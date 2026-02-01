Baleset miatt lezárták az M4-est

Baleset miatt teljes szélességében lezárták az M4-es autóút Szolnok felé vezető oldalát, a 85-ös kilométerszelvénynél, Abony közelében, ahol két autó összeütközött vasárnap délután – közölte a katasztrófavédelem, amelynek tájékoztatása szerint

a baleset az út abonyi elkerülő szakaszán történt. A ceglédi tűzoltók áramtalanították a gépkocsikat, a helyszínre mentő is érkezett.

Az Útinform közlése szerint a forgalmat megállították, a torlódás 1-2 kilométeres.