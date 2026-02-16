Rendkívüli

Elsöprő győzelmet arathatnak a kormánypártok a friss kutatás szerint

vádlottkecskeméti törvényszékczeglédy csabaköltségvetési csalás

Fellebbezett az ügyészség: keményebb büntetést kérnek a Czeglédy-ügyben

Súlyosabb büntetésekért fellebbezett a Csongrád-Csanád Vármegyei Főügyészség Czeglédy Csaba és társai több mint hatmilliárd forintos adócsalási ügyében – tájékoztatott az ügyészség szóvivője.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2026. 02. 16. 10:33
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Súlyosabb büntetésekért fellebbezett a Csongrád-Csanád Vármegyei Főügyészség Czeglédy Csaba és társai több mint hatmilliárd forintos adócsalási ügyében – tájékoztatott Saághy Flóra szóvivő.

Czeglédy Csaba a pénteki tárgyaláson Fotó: MW/Bús Csaba

A főügyészség álláspontja szerint a vádlottakkal szemben a büntetési célokat jobban szolgáló, szigorúbb büntetés indokolt. Ezért 

a vádhatóság az ítélettel szemben súlyosításért, hosszabb tartamú szabadságvesztések kiszabásáért jelentett be fellebbezést

– tudatta az ügyész.

A közlemény szerint a főügyészség 2019. február 4-én emelt vádat Czeglédy Csaba, mint a szombathelyi székhelyű Human Operator Zrt. igazgatóságának elnöke és tényleges ügyvezetője, valamint társai ellen. Őket különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás bűntettével, valamint hamis magánokirat felhasználásának vétségével vádolta.

A Kecskeméti Törvényszék február 13-án, pénteken a több mint hatmilliárd forintos vagyoni hátrányt okozó bűncselekményekben bűnösnek mondta ki a vádlottakat. Ítéletében

 Czeglédy Csabával szemben hét év fegyházat szabott ki és tizenhárom társát is szabadságvesztés büntetésre ítélte. 

A törvényszék tizenegy vádlottat – mint a bűncselekményeket bűnszervezetben elkövetőket – kizárt a feltételes szabadság lehetőségéből.

Amint arról korábban beszámoltunk, csaknem tíz éve zajlik a volt DK-s politikus, szombathelyi önkormányzati képviselő, Czeglédy Csaba és társai ellen indult büntetőeljárás, amely pénteken fontos szakaszához érkezett. A Kecskeméti Törvényszék első fokon hirdetett ítéletet a költségvetési csalással vádolt politikus és további 13 vádlott ügyében. Az ítélethirdetésen egyedül Czeglédy Csaba jelent meg, a többi vádlott lemondott a személyes jelenlétről. 

 

Czeglédy-ügy: milliárdos költségvetési csalás

A Czeglédy Csaba elleni eljárás különösen nagy vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás és más bűncselekmények gyanúja miatt indult. A vádirat szerint az elsőrendű vádlott,

Czeglédy Csaba a szombathelyi, diákmunkával foglalkozó Human Operator Zrt. vezetőjeként 2011 és 2017 között olyan céghálózatot épített ki, amelynek célja az volt, hogy elkerüljék az áfa, a személyi jövedelemadó és egyéb közterhek befizetését. 

Az iskolaszövetkezeteket érintő adócsalási ügy a Szegedi Törvényszéken indult, de elfogultsági okokra hivatkozva Kecskemétre került át. 

Borítókép: Czeglédy Csaba a tárgyaláson (Fotó: MW/Búcs Csaba)


További játékainkhoz kattintson ide!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bogár László
idezojelekukrajna

Zé terv

Bogár László avatarja

Az európai integráció, amelynek ez a történelmileg legutolsó megjelenési formája, amit Európai Uniónak hívnak, ugyanúgy amerikai birodalmi projekt, mint a NATO, az egyik a megszállás hatalomgazdasági, a másik a katonai intézményrendszere.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu