Részeg brit turisták loptak el egy nagykövetségi zászlót Budapesten

Szombat reggel érkezett a bejelentés, hogy az Andrássy úton valaki ellopta egy nagykövetség nemzeti zászlaját. A VI. kerületi rendőrök azonnal a zászló és a tettesek nyomába eredtek. Hamar kiderült, hogy nem egy profi, politikai indíttatású akcióról volt szó, inkább egy meggondolatlan, alkoholmámortól vezérelt heccről, amelyet brit turisták követtek el – írta az Origo.hu.
A nyomozók gyorsan rátaláltak a tolvajok terézvárosi bérelt szállására, ahol a BRFK Bűnügyi Bevetési Osztály munkatársai letartóztatták az elkövetőket.
A tolvajok és a zászló is előkerült
A rendőrök a lakásban egy 19 és 24 éves brit állampolgárt találtak, valamint a keresett zászlót is meglelték. A fiatalok nem tagadták a bűncselekményt, elismerték, hogy ők törték le és vitték el a lobogót.
Állításuk szerint annyira ittasak voltak, hogy fogalmuk sem volt róla, pontosan milyen zászlót hoztak el, és mire kijózanodtak, már késő volt.
A turisták megbánták a tettüket, és elmondták, hogy nem akartak bajt okozni, ám a VI. kerületi nyomozók lopás vétsége miatt kihallgatták őket. A zászló azóta visszakerült a helyére.
Borítókép: Illusztráció, MI által generált kép
