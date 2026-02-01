balesetszolnokabony

Baleset miatt lezárták az M4-est

Két autó ütközött össze vasárnap délután az M4-es autóút Szolnok felé vezető oldalán, Abony közelében, ezért az érintett szakaszt teljes szélességében lezárták.

Magyar Nemzet
2026. 02. 01. 18:52
Illusztráció Fotó: Mehes Daniel Forrás: Shutterstock
Baleset miatt teljes szélességében lezárták az M4-es autóút Szolnok felé vezető oldalát, a 85-ös kilométerszelvénynél, Abony közelében, ahol két autó összeütközött vasárnap délután – közölte a katasztrófavédelem, amelynek tájékoztatása szerint 

a baleset az út abonyi elkerülő szakaszán történt. A ceglédi tűzoltók áramtalanították a gépkocsikat, a helyszínre mentő is érkezett.

Az Útinform közlése szerint a forgalmat megállították, a torlódás 1-2 kilométeres.

Borítókép: Illusztráció (Forrás: Shutterstock)


Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
