Rendkívüli

Évértékelő beszédet mond Orbán Viktor – Kövesse nálunk élőben!

szánthó miklósbrüsszelBudapest ostroma

Budapest ostroma 81 éve ért véget, nem ismétlődhet meg a múlt

81 éve ért véget Budapest ostroma, az évfordulón Szánthó Miklós történelmi párhuzamokat vont a jelenlegi európai politikai helyzettel. Az Alapjogokért Központ főigazgatója szerint Magyarországot korábban is külső erők sodorták háborúba, és „ezt többé nem játszhatják el velünk”.

Magyar Nemzet
2026. 02. 14. 10:33
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

81 éve, 1945. február 13-án ért véget Budapest ostroma, amely súlyos pusztítást hagyott maga után a fővárosban. Az évforduló kapcsán Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ főigazgatója közösségi oldalán emlékezett meg a történtekről.

1945. február 13-án ért véget Budapest ostroma (Forrás: Facebook)

Bejegyzésében azt írta: 

a második világháború idején Magyarországot külső hatalmak sodorták bele a pusztításba, és szerinte ma is hasonló folyamatok zajlanak Európában. 

„Utána megkaptuk a nyakunkba a másik bolsevik bandát, miközben a globális vérontás kirobbantója, immáron Német Szövetségi Köztársaság néven, nemzetközi segélyekből épült-szépült – mintha ott se lettek volna” –írta posztjában Szánthó Miklós.

81 éve ért véget Budapest ostroma (Forrás: Facebook)

Az Alapjogokért Központ főigazgatója úgy fogalmazott, „ezt többé nem játszhatják el velünk”, és hangsúlyozta: 

sem Berlin, sem Brüsszel, sem „idegen zsoldban álló ügynökeik” nem dönthetnek Magyarország sorsáról.

Szánthó posztját a „Soha többé háborút!” és a „Dicsőség Magyarországnak!” üzenettel zárta.

Borítókép: Budapest ostroma (Forrás: Facebook)


További játékainkhoz kattintson ide!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekMagyar Péter

A túlélők

Bayer Zsolt avatarja

Bütyök mentette ki őket.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.