Fellebbezett az ügyészség: keményebb büntetést kérnek a Czeglédy-ügyben

Súlyosabb büntetésekért fellebbezett a Csongrád-Csanád Vármegyei Főügyészség Czeglédy Csaba és társai több mint hatmilliárd forintos adócsalási ügyében – tájékoztatott Saághy Flóra szóvivő.

Czeglédy Csaba a pénteki tárgyaláson Fotó: MW/Bús Csaba

A főügyészség álláspontja szerint a vádlottakkal szemben a büntetési célokat jobban szolgáló, szigorúbb büntetés indokolt. Ezért

a vádhatóság az ítélettel szemben súlyosításért, hosszabb tartamú szabadságvesztések kiszabásáért jelentett be fellebbezést

– tudatta az ügyész.

A közlemény szerint a főügyészség 2019. február 4-én emelt vádat Czeglédy Csaba, mint a szombathelyi székhelyű Human Operator Zrt. igazgatóságának elnöke és tényleges ügyvezetője, valamint társai ellen. Őket különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás bűntettével, valamint hamis magánokirat felhasználásának vétségével vádolta.

A Kecskeméti Törvényszék február 13-án, pénteken a több mint hatmilliárd forintos vagyoni hátrányt okozó bűncselekményekben bűnösnek mondta ki a vádlottakat. Ítéletében

Czeglédy Csabával szemben hét év fegyházat szabott ki és tizenhárom társát is szabadságvesztés büntetésre ítélte.

A törvényszék tizenegy vádlottat – mint a bűncselekményeket bűnszervezetben elkövetőket – kizárt a feltételes szabadság lehetőségéből.

Amint arról korábban beszámoltunk, csaknem tíz éve zajlik a volt DK-s politikus, szombathelyi önkormányzati képviselő, Czeglédy Csaba és társai ellen indult büntetőeljárás, amely pénteken fontos szakaszához érkezett. A Kecskeméti Törvényszék első fokon hirdetett ítéletet a költségvetési csalással vádolt politikus és további 13 vádlott ügyében. Az ítélethirdetésen egyedül Czeglédy Csaba jelent meg, a többi vádlott lemondott a személyes jelenlétről.

Czeglédy-ügy: milliárdos költségvetési csalás

A Czeglédy Csaba elleni eljárás különösen nagy vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás és más bűncselekmények gyanúja miatt indult. A vádirat szerint az elsőrendű vádlott,

Czeglédy Csaba a szombathelyi, diákmunkával foglalkozó Human Operator Zrt. vezetőjeként 2011 és 2017 között olyan céghálózatot épített ki, amelynek célja az volt, hogy elkerüljék az áfa, a személyi jövedelemadó és egyéb közterhek befizetését.

Az iskolaszövetkezeteket érintő adócsalási ügy a Szegedi Törvényszéken indult, de elfogultsági okokra hivatkozva Kecskemétre került át.