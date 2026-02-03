Rendkívüli

Bóka János: Brüsszel megtalálta a kiskaput, hogyan léphet be a háborúba, ezt kell megakadályozni + videó

gyilkossággyilkosság ügygyilkossági szándék

Angyalföldi gyilkosság: hiába kiabált a fitneszmodell, senki sem sietett a segítségére + videó

Többen is hallották M. Dolli segélykiáltását, mégsem mentették meg a lány életét. Legalábbis ezt állítja a január elején meggyilkolt fitneszmodell édesanyja. A család képtelen feldolgozni a fiatal nő halálát.

Magyar Nemzet
2026. 02. 03. 7:49
Több szomszéd is hallotta a fitneszmodell segélykiáltását Fotó: Bors
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A meggyilkolt fitneszmodellnek, M. Dollinak a család a múlt héten megadta a végtisztességet. Most Mónika, a gyászoló édesanyja szívbemarkoló posztot tett közzé a Facebookon.

M. Dolli (Forrás: Facebook)

„A kislányom elvesztése hatalmas, soha el nem múló fájdalom, de ami ezerszer jobban fáj, hogy most már kicsit tiszta fejjel végig tudom olvasni az ügyiratot, amiben a vallomások szerepelnek! Nem egy szomszéd hallgatta végig, hogy a kislányom üvölti, hogy segítség, segítség!” – idézte a Bors az édesanya szavait. A gyászoló anya kifejtette: volt olyan ember, aki

inkább elment otthonról, hogy ne hallja a lány kétségbeesett kiabálását.

„Kérdezem én, hogy lehet ezzel a tudattal élni, hogy az alapvető segítségnyújtást nem tettem meg egy embertársam felé? Mindig bebizonyosodik számomra, hogy ember embernek farkasa. Remélem, a segítségkérés mindig a fülükben fog csengeni. A karma dolgozik” – fogalmazott az édesanya.

M. Dollit január elején, napokon át hiába próbálták elérni a barátai angyalföldi lakásában, ezért bejelentést tettek a rendőrségen. Az egyenruhások kiszálltak a fitneszmodell bérelt lakásához, de mivel az ő kopogtatásukra sem reagált, felkérték a katasztrófavédelem munkatársait, hogy törjék be az ajtót. Az ingatlanban végül megtalálták a több késszúrással, valósággal kivégzett nő földi maradványait. A feltételezett elkövetőt letartóztatták, jelenleg az IMEI-ben tartják fogva.

Borítókép: Szomszédok is hallhatták a meggyilkolt fitneszmodell segélykiáltását (Fotó: Bors)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Hegyi Zoltán
idezojelekélő kövületek

A kövületek után jönnek a fekete öves atlantisták

Hegyi Zoltán avatarja

HETI AGYRÉMEK – Gondolhatnánk, hogy az EU vezetői egyszerűen síkhülyék, de az a sejtésem, hogy mégsem.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu