A zászló azóta visszakerült a helyére.

