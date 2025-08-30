Fontos szakaszához érkezett a déli körvasút építése

Megkezdődött a Gubacsi út feletti híd acél elemeinek munkaterületre szállítása – közölte az Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM). Ezzel fontos szakaszához érkezett a Budapest–Kelenföld–Ferencváros vasútvonalszakasz bővítésének részeként folyó déli körvasút építése.

Az ÉKM Tájékoztatása szerint az elmúlt száz év legjelentősebb, uniós és hazai forrásból megvalósuló budapesti vasútfejlesztése során már a negyedik új hidat telepítik a szakemberek.

A Gubacsi úti közúti-vasúti külön szintű keresztezést alkotó három acélhídból a jelenlegi munkálatok kettőt érintenek. Az egyik acélhíd összesen tíz darabból, a másik pedig négy darabból áll majd – írták a közleményben.

A tárca arról is tájékoztatást adott, hogy az útpályán egy 230 tonna teherbírású autódaru emelte le a munkaterületre már kiszállított acélhídelemeket a trélerekről, majd helyezte fel azokat a szerelőtérre. A további elemek kiszállítása folyamatos.

A harmadik hídszerkezet összehegesztése mintegy egy hónap alatt elkészülhet, ezt követően a tartozékok felszerelése és a korrózióvédelem kialakítása következik.

Az első híd összeszerelése azonban jóval több időt vesz igénybe, ennek ellenére a tervek szerint mindkét acélhíd betolása 2025 őszén várható.

A Ferencváros és Kelenföld állomások közötti vasúti kapacitásbővítésben két új vasúti megállóhely is létesül a Közvágóhíd és Nádorkert térségében. Hét helyszínen épülnek vasúti műtárgyak, kettő helyett három, illetve négy vágányt építenek, ami jelentősen megnöveli a vasút elővárosi és városi teljesítőképességét, miközben csökken a zajkibocsátás, ami a környéken élők nyugalmát is szolgálja.

Az ÉKM kiemelte: a déli körvasút fejlesztése Budapest elmúlt száz évének legnagyobb vasútfejlesztési beruházása, egy komplex, XXI. századi városfejlesztés, amelyben jelentős zöldfolyosó jön létre a Dunától a budai hegyekig.