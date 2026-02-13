czeglédy csabacsalásítélet

Hét év fegyházra ítélték a volt DK-s politikust költségvetési csalás ügyében

Majdnem egy évtizede húzódó ügyben hirdetett ítéletet pénteken első fokon a Kecskeméti Törvényszék. Költségvetési csalás miatt hét év fegyházra ítélték Czeglédy Csabát, a korábbi DK-s politikust, aki függetlenként indul az áprilisi országgyűlési választáson.

Magyar Nemzet
2026. 02. 13. 11:57
Csaknem tíz éve zajlik a volt DK-s politikus, szombathelyi önkormányzati képviselő, Czeglédy Csaba és társai ellen indult büntetőeljárás, amely pénteken fontos szakaszához érkezett. A Kecskeméti Törvényszék elsőfokon hirdetett ítéletet a költségvetési csalással vádolt politikus és további 13 vádlott ügyében. Az ítélethirdetésen egyedül Czeglédy Csaba jelent meg, a többi vádlott lemondott a személyes jelenlétről – írja a baon.hu

Ítélethirdetés a tárgyaláson. Fotó: MW/Bús Csaba

 

Milliárdos költségvetési csalás? Íme a Czeglédy-ügy részletei

A Czeglédy Csaba elleni eljárás különösen nagy vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás és más bűncselekmények gyanúja miatt indult. A vádirat szerint az elsőrendű vádlott, 

Czeglédy Csaba a szombathelyi, diákmunkával foglalkozó Human Operator Zrt. vezetőjeként 2011 és 2017 között olyan céghálózatot épített ki, amelynek célja az volt, hogy elkerüljék az áfa, a személyi jövedelemadó és egyéb közterhek befizetését.

A konstrukció lényege a vád szerint az volt, hogy a munkavégzést papíron több köztes vállalkozáson és iskolaszövetkezeten keresztül szervezték meg, ezek a cégek azonban nem fizették meg a szükséges adókat és járulékokat. 

Az ügyészség állítása szerint ezzel több mint 6,2 milliárd forintos kár érte a költségvetést.

A vádirat alapján a rendszert a cég vezetője irányította, strómanok bevonásával.

 

Bűnszervezet az iskolaszövetkezeteknél: már többen börtönben

Az iskolaszövetkezeteket érintő adócsalási ügy a Szegedi Törvényszéken indult, de elfogultsági okokra hivatkozva Kecskemétre került át. A per kezdetén 21 vádlott szerepelt az eljárásban. A vád szerint a bűnszervezet tagjai nyolc iskolaszövetkezet, két kft. és egy részvénytársaság keretében működtek közre a csalásban.

Czeglédy Csaba a tárgyaláson Fotó: MW/Bús Csaba

A Szegedi Törvényszék korábban előkészítő ülésen hét vádlott ügyében már ítéletet hozott, ezek aznap jogerőre emelkedtek. 

Többen már megkezdték büntetésüket – volt, aki vádalkut kötött –, most pedig a fennmaradó 14 vádlott esetében is megszületett az elsőfokú döntés.

 

Bűnösnek találták Czeglédy Csabát, súlyos büntetést kapott

Czeglédy Csabát bűnösnek nyilvánították költségvetési csalásban, folytatólagosan elkövetett hamis magánokirat felhasználásának vétségében, illetve társtettesként folytatólagosan elkövetett gazdasági csalás bűntettében. 

Ezért hét év fegyházbüntetésre, negyven év közügyektől eltiltásra és hét évre gazdálkodó szervezet vezetésétől való eltiltásra ítélték.

Emellett négyszáz napi pénzbüntetést szabtak ki rá – napi 2500 forintos tétellel ez egymillió forintot jelent. 

A bíróság kimondta, hogy nem bocsátható feltételes szabadságra, és több mint 110 millió forint értékben vagyonelkobzást rendelt el. A NAV által lefoglalt aranyrudakról is le kell mondania. 

Ez egy 500 grammos, egy 250 grammos, egy 50 grammos, valamint két darab 100 grammos aranyrudakra vonatkozik. Az ítélet nem jogerős.

 

Így reagált Czeglédy Csaba az ítélet után

A vádlott még a tárgyalóteremben posztolt, miután meghallotta az ítéletet. Mint írja:

„A bíróság gyakorlatilag »a kecske is jól lakott, a káposzta is megmaradt« ítéletet hozott. Bűnösnek mondott ki, de »csupán« 7 év büntetést adott. 20-at is adhatott volna. Nagyon gyenge lábakon áll ez az ügy, hogy ilyen nagy politikai nyomás mellett »csak« ennyi büntetést adott a bíróság. Nagy lépést tettünk előre a teljes felmentés érdekében. Küzdök tovább, hogy megvédjem a többieket és magamat is. Itt lett volna egyébként az ideje, hogy ez a kilenc éve tartó rémálom véget érjen. Valószínűleg nem véletlen, hogy ma még nem ért véget…”

– olvasható az elítélt bejegyzésében.

Pénteken a további 13 vádlott ügyében is ítélet született, mindannyiukat bűnösnek találták. A harmadrendű vádlott 5 év 10 hónap börtönt és 19 millió forintig terjedő vagyonelkobzást kapott. Két vádlott esetében a szabadságvesztést próbaidőre felfüggesztették.

Borítókép: Czeglédy Csaba részt vesz a tárgyaláson (Forrás: MW/Bús Csaba)

               
       
       
       

