Angyalföldi gyilkosság: hiába kiabált a fitneszmodell, senki sem sietett a segítségére + videó

A meggyilkolt fitneszmodellnek, M. Dollinak a család a múlt héten megadta a végtisztességet. Most Mónika, a gyászoló édesanyja szívbemarkoló posztot tett közzé a Facebookon.

M. Dolli (Forrás: Facebook)

„A kislányom elvesztése hatalmas, soha el nem múló fájdalom, de ami ezerszer jobban fáj, hogy most már kicsit tiszta fejjel végig tudom olvasni az ügyiratot, amiben a vallomások szerepelnek! Nem egy szomszéd hallgatta végig, hogy a kislányom üvölti, hogy segítség, segítség!” – idézte a Bors az édesanya szavait. A gyászoló anya kifejtette: volt olyan ember, aki

inkább elment otthonról, hogy ne hallja a lány kétségbeesett kiabálását.

„Kérdezem én, hogy lehet ezzel a tudattal élni, hogy az alapvető segítségnyújtást nem tettem meg egy embertársam felé? Mindig bebizonyosodik számomra, hogy ember embernek farkasa. Remélem, a segítségkérés mindig a fülükben fog csengeni. A karma dolgozik” – fogalmazott az édesanya.

M. Dollit január elején, napokon át hiába próbálták elérni a barátai angyalföldi lakásában, ezért bejelentést tettek a rendőrségen. Az egyenruhások kiszálltak a fitneszmodell bérelt lakásához, de mivel az ő kopogtatásukra sem reagált, felkérték a katasztrófavédelem munkatársait, hogy törjék be az ajtót. Az ingatlanban végül megtalálták a több késszúrással, valósággal kivégzett nő földi maradványait. A feltételezett elkövetőt letartóztatták, jelenleg az IMEI-ben tartják fogva.