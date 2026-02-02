rendőrinfarktuséletmentésbetöréshelyszínelők

Betörővel futott össze a házában egy idős férfi, a helyszínelők mentették meg az életét

Az idős férfit annyira felzaklatták az események, hogy a rendőri szemle közben rosszul lett, leállt a légzése is. A helyszínelők mentették meg az életét.

2026. 02. 02.
Kis híján tragédiával végződő esetről számolt be közösségi oldalán a Rendészeti Államtitkárság. Közösségi oldalukon arról írtak, hogy egy nyugdíjas férfi a gödrei ház udvarán szembetalálkozott egy betörővel, aki ezek után visszaadta neki a zsákmányt, és elmenekült.

A Baranya vármegyei rendőrség bűnügyi helyszínelői megkezdték a szemlét, de az idős ember

valószínűleg az átéltek hatására rosszul lett.

A szemle félbeszakadt, a rendőrök rohantak segíteni a 73 éves férfin, akivel már nem tudtak kommunikálni, a légzése egyre szaporább lett, aztán hirtelen leállt.

A Police Medic-képzett Járányi Norbert zászlós, valamint Tumpek György zászlós egymást váltva nyomták a mellkast, miközben vonalban voltak a mentőkkel.

Kiérkezésükig két további, sikeres reanimálást végeztek: a bácsi magához tért, egyenetlen légzése azonban megint leállt, magához tért, majd ismét leállt. A mentők végül stabilizálták, majd kórházba vitték.

Az életmentéssel egy időben a komlói rendőrök – a ház tulajdonosától kapott személyleírás alapján – elfogták a tettest, akiről kiderült, hogy

egy nappal korábban egy másik helyre is betört, ahol több százezer forintos rongálási kárt okozott, valamint a két lopási kísérlete előtt néhány nappal zaklatás miatt eljárás indult ellene.

A bíróság azóta letartóztatta.

 

Borítókép: A betörés után a tulajdonost a rendőrök élesztették újra (Fotó: Rendészeti Államtitkárság)


