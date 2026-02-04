Baráti tűz alatt Karácsony Gergely, már a balosoknak is sok, hogy nem csinál semmit a főpolgármester

Több baloldali politikus, köztük Őrsi Gergely, a II. kerület polgármestere is megelégelte a főpolgármester alkalmatlanságát, amit az újabb havazás okozta káoszban tanúsított. Budapest ugyanis elesett kedden az egész napos hóesésben, a tömegközlekedési eszközök közül

több járat még délután sem közlekedett a hóesés miatt, egyes járatok terelve közlekedtek, több megállót pedig át kellett helyezni, és általánosak voltak a késések.

Fotó: Ladóczi Balázs

Ezt elégelte meg Őrsi Gergely, aki közösségi oldalán jelentette be, hogy a kerület inkább saját hókotrót vesz, nem vár arra, hogy majd az utak takarításáért felelős fővárosi cégek elvégezzék a munkájukat. A polgármester közölte, vesznek egy hókotrót,

mert az elmúlt hetekben megtapasztalták, hogy mennyire nem jó kiszolgáltatott helyzetben lenni, és mert nem szeretik azt mondani, hogy nem a mi dolgunk, nem szeretnek magyarázkodni arról, hogy melyik fővárosi vagy állami cég felel utcák, mellékutak és buszmegállók síkosságmentesítéséért, és főleg nem szeretik azokat a helyzeteket, amikor nem tudnak segíteni.

Őrsi Gergely azt írta, ha egy kukásautó, vagy egy közműszolgáltató autója nem tud felmenni egy mellékutcába, mert havas, akkor az ő hókotrójuk előtte fog menni, vagy már korábban eltakaírtja a havat.

A saját hókotró segítségünkre lesz abban is, hogy amikor az FKF elkezd dolgozni a főbb útvonalakon, mi már nekiláthatunk a mellékutcáknak

– szögezte le, hozzátéve, hogy továbbra is kommunikálnak az FKF-fel, de a következő télen már saját eszközzel is be tudnak majd segíteni az utcák síkosságmentesítésébe.

Hadházy is beszólt

A zuglói önkormányzat ne várjon a fővárosi önkormányzatra, hanem, ahogy az időjárás engedi, a fővárosi kezelésű utakon is kezdjék meg a javítási munkákat – fogalmazott Hadházy Ákos, aki Rózsa András polgármesternek javasolta, hogy a kerület – fővárosi segítség híján – vegye saját kezébe az utakon kialakult kátyúk rendebtételét.

A független országgyűlési képviselő közösségi oldalán úgy fogalmazott, elfogadhatatlan, hogy

a főváros kapacitáshiányra és pénzhiányra hivatkozva meg sem próbálja még a legdurvább úthibákat sem kijavítani.

– Az eddig is köpedelem minőségű utak minősége a fagy hatására Zuglóban is tovább romlott, mostanra túlzás nélkül nevezhető tragikusnak a helyzet. Sok helyen már nem beszélhetünk szilárd útburkolatról, annyira szétmállott az egész, ahol meg még van út, ott is rengeteg a konkrétan balesetveszélyt és műszaki meghibásodást okozó mélységű kátyú – közölte Hadházy, aki jelezte, a mellékutakért a zuglói, a főutakért pedig a fővárosi önkormányzat felel.