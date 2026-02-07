Rendkívüli

A Tisza választási kamuprogramot hirdet, mi bemutatjuk a valódi terveiket

orbán viktorukrajnabrüsszel

Orbán Viktor bemutatta, hogy miért kell háborúellenes gyűlést tartani

A magyarországi választási kampányba már Ukrajna is beszállt a Tisza mellett.

Magyar Nemzet
Forrás: Facebook2026. 02. 07. 7:54
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A miniszterelnök egy videót osztott meg közösségi oldalán, arról, miért van szükség a mai, háborúellenes gyűlésre Szombathelyen. – Zelenszkij fenyegetőzik, szerinte pofont érdemelne Orbán Viktor. Brüsszel európai katonákat küldene a frontra. Mark Rutte, a NATO főtitkára úgy fogalmazott, „Ukrajnának fegyveres erőkre van szüksége, mi azért dolgozunk, hogy megkapják, amire szükségük van.”

Erre erősít rá Magyar Péter főnöke, Manfred Weber is, aki szerint elérkezett az ideje, hogy olyan katonákat küdjenek Ukrajnába, akiknek EU-s zászló van az egyenruhájukon.

Magyar Péterék ehhez kapcsolódva bevezetnék a sorkatonaságot, ahogy arról Ruszin-Szendi Romulusz, a Tisza honvédelmi szakértője is több alkalommal beszélt: „A sorkatonai szolgálatot vissza kellene állítani. Hogyha baj van, akkor berántunk mindenkit azonnal!” 

A magyarországi kampányba már Ukrajna is beszállt a Tisza mellett. Dmitro Kuleba volt ukrán külügyminiszter egyenesen azt mondta, mindenki annak drukkol, hogy Orbán Viktor elveszítse a választást, és egy Európa-párti koalíció kerüljön hatalomra, amely Ukrajna-párti is – hangzik el a videóban

Ebből legyen elég, mondjunk nemet a háborúra!

 – hallható a kisfilm végén.

Mint megírtuk, ma Szombathelyen folytatódik a digitális polgári körök (DPK) országjárása. A 11 órakor kezdődő háborúellenes gyűlésen színpadra áll Orbán Viktor miniszterelnök.

Borítókép: Manfred Weber és Magyar Péter (Fotó: AFP/Kisbenedek Attila)


További játékainkhoz kattintson ide!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Faggyas Sándor
idezojelekreformátus egyházak világközösség

Református szakítópróba

Faggyas Sándor avatarja

A magyar reformátusok hűségesek és ragaszkodnak a hitükhöz és hagyományaikhoz.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu