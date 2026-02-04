budapestpolgármesterKarácsony Gergelyőrsi gergelyhavazás

Baráti tűz alatt Karácsony Gergely, már a balosoknak is sok, hogy nem csinál semmit a főpolgármester

Megelégelte a havazás okozta káoszt a II. kerület polgármestere, Őrsi Gergely a tegnapi nap után bejelentette, vesz egy hókotrót. A kerületben ugyanis már a legutóbbi havazásnál sem tudták számtalan utcából elszállítani a kommunális hulladékot, miután a főváros nem takarította le az utakat. Hadházy Ákos is beszólt a polgármesternek, ő az elképesztő mennyiségű kátyú miatt kritizálta a főváros vezetését, és azt javasolta a zuglói kerületvezetésnek, végezzék el ők a főváros munkáját. Óbuda balos polgármestere is kiakadt Karácsonyékra.

Több baloldali politikus, köztük Őrsi Gergely, a II. kerület polgármestere is megelégelte a főpolgármester alkalmatlanságát, amit az újabb havazás okozta káoszban tanúsított. Budapest ugyanis elesett kedden az egész napos hóesésben, a tömegközlekedési eszközök közül 

több járat még délután sem közlekedett a hóesés miatt, egyes járatok terelve közlekedtek, több megállót pedig át kellett helyezni, és általánosak voltak a késések.

Fotó: Ladóczi Balázs

Ezt elégelte meg Őrsi Gergely, aki közösségi oldalán jelentette be, hogy a kerület inkább saját hókotrót vesz, nem vár arra, hogy majd az utak takarításáért felelős fővárosi cégek elvégezzék a munkájukat. A polgármester közölte, vesznek egy hókotrót, 

mert az elmúlt hetekben megtapasztalták, hogy mennyire nem jó kiszolgáltatott helyzetben lenni, és mert nem szeretik azt mondani, hogy nem a mi dolgunk, nem szeretnek magyarázkodni arról, hogy melyik fővárosi vagy állami cég felel utcák, mellékutak és buszmegállók síkosságmentesítéséért, és főleg nem szeretik azokat a helyzeteket, amikor nem tudnak segíteni.

Őrsi Gergely azt írta, ha egy kukásautó, vagy egy közműszolgáltató autója nem tud felmenni egy mellékutcába, mert havas, akkor az ő hókotrójuk előtte fog menni, vagy már korábban eltakaírtja a havat.

A saját hókotró segítségünkre lesz abban is, hogy amikor az FKF elkezd dolgozni a főbb útvonalakon, mi már nekiláthatunk a mellékutcáknak

– szögezte le, hozzátéve, hogy továbbra is kommunikálnak az FKF-fel, de a következő télen már saját eszközzel is be tudnak majd segíteni az utcák síkosságmentesítésébe.

Hadházy is beszólt

A zuglói önkormányzat ne várjon a fővárosi önkormányzatra, hanem, ahogy az időjárás engedi, a fővárosi kezelésű utakon is kezdjék meg a javítási munkákat – fogalmazott Hadházy Ákos, aki Rózsa András polgármesternek javasolta, hogy a kerület – fővárosi segítség híján – vegye saját kezébe az utakon kialakult kátyúk rendebtételét.

A független országgyűlési képviselő közösségi oldalán úgy fogalmazott, elfogadhatatlan, hogy 

a főváros kapacitáshiányra és pénzhiányra hivatkozva meg sem próbálja még a legdurvább úthibákat sem kijavítani. 

– Az eddig is köpedelem minőségű utak minősége a fagy hatására Zuglóban is tovább romlott, mostanra túlzás nélkül nevezhető tragikusnak a helyzet. Sok helyen már nem beszélhetünk szilárd útburkolatról, annyira szétmállott az egész, ahol meg még van út, ott is rengeteg a konkrétan balesetveszélyt és műszaki meghibásodást okozó mélységű kátyú – közölte Hadházy, aki jelezte, a mellékutakért a zuglói, a főutakért pedig a fővárosi önkormányzat felel. 

Ne sunnyogjanak!

„Tisztelem Karácsony Gergely munkáját, de ki kell mondani, hogy a rendszer rosszul működik” – ezt már a III. kerület DK-s polgármestere írta ki az oldalára, aki szerint  hatalmas gondok vannak a szervezéssel, az együttműködéssel és az irányítással. Kiss László úgy fogalmazott, a fővárosi rendszert annak ellenére térdeltette le a tegnapi hó, hogy előre lehetett tudni róla. Szerinte

a Budapesti Közművek Nonprofit Zrt. és a BKV Zrt. vezetésének most jár egy alapos feddés.

Hangsúlyozta, megunta a totojázást, a következő havazásnál nem mentségeket szeretne hallgatni. 

A polgármester a keddi havazást úgy foglalta össze, hogy a főváros rendszere meg sem próbált helytállni. Látható volt a meglepetés, kapkodás, az érdemi kommunikáció szakmai szinten megszűnt a Mohu Budapest és a fővárosi közművekkel, vezetői szinten sosem létezett. Ez akarat, nem pénz kérdése. A fővárosi téli szemétkáoszról azt mondta, annak valódi oka nem az utak járhatatlansága, hanem a rossz irányítás volt. A vezetés nem gondoskodott hóláncokról az autókra, a hibás személyzeti döntéseknek köszönhetően egész egyszerűen december végére és január elejére nem maradt ember, aki dolgozna. 

A fővárosi rendszer rossz kommunikációjának az az eredménye, hogy a kerületek, ha akarnak sem tudnak segíteni. 

„Folyik ki a szemét az aluljárók kukáiból? Elvittük mi. Napokig jegesek a lépcsők? Megcsináljuk. Csak szóljanak, ne sunnyogjanak” – üzent a fővárosi vezetésnek Kiss László.

