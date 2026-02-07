A Déli körvasút projekt a négyes metró óta a legnagyobb fővárosi beruházás, a főváros segítsége nélkül

Szentkirályi Alexandra, a budapesti Fidesz elnöke Kovács Balázs Norberttel, az ÉKM budapesti kormányzati beruházásokért felelős miniszteri biztosával nézte meg a Déli körvasút újabb mérföldkövét.

A kétszer két vágányos acélhíd akár hatvanezr autó kiváltásában is segíthet (Fotó: MTI/Hatházi Tamás)

A kisfilmben a miniszteri biztos elmondta, az 1400 tonnás Bartók Béla úti vasúti híd egyedi és az első ilyen híd lesz az országban, ami díszkivilágítást is kap. A 365 milliárd forintba kerülő Déli körvasút projekt a négyes metró óta a legnagyobb fővárosi beruházás. Három új megálló is lesz hozzá, a Nádorkertnél, a Közvágóhídnál és a Népligetnél, utóbbi pedig metrókapcsolatot is ad, valamint P+R parkolók épülnek a külkerületeknél és Budaörsnél, így amikor elkészül, hatvanezer autóval is csökkentheti Budapest terhelését.

Kovács Balázs megjegyezte, hogy a nagyrészt uniós, illetve kormányzati forrásból megvalósuló projektben a fővárosnak egy fillére sincs, de a hasznát élvezni fogja.