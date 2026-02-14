Ezért jó a budapestieknek a Déli Körvasút + videó

A hídbetolás a Déli Körvasút építkezésénél nem csupán látványos mérnöki művelet, hanem annak a jele, hogy Budapest közlekedése új korszakba léphet. Ha a fejlesztés a tervek szerint elkészül, Budapest és az agglomeráció kapcsolata gyorsabbá, tisztábbá és élhetőbbé válhat, ami minden budapesti közös érdeke – írja a Metropol.

Fotó: Metropol

A lap felidézi:

a szakaszt érintő Déli Körvasút-fejlesztés a Kelenföld és Ferencváros közötti, az ország egyik legforgalmasabb vasúti tengelyének számító vonalat bővíti.

A jelenlegi két vágány helyett három, egyes szakaszokon négy vágány áll majd a vonatok rendelkezésére. Erre azért van szükség, mert a pálya ma már elérte kapacitásának határát: a személyszállító járatok mellett a tehervonatok jellemzően csak éjszaka tudnak közlekedni. A bővítés lehetővé teszi, hogy az elővárosi vonatok sűrűbben járjanak, akár irányonként és óránként 12 szerelvénnyel – számol be a Metropol.

Ez kézzelfogható változást jelent majd azoknak, akik nap mint nap Érdről, Százhalombattáról vagy Budaörsről ingáznak Budapestre: gyorsabb, kiszámíthatóbb bejutás, kevesebb várakozás. A beruházás egyik leglátványosabb része január 30-án kezdődött el a Bartók Béla útnál. A vasút ezen a szakaszon töltésen halad, hogy külön szintben keresztezze a fővárosi utakat. A szakemberek az új acélszerkezetű hidat a töltés felől tolták be az út fölé, így az alatta haladó autó- és villamosforgalom zavartalan maradhat.

A cél, hogy a jelenlegi két vágány helyett négy íveljen át a közút és a villamospálya felett, biztosítva a megnövekedett forgalom lebonyolítását. A kivitelezés az Építési és Közlekedési Minisztérium beruházásában, a V-Híd Zrt. generálkivitelezésében zajlik. A fejlesztés során Budán öt, Pesten két helyszínen újulnak meg vagy épülnek újjá vasúti hidak.

A Déli Körvasút beruházás tisztább levegőt eredményez.

A sűrűbb és megbízhatóbb elővárosi vasúti közlekedés valódi alternatívát kínál az agglomerációból érkező autósoknak.

A számítások szerint akár napi 60 ezer autóval is csökkenhet a fővárosi utak terhelése a beruházás teljes megvalósulása után. Ez mérsékelheti a dugókat, a légszennyezést és a zajterhelést is. Az új kapacitások révén csökkenhet a menetidő, kiszámíthatóbbá válik az ingázás és javul a csatlakozás a városi közlekedési hálózathoz – többek között a 4-es metróhoz és az 1-es villamoshoz. Ez nem csak az agglomerációból érkezőknek jó:

a fővároson belüli átszállási lehetőségek is javulnak, ami tehermentesítheti a belvárost.

Két új, modern, akadálymentesített megállóhely épül Nádorkert és a Közvágóhíd térségében. Ezek nemcsak az Infopark és az egyetemi campusok, hanem a dél-pesti városrészek számára is új közlekedési lehetőségeket nyitnak meg. A beruházás részeként közel 800 új fát ültetnek, zajvédő falak épülnek, új közpark és játszótér létesül, valamint egy, a vasút mentén húzódó zöldfolyosó is kialakul, gyalogos- és kerékpáros-kapcsolatokkal.

A nagyobb fesztávolságú híd alatt kerékpáros-útvonalakat is bővítenek, így a projekt a fenntartható közlekedési módokat egyszerre erősíti.

Budapest belső területén az elmúlt száz évben nem történt ilyen nagyságrendű vasútfejlesztés. A Déli Körvasút a budapesti vasúthálózat központi kelet–nyugati tengelyét erősíti meg, és hosszú távon biztosítja a növekvő elővárosi és nemzetközi forgalom kiszolgálását. A projekt látogatóközpontjában az érdeklődők részletesen is megismerhetik a beruházás műszaki megoldásait és városfejlesztési elemeit.