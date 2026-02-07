déli körvasútszentkirályi alexandrakovács balázs norbert

A Déli körvasút projekt a négyes metró óta a legnagyobb fővárosi beruházás, a főváros segítsége nélkül

A híd és a hozzá kapcsolódó megállók, valamint parkolók hatvanezer autóval csökkentenék Budapest forgalmát.

Magyar Nemzet
Forrás: Facebook2026. 02. 07. 9:03
Fotó: Hatházi Tamás Forrás: MTI Fotószerkesztõség
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Szentkirályi Alexandra, a budapesti Fidesz elnöke Kovács Balázs Norberttel, az ÉKM budapesti kormányzati beruházásokért felelős miniszteri biztosával nézte meg a Déli körvasút újabb mérföldkövét.

Budapest, 2026. február 2. Az újonnan összeszerelt kétszer kétvágányos acélhíd első szerkezeti eleme és az áttoláshoz használt segédszerelvénye a helyére illesztése előtt a Bartók Béla úti közúti-vasúti átjárónál 2026. február 2-án. A fejlesztés része a Kelenföld és Ferencváros közötti vasútvonal kapacitásbővítésének, amely a Déli Körvasút kialakításának második üteméhez kapcsolódik. MTI/Hatházi Tamás
A kétszer két vágányos acélhíd akár hatvanezr autó kiváltásában is segíthet (Fotó: MTI/Hatházi Tamás)

A kisfilmben a miniszteri biztos elmondta, az 1400 tonnás Bartók Béla úti vasúti híd egyedi és az első ilyen híd lesz az országban, ami díszkivilágítást is kap. A 365 milliárd forintba kerülő Déli körvasút projekt a négyes metró óta a legnagyobb fővárosi beruházás. Három új megálló is lesz hozzá, a Nádorkertnél, a Közvágóhídnál és a Népligetnél, utóbbi pedig metrókapcsolatot is ad, valamint P+R parkolók épülnek a külkerületeknél és Budaörsnél, így amikor elkészül, hatvanezer autóval is csökkentheti Budapest terhelését.

Kovács Balázs megjegyezte, hogy a nagyrészt uniós, illetve kormányzati forrásból megvalósuló projektben a fővárosnak egy fillére sincs, de a hasznát élvezni fogja. 

Borítókép: Kovács Balázs Norbert, az Építési és Közlekedési Minisztérium budapesti kormányzati beruházásokért felelős miniszteri biztosa (Fotó: MTI/Hatházi Tamás)


További játékainkhoz kattintson ide!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojeleknyugat

Találjátok meg a különbségeket!

Bayer Zsolt avatarja

Megnyugtató volt látni, hogy még nem tart ott az egész Nyugat, mint a franciák.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu