déli körvasútÚjbudasteiner attila

Ezért jó a budapestieknek a Déli Körvasút + videó

A főváros egyik legnagyobb vasúti beruházása nemcsak a közlekedést gyorsítja fel, hanem kézzelfogható változást hozhat a dugók, a levegőminőség és a városi környezet terén is. A Déli Körvasút fejlesztése látványos szakaszához érkezett: megkezdődött a Bartók Béla út felett átívelő új vasúti híd betolása.

Forrás: Metropol2026. 02. 14. 18:56
Fotó: Vémi Zoltán
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A hídbetolás a Déli Körvasút építkezésénél nem csupán látványos mérnöki művelet, hanem annak a jele, hogy Budapest közlekedése új korszakba léphet. Ha a fejlesztés a tervek szerint elkészül, Budapest és az agglomeráció kapcsolata gyorsabbá, tisztábbá és élhetőbbé válhat, ami minden budapesti közös érdeke  – írja a Metropol.

Fotó: Metropol

A lap felidézi: 

a szakaszt érintő Déli Körvasút-fejlesztés a Kelenföld és Ferencváros közötti, az ország egyik legforgalmasabb vasúti tengelyének számító vonalat bővíti. 

A jelenlegi két vágány helyett három, egyes szakaszokon négy vágány áll majd a vonatok rendelkezésére. Erre azért van szükség, mert a pálya ma már elérte kapacitásának határát: a személyszállító járatok mellett a tehervonatok jellemzően csak éjszaka tudnak közlekedni. A bővítés lehetővé teszi, hogy az elővárosi vonatok sűrűbben járjanak, akár irányonként és óránként 12 szerelvénnyel – számol be a Metropol.

Ez kézzelfogható változást jelent majd azoknak, akik nap mint nap Érdről, Százhalombattáról vagy Budaörsről ingáznak Budapestre: gyorsabb, kiszámíthatóbb bejutás, kevesebb várakozás. A beruházás egyik leglátványosabb része január 30-án kezdődött el a Bartók Béla útnál. A vasút ezen a szakaszon töltésen halad, hogy külön szintben keresztezze a fővárosi utakat. A szakemberek az új acélszerkezetű hidat a töltés felől tolták be az út fölé, így az alatta haladó autó- és villamosforgalom zavartalan maradhat.

A cél, hogy a jelenlegi két vágány helyett négy íveljen át a közút és a villamospálya felett, biztosítva a megnövekedett forgalom lebonyolítását. A kivitelezés az Építési és Közlekedési Minisztérium beruházásában, a V-Híd Zrt. generálkivitelezésében zajlik. A fejlesztés során Budán öt, Pesten két helyszínen újulnak meg vagy épülnek újjá vasúti hidak.

A Déli Körvasút beruházás tisztább levegőt eredményez.

 A sűrűbb és megbízhatóbb elővárosi vasúti közlekedés valódi alternatívát kínál az agglomerációból érkező autósoknak.

 A számítások szerint akár napi 60 ezer autóval is csökkenhet a fővárosi utak terhelése a beruházás teljes megvalósulása után. Ez mérsékelheti a dugókat, a légszennyezést és a zajterhelést is. Az új kapacitások révén csökkenhet a menetidő, kiszámíthatóbbá válik az ingázás és javul a csatlakozás a városi közlekedési hálózathoz – többek között a 4-es metróhoz és az 1-es villamoshoz. Ez nem csak az agglomerációból érkezőknek jó:

 a fővároson belüli átszállási lehetőségek is javulnak, ami tehermentesítheti a belvárost.

Két új, modern, akadálymentesített megállóhely épül Nádorkert és a Közvágóhíd térségében. Ezek nemcsak az Infopark és az egyetemi campusok, hanem a dél-pesti városrészek számára is új közlekedési lehetőségeket nyitnak meg. A beruházás részeként közel 800 új fát ültetnek, zajvédő falak épülnek, új közpark és játszótér létesül, valamint egy, a vasút mentén húzódó zöldfolyosó is kialakul, gyalogos- és kerékpáros-kapcsolatokkal. 

A nagyobb fesztávolságú híd alatt kerékpáros-útvonalakat is bővítenek, így a projekt a fenntartható közlekedési módokat egyszerre erősíti.

Budapest belső területén az elmúlt száz évben nem történt ilyen nagyságrendű vasútfejlesztés. A Déli Körvasút a budapesti vasúthálózat központi kelet–nyugati tengelyét erősíti meg, és hosszú távon biztosítja a növekvő elővárosi és nemzetközi forgalom kiszolgálását. A projekt látogatóközpontjában az érdeklődők részletesen is megismerhetik a beruházás műszaki megoldásait és városfejlesztési elemeit.

Steiner Attila államtitkár videójában úgy fogalmazott: a Déli Körvasút tisztább levegőt és zöldebb közlekedést jelent majd a budapestiek számára. Elmondta: a főváros vezetése évek óta nem talál megoldást a közlekedési káoszra, az autók folyamatosan vesztegelnek a dugókban, ami jelentős kipufogógáz-kibocsátással jár.

Borítókép: Déli Körvasút (Fotó: Fotó: Vémi Zoltán)


További játékainkhoz kattintson ide!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekWellor

Wellor belecsap…

Bayer Zsolt avatarja

Lapunk publicistájának szombati blogbejegyzése.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu