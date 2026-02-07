Orbán Viktor bemutatta, hogy miért kell háborúellenes gyűlést tartani

A miniszterelnök egy videót osztott meg közösségi oldalán, arról, miért van szükség a mai, háborúellenes gyűlésre Szombathelyen. – Zelenszkij fenyegetőzik, szerinte pofont érdemelne Orbán Viktor. Brüsszel európai katonákat küldene a frontra. Mark Rutte, a NATO főtitkára úgy fogalmazott, „Ukrajnának fegyveres erőkre van szüksége, mi azért dolgozunk, hogy megkapják, amire szükségük van.”

Erre erősít rá Magyar Péter főnöke, Manfred Weber is, aki szerint elérkezett az ideje, hogy olyan katonákat küdjenek Ukrajnába, akiknek EU-s zászló van az egyenruhájukon.

Magyar Péterék ehhez kapcsolódva bevezetnék a sorkatonaságot, ahogy arról Ruszin-Szendi Romulusz, a Tisza honvédelmi szakértője is több alkalommal beszélt: „A sorkatonai szolgálatot vissza kellene állítani. Hogyha baj van, akkor berántunk mindenkit azonnal!”

A magyarországi kampányba már Ukrajna is beszállt a Tisza mellett. Dmitro Kuleba volt ukrán külügyminiszter egyenesen azt mondta, mindenki annak drukkol, hogy Orbán Viktor elveszítse a választást, és egy Európa-párti koalíció kerüljön hatalomra, amely Ukrajna-párti is – hangzik el a videóban

Ebből legyen elég, mondjunk nemet a háborúra!

– hallható a kisfilm végén.

Mint megírtuk, ma Szombathelyen folytatódik a digitális polgári körök (DPK) országjárása. A 11 órakor kezdődő háborúellenes gyűlésen színpadra áll Orbán Viktor miniszterelnök.