Budapest ostroma 81 éve ért véget, nem ismétlődhet meg a múlt

81 éve, 1945. február 13-án ért véget Budapest ostroma, amely súlyos pusztítást hagyott maga után a fővárosban. Az évforduló kapcsán Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ főigazgatója közösségi oldalán emlékezett meg a történtekről.

1945. február 13-án ért véget Budapest ostroma (Forrás: Facebook)

Bejegyzésében azt írta:

a második világháború idején Magyarországot külső hatalmak sodorták bele a pusztításba, és szerinte ma is hasonló folyamatok zajlanak Európában.

„Utána megkaptuk a nyakunkba a másik bolsevik bandát, miközben a globális vérontás kirobbantója, immáron Német Szövetségi Köztársaság néven, nemzetközi segélyekből épült-szépült – mintha ott se lettek volna” –írta posztjában Szánthó Miklós.

Az Alapjogokért Központ főigazgatója úgy fogalmazott, „ezt többé nem játszhatják el velünk”, és hangsúlyozta:

sem Berlin, sem Brüsszel, sem „idegen zsoldban álló ügynökeik” nem dönthetnek Magyarország sorsáról.

Szánthó posztját a „Soha többé háborút!” és a „Dicsőség Magyarországnak!” üzenettel zárta.

Borítókép: Budapest ostroma (Forrás: Facebook)